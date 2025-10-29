Férjével közös dalt adott ki a Házasság első látásra énekesnője: „Azonnal rákattant és bátorított”

A Házasság első látásra Rebeka és Zsolt számára eddig mesésen alakul, hiszen a pár már az oltárnál egymásra hangolódott, ami úgy tűnik, azóta is tart. A fiatalok csaknem mindenben egyetértenek, és sok szempontból nagyon hasonlóak is, így nem meglepő, hogy a zene is mindkettejük életében fontos szerepet játszik. Deák Becca énekesnőként és sminkesként is tevékenykedik, de a nagy szerelmet számára mégiscsak az előbbi jelenti. Ebben szerencsére férje, Horváth Zsolt is egyetért, amit most egy közös dalban is megmutattak.

A Házasság első látásra Deák Rebeka és Zsolt számára eddig teljes siker, amit most egy közös dalban is megmutattak (Fotó: Rafael Renátó)

Deák Becca új dala tegnap délután jelent meg NAGY FALAT címmel, ami bár nem teljesen új szerzemény, de Zsolt által teljesen új lendületet kapott.

„A NAGY FALAT ötlete körülbelül három évvel ezelőtt született meg bennem, amikor meghallottam egy beatet, ami rögtön inspirált. Ahogy általában, most is egy dallam született meg először, ez lett a refrén, amit napokig dúdoltam. Egy ideig azonban a dal fiókban maradt, mígnem megmutattam Zsoltnak, aki azonnal rákattant, és bátorított, hogy fejezzem be” – kezdte az énekesnő.

A szám teljes verziója végül néhány hét alatt született meg, és Becca korábbi producere, ADENO – akivel Becca első dala, Az enyém is készült – ismét közreműködött a felvételben. A szám eredetileg poposabb, vidámabb hangulatú volt, ám Zsolt elektronikus, house-os átdolgozása teljesen új életet adott neki.

Amikor meghallottam az ő verzióját, tudtam, hogy ebbe az irányba szeretnék menni. A dalszövegben is segített, így ez egy igazi közös munka lett, ahol mindkettőnk zenei világa találkozott

– jelentette ki.

A Házasság első látásra Becca dalaihoz is ihletet adott, amiből most egy nem mindennapi sláger készült (Fotó: Magneoton)

A Házasság első látásra sztárja New Yorkban forgatott

Mint az korábban már kiderült, Rebeka nem tudott jelen lenni a Házasság első látásra 3. évadának sajtótájékoztatóján, aminek oka egy New York-i klipforgatás volt, épp ehhez a dalhoz.

Előbb volt meg a repülőjegyem, mint az operatőröm

– vallotta be nevetve.

„Amikor eszembe jutott, hogy klipet szeretnék, azonnal New York ugrott be, és pár nap múlva már úton is voltam. Egy filmiskolában tanuló ismerősöm segített leszervezni a forgatást, és végül ő lett a klip operatőre” – mondta a fiatal feleség.