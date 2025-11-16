Drámai hír! Rákos beteg a Grace klinika sztárja
Megdöbbentő hír jött. A Grace klinika sztárjánál prosztatarákot diagnosztizáltak.
James Pickens Jr. amerikai színésznél prosztatarákot diagnosztizáltak – közölte a Pagesix. A Grace klinika sztárja akkor hozta nyilvánosságra a hírt, amikor sorozatbeli karaktere, Dr. Richard Webber is hasonló egészségügyi problémával nézett szembe a történetben.
Ez nem az a hír, amit bárki hallani szeretne, de őszintén szólva, a prosztatarák végigvonul a családomban
— mondta a 73 éves színész.
Pickens 22 évad óta Dr. Richard Webbert alakítja a sikersorozatban.
Rákos beteg a Grace klinika sztárja
Van egy 90 éves unokatestvérem, aki még mindig él, neki is volt. Az ő fiának is, és néhány testvérének is. Tudtommal egyikük sem halt bele
A színésznél még év elején állapították meg a betegséget.
Hozzátette, hogy 34 éve jár éves kontrollra és 41 éves kora óta nézik a PSA-értékét. Fontos megjegyezni, hogy a PSA-érték nem csak a prosztatarák, hanem más állapotok, például jóindulatú prosztatamegnagyobbodás vagy gyulladás miatt is emelkedhet. A színész most 73 éves.
Az urulógusa azt mondta a népszerű színésznek, hogy azért tudták elkapni időben a daganatot, mert nagyon korai stádiumban sikerült diagnosztizálni. A rendszeres szűrések elengedhetetlenek voltak.
Januárban találtak egy daganatot a prosztatáján, de szerencsére még nem terjedt tovább, így a színész a prosztatektómia műtét mellett döntött.
Egy ritka variánsról van szó, amit nem gyakran látnak. Óvatosak akartak lenni és folyamatosan figyelni. Elég ritka volt ahhoz, hogy mindent duplán ellenőrizzenek, de még soha nem láttak ilyen korai stádiumban felfedezett esetet
