„Jézus mekkora” – Lesokkolták a Kincsvadászok üzletembereit!
A TV2 műsorában egy nem mindennapi tárgy került eladásra. A Kincsvadászok tagjait meglepte egy Ausztráliából érkező kovácsfújóka.
Egy izgalmakkal teli értéktárgy érkezett a Kincsvadászok műsorába, mivel egészen Ausztráliából hozták az értékes fújókát. Az üzletemberek azonban nem voltak olyan bőkezűek, mint szoktak. Az eladónak így nem a tervek szerint alakult a műsor, ám Fejes Tamás szavai biztos vele maradnak.
Lesokkolódtak a Kincsvadászok tagjai
Még Till Attila is meglepődött, amikor először szemet vetett az óriási fújókára. „Jézus, mekkora!” – ámultak el a licitálók.
Olyan, mint egy sugárhajtómű
– mondta viccesen a műsorvezető, miközben kipróbálta a nem mindennapi értéktárgyat.
Később a licitálók viszont közel sem voltak ennyire izgatottak, mivel nem tudták eldönteni hova is kerülne egy ekkora kovács szerszám. Húszezer forinttól indult a licit, ami közel sem érte el az álomárat, ami a milliós tétel volt. A licitálás végén azonban egészen 155 ezer forintig jutott el a licit, amit végül visszautasított az eladó. Fejes Tamás viccesen fogadta, amikor meghallotta az egymilliós árat.
Fanatikus fújtatónak kell lenni, hogy valaki ennyi adjon ezért
– tette hozzá viccesen az üzletember.
Fejes Tamás beszólása most sem maradt el
A Kincsvadászok legutóbbi részében hasonló történetekkel ismerkedhetnek meg a nézők, ám az ausztrál fújóka most nem nyerte el az üzletemberek tetszését.
Az kétségtelen, hogy egy nagyon egyedi és eredeti tárgyat hoztál elénk
– mondta Fejes Tamás lezárva ezzel az üzletet.
A Tankcsapda dobosa korábban egy ajándékot is kapott a műsorban, amit Tilla adott át neki.
Kedves Tamás! Amikor a Kincsvadászok felvételén részt vettem, megígértem, hogy készítek neked egy intarziás dobozt. Örömömre szolgál, hogy most beválthatom az ígéretemet, a férjem segítségével elkészült a doboz. Fogadd szeretettel tőlünk
– állt a levélben, amit egy hölgy rajongó küldött neki.
