Házasság első látásra: Még ma is ez a műsor a slágertéma
Ahogy mindig, úgy a 2025-ös év utolsó vasárnapján is megnéztük, melyek azok a celebhírek, amikre a legtöbb olvasónk volt kíváncsi. Magunk is meglepve tapasztaltuk, hogy bár a Házasság első látásra harmadik évadának már egy ideje vége, a szereplők utóélete az, ami viszi a prímet.
Bár az év utolsó időszaka leginkább az elcsendesedésé, a hírek ilyenkor sem hallgatnak. Sőt, talán éppen azért futottak ilyen szépen a honi ismert emberekről szóló híreink, mert a halászlé, a töltött káposzta, a bejgli tengelyen mozgó olvasóink arra használták fel az emésztési időt, hogy utánajárjanak, mi is történt szűk pátriánkban, vagyis a bulvár világában. És hogy mik is voltak a legforróbb témáink az Önök ítélete szerint? Nos, a karácsonyi meghittséget sajnos egy gyászhír bolygatta fel, ami különösen a legendás sorozat, a Jóbarátok rajongóit késztette olvasásra, de befért a TOP5-ös listára Curtis fricskája és Kökény Attila örömteli bejelentése is. A hírverseny éllovasai pedig a már említett Házasság első látásra című TV2-es sikerműsor szereplői lettek. Rebeka a gyermekvállalásról, míg Dr. Gaál Zoltán egy új szerelemről vallott.
5.: Tragikus hír érkezett: Elhunyt a Jóbarátok színésze
Matthew Perry után újabb színész távozott: 60 éves korában elhunyt Pat Finn amerikai színész. A Jóbarátok mellett olyan népszerű tévésorozatokban szerepelt, mint a Seinfeld és A semmi közepén.
Családja közölte a szomorú hírt: elhunyt Pat Finn, a Jóbarátok színésze
Az amerikai média szerint a színész hétfőn halt meg Los Angeles-i otthonában, miután feladta a szervezete a rákkal folytatott küzdelmet.
Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött csodálatos élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról
– közölte a családja.
4.: „Sofőrrel jöttem és józanul”: Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta
Majka múlt héten a Facebook-oldalán osztotta meg a beismerő vallomását, miszerint egy bulin koccintott pár pohárral a mögötte álló évre. A volán mögé piásan ült be, de a rendőrök leintése miatt csak pár száz métert gurult, majd igazoltatták. Erre reagált egykori társa, Curtis, akivel azóta sincsenek felhőtlen viszonyban.
Curtis állandó sztárfellépőként most Szegeden állt színpadra a Háborúellenes Gyűlésen, és ennek apropóján pikírt megjegyzéssel reagált Majka botrányára.
Kocsival Jöttél?
– hangzik el az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a Curtis felé intézett kérdés, mire a rapper így felelt:
„Én sofőrrel… és józanul.”
Nos, ez az, ami Majkának nem jött össze a fáradságos óév búcsúztatására tartott esemény után.
3.: Kisbaba született Kökény Attila családjában: Hatalmas karácsonyi ajándékot kapott az énekes
Kökény Attila nem is kaphatott volna szebb karácsonyi ajándékot: december 23-án megszületett a legújabb családtag. A boldog hírt maga az énekes osztotta meg, aki sugárzó örömmel beszélt az újszülöttről, akit egyelőre csak fotókon láthatott.
Kökény Attila családja újabb gyermekkel bővült
„Megszületett a kis csöppség, 2900 grammal jött a világra. Ő az én édestestvérem fiának a gyermeke, tehát tulajdonképpen az unokaöcsém gyermeke. Kökény Sophi lett a neve” – mesélte Attila. A kisbaba édesapja Kökény Ferenc, az énekes unokaöccse, aki 44 éves, és családjával úgy döntöttek, hogy még egy gyermek belefér az életükbe.
A baba december 23-án született, és hála istennek minden rendben zajlott a szülés körül. Bár a család még nem vihette haza az újszülöttet, Attiláék már most hatalmas szeretettel és izgatottsággal várják, hogy végre személyesen is a karjukba vehessék. „Még csak fotókon láttuk, mert egyelőre nem engednek be minket, de így is hatalmas az öröm” – mondta. A kisbaba nem első gyermek a családban: a tíz év körüli Benjamin már nagy testvérként fogadhatja az új családtagot. Attila szerint az egész rokonság ünnepel, igazi boldogság költözött a családba az ünnepek előtt.
2.: Gyermekáldás: Mosolygós képpel üzent a Házasság első látásra sztárja
Öröm volt nézni, milyen változást hoz Rebeka és Zsolt életében két kölcsönbe kapott gyerek a TV2 sikerműsorában. A Házasság első látásra című reality álompárja ugyan külön utakon folytatja, az egykori feleségre rátalált a boldogság a műsor korábbi évadából ismert Kabai Andris személyében. Rebeka ráadásul most családbővülésről posztolt az Instagram-oldalán.
„Isten hozott a családban, Lotti! Bár még nem vagyok szülő, mély tisztelettel és nyitottsággal tekintek a gyermekvállalásra. Hiszem, hogy egy gyermek érkezése áldás, egy olyan csoda, amely rengeteget ad nemcsak a családnak, hanem a világnak is. Sok olyan ember vesz körül, akik már ezen az úton járnak, és őszintén hálás vagyok azért, hogy tanulhatok tőlük: a kérdéseikből, a küzdelmeikből, az örömeikből és a szeretetükből. Ezek a tapasztalatok számomra értékes iránymutatást jelentenek a jövőre nézve” – írja Deák Rebeka a közösségi oldalán. Majd így folytatja:
Jelenleg még nem érzem aktuálisnak ezt a szerepet a saját életemben, és ezt is teljes elfogadással kezelem. Ugyanakkor szívből büszke vagyok mindazokra, akik a gyermekvállalás mellett döntenek, és nap mint nap igyekeznek a legjobb tudásuk szerint, szeretettel és türelemmel jelen lenni szülőként. Hiszem, hogy a nyitott kommunikáció, az empátia és az elfogadás az, ami igazán biztonságos közeget teremt egy gyermek számára, és talán mindannyiunk számára is.
Röpködnek a rajongók gratulációi Rebeka Instagram-oldalának üzenőfalára.
„Nagyon cukiiii, sok boldogságot és jó egészséget kívánok nekik!” – írta egyikük.
1.:„Nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, igazán élvezzük egymás társaságát”
Dr. Gaál Zoltán, a Házasság első látásra egykori szereplője az elmúlt időszakban egyszerre több nehéz élethelyzettel is szembenézett, miközben végig igyekezett megőrizni a higgadtságát és nem beleragadni a problémákba. Bár a külvilág felé sokszor erőt sugárzott, a mindennapjai komoly érzelmi, jogi és anyagi terhekről szóltak, amelyek mellett mégis próbált nyitott maradni az új lehetőségekre – akár a szerelemre is.
A sok nehézség közepette azonban új ismeretség színesíti a mindennapjait: „Randizgatok egy hölggyel. Legutóbb is volt egy kifejezetten romantikus találkozónk, beült a kocsiba, és együtt mentünk macskagyógyszerért” – mesélte ironikusan. A nő története sem mentes a drámától:
Ő is hányattatott életúttal rendelkezik, az exe elvette tőle a gyerekeit. Mindennek ellenére egy nagyon életvidám nő, rengeteget mosolyog, és igazán élvezzük egymás társaságát
– mesélte el a Házasság első látásra egykori sztárja. Zoli szerint a legfontosabb közös pontjuk, hogy nem keseregnek, hanem mindketten látják a fényt az alagút végén. A műsor egykori szereplői miatt szóba került barátja, Ricsi (Horváth Ricsi) is, aki az új évadban tűnt fel: „Ricsi már megmutatta a barátnőjét, látom, hogy lassan mindenki párra talál a szereplők közül” – jegyezte meg. Majd sejtelmesen hozzátette: „Úgy néz ki, én lehetek a következő.” Ez alapján nem kizárt, hogy dr. Gaál Zoltán életében a sok küzdelem után valóban egy nyugodtabb, boldogabb időszak következik.
