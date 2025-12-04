Házasság első látásra Rebeka Zsolttal való kapcsolatáról: „Nem voltam boldog”

Hihetetlenül őszinte vallomást fogalmazott meg Házasság első látásra Rebeka. Kiderült, hogy rengetegen szurkoltak neki és Zsoltnak, hogy a műsor után is folytassák házasságukat, vagy legalább kapcsolatukat, de Rebeka úgy néz ki, szomorú hírt kellett hogy közöljön.

Házasság első látásra Rebeka: A saját boldogságomat előtérbe kellett helyeznem

Köszönöm a rengeteg gratulációt, üzenetet és a szeretetet, amit kapok tőletek, különösen azokat, amik arról szólnak, hogy próbáljuk meg tovább a kapcsolatunkat a műsor után is

– kezdte Instagram-oldalára feltöltött posztjában a műsor sztárja.

Ahogy azt már sokan láthattátok, nálunk ez a történet a nyár végén lezárult.

Egyetlen oka volt: nem voltam boldog.

A saját boldogságomat előtérbe kellett helyeznem, mert visszanézve sok bizonytalanságot és szomorúságot láttam magamon, és ezt hosszú távon nem tudtam volna tovább élni.

– indokolta Rebeka, aki a műsor végén az egyike volt azoknak a pároknak, akik bár párként, de igent mondtak egymásnak.

Ha valaki mellett nem tudsz önmagad lenni és kiteljesedni, az mindennél nehezebb. Ezért kérlek titeket, hogy ha valóban kedveltek minket, ezt a döntést is fogadjátok el

– mondta el tanácsait a sminkesként és énekesként is dolgozó Rebeka.

Azóta sok minden történt, tanultam, fejlődtem, és most egy új, boldogabb időszakot élek.

És hiszem azt, hogy ami valóban a miénk, az megtalál minket, ami pedig nem, az szépen kikerül az életünkből

– zárta pozitívan, a jövő felé tekintve Rebeka, aki egykori férjével, Zsolttal már közös dalt is írt.

A kísérlet végén Házasság első látásra Zsolt is reagált a sok üzenetre, amit kapott, és összefoglalta, hogy mit élt meg a műsorban.

„Ez a hat hét életem legintenzívebb időszaka volt, életre szóló élményekkel és tanulságokkal. Egy ilyen szélsőséges helyzetben a megúszás és középút fogalma értelmezhetetlen. Csak és kizárólag a spektrum két szélső értéke létezik: nettó boldogság vagy mindent átható indulat. DE: minden mozzanat, minden tényező, minden öröm, minden konfliktus feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy értékesebb, magasabb minőségű emberré és jobb társsá váljunk...