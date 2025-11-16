Drámai hír! Rákos beteg a Grace klinika sztárja

James Pickens Jr. amerikai színésznél prosztatarákot diagnosztizáltak – közölte a Pagesix. A Grace klinika sztárja akkor hozta nyilvánosságra a hírt, amikor sorozatbeli karaktere, Dr. Richard Webber is hasonló egészségügyi problémával nézett szembe a történetben.

Rákos beteg a Grace klinika sztárja

Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Ez nem az a hír, amit bárki hallani szeretne, de őszintén szólva, a prosztatarák végigvonul a családomban

— mondta a 73 éves színész.

Pickens 22 évad óta Dr. Richard Webbert alakítja a sikersorozatban.

Van egy 90 éves unokatestvérem, aki még mindig él, neki is volt. Az ő fiának is, és néhány testvérének is. Tudtommal egyikük sem halt bele

A színésznél még év elején állapították meg a betegséget.

Hozzátette, hogy 34 éve jár éves kontrollra és 41 éves kora óta nézik a PSA-értékét. Fontos megjegyezni, hogy a PSA-érték nem csak a prosztatarák, hanem más állapotok, például jóindulatú prosztatamegnagyobbodás vagy gyulladás miatt is emelkedhet. A színész most 73 éves.

Az urulógusa azt mondta a népszerű színésznek, hogy azért tudták elkapni időben a daganatot, mert nagyon korai stádiumban sikerült diagnosztizálni. A rendszeres szűrések elengedhetetlenek voltak.

Januárban találtak egy daganatot a prosztatáján, de szerencsére még nem terjedt tovább, így a színész a prosztatektómia műtét mellett döntött.