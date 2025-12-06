"Csalódott vagyok": Kiakasztotta a rajongókat Házasság első látásra Rebeka - az előző évadból jött össze valakivel
Ezt nem látták jönni. Mindenesetre vegyesek a kommentek Házasság első látásra Rebeka posztjai alatt, amelyben bejelenti, hogy az első évad sztárjával jött össze.
Házasság első látásra Rebeka, azaz Deák Rebeka bátran felvállalta döntését. Az összes közösségi média felületén kiírta, hogy végre megtalálta a szerelem. Bár a Házasság első látásra berkein belül sikerült rátalálnia az igazira, mégis rendkívül meglepő választottjának személye.
Házasság első látásra Rebeka: "Mi nagyon hasonlítunk"
Deák Rebeka, és a Házasság első látásra első évadának szívtiprója, Kabai Andris úgy látszik egy párként folytatják. Instagramon és Facebookon is megosztották a nagy hírt, hogy ami pusztán szakmai kapcsolatnak indult, abból végül egymásra találás kerekedett. A rajongók mindkét oldalon máshogy fogadták a hírt.
Belementünk életünk talán legnagyobb őrültségébe. Mindketten házasságot kötöttünk egy tévéműsor keretein belül úgy, hogy egyikünk sem tudta, ki vár ránk az oltárnál. Ezt követte hat hét folyamatos együttélés a kamerák kereszttüzében – a magánéletünk minden rezdülése a nézők elé került, abban az állapotban, amit a kapott társaink kiváltottak belőlünk. A múltat azért idézzük fel, mert úgy érezzük, sokan pontosan tudják, hogyan alakultak a műsorbéli házasságaink.
- kezdi Rebeka, aki mellé a szakértők Zsoltot választották, de nemrég arról is írt, hogy ez a kapcsolat zátonyra futott. A mostani poszt melletti képen pedig Kabai Andrissal egy szeretetteljes képen látható. Andrisnak Dávid Petrát választották az első évadban a pszichológusok, akik mondhatni már az első pillanattól nem voltak egy hullámhosszon. Azonban most úgy látszik Rebeka és Andris egymásban találták meg a lelkitársukat.
Amikor a harmadik évad is véget ért, köztünk valami elkezdett átalakulni. Eleinte teljesen szakmai volt minden. Mindketten maximalisták vagyunk, és valljuk be, az élet bizonyos területein kissé hedonisták is – így hamar megtaláltuk a közös hangot nőként és férfiként is. Nem akartunk és nem is terveztünk egymással. De ember tervez… és van, ami egyszerűen megtörténik. Mindenki keresi a saját kirakósának hiányzó darabját. Mi egymásban véltük felfedezni azt a teljességet, amit egy kapcsolatban régóta kerestünk. A pörgést, az életigenlést, azt az energiát, amiről korábban azt hittük, hogy csak az ellentétünkből tud megszületni. Mert ugye „az ellentétek vonzzák egymást”… Nos, ez nem mindig igaz. Mi nagyon hasonlítunk. És köztünk nem csak a szeretet áramlik természetesen, hanem a támogatás, az építő erő, a közös haladás is. Hálásak vagyunk mindazért, ami ide vezetett.
Legyen az házasság, tanulás, fájdalom vagy egy véletlen, ami valójában sosem volt az. Ölelés, Deák, Kabai
- írta végül Rebeka.
"Ez nagy csalódás!": Ezt nem látták jönni a rajongók
Ahogyan az általában tapasztalható a közösségi médiában, a kommentek teljesen más véleményt tükröznek a Facebookon és az Instagramon. A Facebookon valamiért sokkal szókimondóbbak az emberek, Instagramon pedig inkább csak a pozitív véleményüket írják le a rajongók. Ez Rebeka és Andris bejelentése után is így történt.
A kommentelők így fogadták az újdonsült párt a Facebookon:
Ezt hogy...? Miért pont ő? Ez nagy csalódás!
- kezdte egy kommentelő, majd mások így folytatták:
Hát. Nem is tudom. Inkább Zsolttal maradtál volna együtt.
- írta egy másik rajongó, és hozzá hasonlóan még sokan azért szurkoltak, hogy Rebeka és Zsolt együtt maradjon.
remélem azért jobban tisztel majd mint az első feleségét. Valahogy jobbat képzeltem el neked...
- utaltak az első évadban Petra és Andris viharos kapcsolatára. A negatív kommentek között természetesen itt is akadt kedves hozzászólás, például szintén az első évadban szereplő Szandaváry Gergely hatalmas szívecskével és ezzel a kommenttel gratulált nekik:
De jól néztek ki
Meglepett, ez a párosítás,viszont minden jót kívánok Becca, éld meg a boldogságot Andris mellett ha most ezt így érzed jónak, jogod van hozzá, és én drukkolok hogy sikerüljön. A rosszindulatú véleményeket pedig hátatok mögé kell dobni, mert oda való. Minden jót
- tanácsolta nekik szintén egy hozzászóló.
Az Instagramon a fogadtatás egészen más volt, habár itt is volt egy komment, amely úgy szólt, hogy "Csalódott vagyok", ez valószínűleg Zsolt és Rebeka kapcsolatának végéről szólt. Hiszen a rajongók itt teljesen odáig vannak Rebeka és Andris kapcsolatáért, amelyet hasonlókkal mutatnak ki:
Aztaaaaa! Mennyire összeilletek külsőleg is! Egy gyönyörű nő az első évad legjóképűbb és legszimpibb pasijával! Pont amilyen nagyon idegen vagyok,olyan nagyon örülök, hogy Becca végre ilyen felhőtlenül mosolyogsz! Legyetek nagyon boldogok!!!
- írta egy rajongó bővebb véleményét a rengeteg gratuláció és szívecske mellé.
