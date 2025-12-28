Házasság első látásra: Még ma is ez a műsor a slágertéma

Bár az év utolsó időszaka leginkább az elcsendesedésé, a hírek ilyenkor sem hallgatnak. Sőt, talán éppen azért futottak ilyen szépen a honi ismert emberekről szóló híreink, mert a halászlé, a töltött káposzta, a bejgli tengelyen mozgó olvasóink arra használták fel az emésztési időt, hogy utánajárjanak, mi is történt szűk pátriánkban, vagyis a bulvár világában. És hogy mik is voltak a legforróbb témáink az Önök ítélete szerint? Nos, a karácsonyi meghittséget sajnos egy gyászhír bolygatta fel, ami különösen a legendás sorozat, a Jóbarátok rajongóit késztette olvasásra, de befért a TOP5-ös listára Curtis fricskája és Kökény Attila örömteli bejelentése is. A hírverseny éllovasai pedig a már említett Házasság első látásra című TV2-es sikerműsor szereplői lettek. Rebeka a gyermekvállalásról, míg Dr. Gaál Zoltán egy új szerelemről vallott.

5.: Tragikus hír érkezett: Elhunyt a Jóbarátok színésze

Matthew Perry után újabb színész távozott: 60 éves korában elhunyt Pat Finn amerikai színész. A Jóbarátok mellett olyan népszerű tévésorozatokban szerepelt, mint a Seinfeld és A semmi közepén.

Családja közölte a szomorú hírt: elhunyt Pat Finn, a Jóbarátok színésze

Az amerikai média szerint a színész hétfőn halt meg Los Angeles-i otthonában, miután feladta a szervezete a rákkal folytatott küzdelmet.

Nevetéssel, szeretettel, családdal és barátokkal töltött csodálatos élet után osztjuk meg a szívszorító hírt Pat Finn haláláról

– közölte a családja.

4.: „Sofőrrel jöttem és józanul”: Curtis kimondta, Orbán Viktor pedig megosztotta

Majka múlt héten a Facebook-oldalán osztotta meg a beismerő vallomását, miszerint egy bulin koccintott pár pohárral a mögötte álló évre. A volán mögé piásan ült be, de a rendőrök leintése miatt csak pár száz métert gurult, majd igazoltatták. Erre reagált egykori társa, Curtis, akivel azóta sincsenek felhőtlen viszonyban.

Curtis és Majka „harca” ismét felkavarta az állóvizet (Fotó: MW)

Curtis állandó sztárfellépőként most Szegeden állt színpadra a Háborúellenes Gyűlésen, és ennek apropóján pikírt megjegyzéssel reagált Majka botrányára.

Kocsival Jöttél?

– hangzik el az Orbán Viktor Facebook-oldalára feltöltött videóban a Curtis felé intézett kérdés, mire a rapper így felelt: