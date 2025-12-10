Házasság első látásra Rebeka nem bírja a feszültséget: "már-már frusztrálttá válok"

Házasság első látásra Rebeka legutóbbi posztjában ezúttal nem a szerelemről, házasságról értekezett, azonban a szeretetről, békéről és elfogadásról is kifejtette véleményét. A TV2 sikerműsorának sztárja az év vége közeledtével kezdett kiégni a sok munkától, ám hátralépett egyet, és megosztotta mindenkivel tuti tanácsait.

Fotó: Rafael Renátó

Házasság első látásra Rebeka: "mennyi mindent tanultam?"

Deák Rebeka, aki sminkesként és énekesként tevékenykedik, számot vetett elmúlt időszakával, és visszanézve nem zárhat rossz évet. Azonban ezt megelőzte egy igencsak feszült időszak:

Itt van az év vége. Akármennyire próbálunk tudatosan arra figyelni, hogy ez ne a „veszett egér” üzemmódról szóljon, valahogy mégis mindig besűrűsödik minden. Személyes megélésemből adódóan ilyenkor jönnek elő bennem azok a gondolatok, hogy mennyi mindent kellene még csinálnom idén… és valahogy már-már frusztrálttá válok az idő hiánya miatt. De ilyenkor nagyon fontos egy picit felülről, kívülről is ránézni a dolgainkra: mennyi mindent csináltam idén, mennyit fejlődtem, mennyi mindent tanultam és mennyit haladtam.

- kezdte gondolatait a Házasság első látásra sztárja, aki Kabai Andrissal jött össze a műsor első évadából, majd egy érdekességgel folytatta:

Minden év végén szoktam írni magamnak egy levelet, amiben megköszönöm az idei énemnek, és összeszedem mindazt a rengeteg dolgot, amiért hálát adhatok. Aztán írok egy levelet a 2026-os énemnek is, akit pedig bátorítok mindarra, amitől az idei énem még ódzkodott. Nagyon fontos dolog az életem mindennapjaiban az a pillanat, amikor hálát adok: akár egy finom reggeli kávéért, egy kellemes beszélgetésért egy idegennel, egy új találkozásért, vagy akár egy elengedésért. Minden, ami velem történik, annak helye van az életemben és feladata. Nekem csak annyi a dolgom, hogy szeretetben működjek, és élvezzem minden percét. Szóval kívánok nektek egy nagyon erős utolsó hajrát ebben az évben, aminek most úgy érzem a fókuszában a szeretetnek és a mások felé való támogatásnak kell lennie.

- hangsúlyozta posztjában Házasság első látásra Rebeka, hogy mennyire fontos a tudatosság, amikor összegyűlnek a fejünk fölött a sötét felhők. Ha csak egy szokást átveszünk Rebekától tanulságként, már sikeresebb évet zárhatunk, mint tavaly.