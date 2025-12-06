"Csalódott vagyok": Kiakasztotta a rajongókat Házasság első látásra Rebeka - az előző évadból jött össze valakivel

"Ez nagy csalódás!": Ezt nem látták jönni a rajongók

Ahogyan az általában tapasztalható a közösségi médiában, a kommentek teljesen más véleményt tükröznek a Facebookon és az Instagramon. A Facebookon valamiért sokkal szókimondóbbak az emberek, Instagramon pedig inkább csak a pozitív véleményüket írják le a rajongók. Ez Rebeka és Andris bejelentése után is így történt.

A kommentelők így fogadták az újdonsült párt a Facebookon:

Ezt hogy...? Miért pont ő? Ez nagy csalódás!

- kezdte egy kommentelő, majd mások így folytatták:

Hát. Nem is tudom. Inkább Zsolttal maradtál volna együtt.

- írta egy másik rajongó, és hozzá hasonlóan még sokan azért szurkoltak, hogy Rebeka és Zsolt együtt maradjon.

remélem azért jobban tisztel majd mint az első feleségét. Valahogy jobbat képzeltem el neked...

- utaltak az első évadban Petra és Andris viharos kapcsolatára. A negatív kommentek között természetesen itt is akadt kedves hozzászólás, például szintén az első évadban szereplő Szandaváry Gergely hatalmas szívecskével és ezzel a kommenttel gratulált nekik:

De jól néztek ki

Meglepett, ez a párosítás,viszont minden jót kívánok Becca, éld meg a boldogságot Andris mellett ha most ezt így érzed jónak, jogod van hozzá, és én drukkolok hogy sikerüljön. A rosszindulatú véleményeket pedig hátatok mögé kell dobni, mert oda való. Minden jót

- tanácsolta nekik szintén egy hozzászóló.

Az Instagramon a fogadtatás egészen más volt, habár itt is volt egy komment, amely úgy szólt, hogy "Csalódott vagyok", ez valószínűleg Zsolt és Rebeka kapcsolatának végéről szólt. Hiszen a rajongók itt teljesen odáig vannak Rebeka és Andris kapcsolatáért, amelyet hasonlókkal mutatnak ki:

Aztaaaaa! Mennyire összeilletek külsőleg is! Egy gyönyörű nő az első évad legjóképűbb és legszimpibb pasijával! Pont amilyen nagyon idegen vagyok,olyan nagyon örülök, hogy Becca végre ilyen felhőtlenül mosolyogsz! Legyetek nagyon boldogok!!!

- írta egy rajongó bővebb véleményét a rengeteg gratuláció és szívecske mellé.