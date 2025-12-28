RETRO RÁDIÓ

Házasság első látásra: Még ma is ez a műsor a slágertéma

Ahogy mindig, úgy a 2025-ös év utolsó vasárnapján is megnéztük, melyek azok a celebhírek, amikre a legtöbb olvasónk volt kíváncsi. Magunk is meglepve tapasztaltuk, hogy bár a Házasság első látásra harmadik évadának már egy ideje vége, a szereplők utóélete az, ami viszi a prímet.

Megosztás
Szerző: Buster
Létrehozva: 2025.12.28. 14:15
Curtis Jóbarátok Házasság első látásra Kökény Attila

Bár az év utolsó időszaka leginkább az elcsendesedésé, a hírek ilyenkor sem hallgatnak. Sőt, talán éppen azért futottak ilyen szépen a honi ismert emberekről szóló híreink, mert a halászlé, a töltött káposzta, a bejgli tengelyen mozgó olvasóink arra használták fel az emésztési időt, hogy utánajárjanak, mi is történt szűk pátriánkban, vagyis a bulvár világában. És hogy mik is voltak a legforróbb témáink az Önök ítélete szerint? Nos, a karácsonyi meghittséget sajnos egy gyászhír bolygatta fel, ami különösen a legendás sorozat, a Jóbarátok rajongóit késztette olvasásra, de befért a TOP5-ös listára Curtis fricskája és Kökény Attila örömteli bejelentése is. A hírverseny éllovasai pedig a már említett Házasság első látásra című TV2-es sikerműsor szereplői lettek. Rebeka a gyermekvállalásról, míg Dr. Gaál Zoltán egy új szerelemről vallott.

Házasság első látásra
A Metropol TOP5-ös listája ezen a héten is elkészült (Fotó: Metropol)

5.: Tragikus hír érkezett: Elhunyt a Jóbarátok színésze

Matthew Perry után újabb színész távozott: 60 éves korában elhunyt Pat Finn amerikai színész. A Jóbarátok mellett olyan népszerű tévésorozatokban szerepelt, mint a Seinfeld és A semmi közepén.

Elhunyt Pat Finn (Fotó: Pexels – Illusztráció!)

Családja közölte a szomorú hírt: elhunyt Pat Finn, a Jóbarátok színésze

Az amerikai média szerint a színész hétfőn halt meg Los Angeles-i otthonában, miután feladta a szervezete a rákkal folytatott küzdelmet.

Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött csodálatos élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról

– közölte a családja.

4.: „Sofőrrel jöttem és józanul”: Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta

Majka múlt héten a Facebook-oldalán osztotta meg a beismerő vallomását, miszerint egy bulin koccintott pár pohárral a mögötte álló évre. A volán mögé piásan ült be, de a rendőrök leintése miatt csak pár száz métert gurult, majd igazoltatták. Erre reagált egykori társa, Curtis, akivel azóta sincsenek felhőtlen viszonyban.

Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta: „Sofőrrel jöttem és józanul”
Curtis és Majka „harca” ismét felkavarta az állóvizet (Fotó: MW)

Curtis állandó sztárfellépőként most Szegeden állt színpadra a Háborúellenes Gyűlésen, és ennek apropóján pikírt megjegyzéssel reagált Majka botrányára.

Kocsival Jöttél?

hangzik el az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a Curtis felé intézett kérdés, mire a rapper így felelt:

„Én sofőrrel… és józanul.” 

Nos, ez az, ami Majkának nem jött össze a fáradságos óév búcsúztatására tartott esemény után.

 

3.: Kisbaba született Kökény Attila családjában: Hatalmas karácsonyi ajándékot kapott az énekes

Kökény Attila nem is kaphatott volna szebb karácsonyi ajándékot: december 23-án megszületett a legújabb családtag. A boldog hírt maga az énekes osztotta meg, aki sugárzó örömmel beszélt az újszülöttről, akit egyelőre csak fotókon láthatott.

Kökény Attila többszörös nagypapa, aki az újabb jövevénynek is örül.
Kökény Attila gyermekei által már többszörös nagypapa (Fotó: Szabolcs László)

Kökény Attila családja újabb gyermekkel bővült

„Megszületett a kis csöppség, 2900 grammal jött a világra. Ő az én édestestvérem fiának a gyermeke, tehát tulajdonképpen az unokaöcsém gyermeke. Kökény Sophi lett a neve – mesélte Attila. A kisbaba édesapja Kökény Ferenc, az énekes unokaöccse, aki 44 éves, és családjával úgy döntöttek, hogy még egy gyermek belefér az életükbe.

A baba december 23-án született, és hála istennek minden rendben zajlott a szülés körül. Bár a család még nem vihette haza az újszülöttet, Attiláék már most hatalmas szeretettel és izgatottsággal várják, hogy végre személyesen is a karjukba vehessék. „Még csak fotókon láttuk, mert egyelőre nem engednek be minket, de így is hatalmas az öröm” – mondta. A kisbaba nem első gyermek a családban: a tíz év körüli Benjamin már nagy testvérként fogadhatja az új családtagot. Attila szerint az egész rokonság ünnepel, igazi boldogság költözött a családba az ünnepek előtt.

2.: Gyermekáldás: Mosolygós képpel üzent a Házasság első látásra sztárja

Öröm volt nézni, milyen változást hoz Rebeka és Zsolt életében két kölcsönbe kapott gyerek a TV2 sikerműsorában. A Házasság első látásra című reality álompárja ugyan külön utakon folytatja, az egykori feleségre rátalált a boldogság a műsor korábbi évadából ismert Kabai Andris személyében. Rebeka ráadásul most családbővülésről posztolt az Instagram-oldalán.

Házasság első látásra sztárja
Bővült a család a Házasság első látásra sztárjánál, Zsolt egykori felesége, Rebeka örömmel osztotta meg a nagy hírt (Fotó: TV2)

„Isten hozott a családban, Lotti! Bár még nem vagyok szülő, mély tisztelettel és nyitottsággal tekintek a gyermekvállalásra. Hiszem, hogy egy gyermek érkezése áldás, egy olyan csoda, amely rengeteget ad nemcsak a családnak, hanem a világnak is. Sok olyan ember vesz körül, akik már ezen az úton járnak, és őszintén hálás vagyok azért, hogy tanulhatok tőlük: a kérdéseikből, a küzdelmeikből, az örömeikből és a szeretetükből. Ezek a tapasztalatok számomra értékes iránymutatást jelentenek a jövőre nézve” – írja Deák Rebeka a közösségi oldalán. Majd így folytatja:

Jelenleg még nem érzem aktuálisnak ezt a szerepet a saját életemben, és ezt is teljes elfogadással kezelem. Ugyanakkor szívből büszke vagyok mindazokra, akik a gyermekvállalás mellett döntenek, és nap mint nap igyekeznek a legjobb tudásuk szerint, szeretettel és türelemmel jelen lenni szülőként. Hiszem, hogy a nyitott kommunikáció, az empátia és az elfogadás az, ami igazán biztonságos közeget teremt egy gyermek számára, és talán mindannyiunk számára is.

Röpködnek a rajongók gratulációi Rebeka Instagram-oldalának üzenőfalára.

„Nagyon cukiiii, sok boldogságot és jó egészséget kívánok nekik!” – írta egyikük.

 

1.:„Nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, igazán élvezzük egymás társaságát”

Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra egykori szereplője az elmúlt időszakban egyszerre több nehéz élethelyzettel is szembenézett, miközben végig igyekezett megőrizni a higgadtságát és nem beleragadni a problémákba. Bár a külvilág felé sokszor erőt sugárzott, a mindennapjai komoly érzelmi, jogi és anyagi terhekről szóltak, amelyek mellett mégis próbált nyitott maradni az új lehetőségekre – akár a szerelemre is.

A Házasság első látásra sztárja többször is pereskedett az elmúlt időszakban.
A Házasság első látásra sztárja nehéz időszakon van túl (Fotó: TV2)

A sok nehézség közepette azonban új ismeretség színesíti a mindennapjait: „Randizgatok egy hölggyel. Legutóbb is volt egy kifejezetten romantikus találkozónk, beült a kocsiba, és együtt mentünk macskagyógyszerért” – mesélte ironikusan. A nő története sem mentes a drámától:

Ő is hányattatott életúttal rendelkezik, az exe elvette tőle a gyerekeit. Mindennek ellenére egy nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, és igazán élvezzük egymás társaságát

– mesélte el a Házasság első látásra egykori sztárja. Zoli szerint a legfontosabb közös pontjuk, hogy nem keseregnek, hanem mindketten látják a fényt az alagút végén. A műsor egykori szereplői miatt szóba került barátja, Ricsi (Horváth Ricsi) is, aki az új évadban tűnt fel: „Ricsi már megmutatta a barátnőjét, látom, hogy lassan mindenki párra talál a szereplők közül” – jegyezte meg. Majd sejtelmesen hozzátette: „Úgy néz ki, én lehetek a következő.Ez alapján nem kizárt, hogy dr. Gaál Zoltán életében a sok küzdelem után valóban egy nyugodtabb, boldogabb időszak következik.



 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu