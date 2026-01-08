„Jézus mekkora” – Lesokkolták a Kincsvadászok üzletembereit!

Egy izgalmakkal teli értéktárgy érkezett a Kincsvadászok műsorába, mivel egészen Ausztráliából hozták az értékes fújókát. Az üzletemberek azonban nem voltak olyan bőkezűek, mint szoktak. Az eladónak így nem a tervek szerint alakult a műsor, ám Fejes Tamás szavai biztos vele maradnak.

Fejes Tamás most sem fogta vissza magát, ám előtte nagy döntést kellett hoznia Fotó: TV2

Lesokkolódtak a Kincsvadászok tagjai

Még Till Attila is meglepődött, amikor először szemet vetett az óriási fújókára. „Jézus, mekkora!” – ámultak el a licitálók.

Olyan, mint egy sugárhajtómű

– mondta viccesen a műsorvezető, miközben kipróbálta a nem mindennapi értéktárgyat.

Később a licitálók viszont közel sem voltak ennyire izgatottak, mivel nem tudták eldönteni hova is kerülne egy ekkora kovács szerszám. Húszezer forinttól indult a licit, ami közel sem érte el az álomárat, ami a milliós tétel volt. A licitálás végén azonban egészen 155 ezer forintig jutott el a licit, amit végül visszautasított az eladó. Fejes Tamás viccesen fogadta, amikor meghallotta az egymilliós árat.

Fanatikus fújtatónak kell lenni, hogy valaki ennyi adjon ezért

– tette hozzá viccesen az üzletember.

A TV2 Kincsvadászok című műsorában még nem volt ilyen messziről érkező értéktárgy Fotó: TV2

Fejes Tamás beszólása most sem maradt el

A Kincsvadászok legutóbbi részében hasonló történetekkel ismerkedhetnek meg a nézők, ám az ausztrál fújóka most nem nyerte el az üzletemberek tetszését.

Az kétségtelen, hogy egy nagyon egyedi és eredeti tárgyat hoztál elénk

– mondta Fejes Tamás lezárva ezzel az üzletet.

A Tankcsapda dobosa korábban egy ajándékot is kapott a műsorban, amit Tilla adott át neki.

Kedves Tamás! Amikor a Kincsvadászok felvételén részt vettem, megígértem, hogy készítek neked egy intarziás dobozt. Örömömre szolgál, hogy most beválthatom az ígéretemet, a férjem segítségével elkészült a doboz. Fogadd szeretettel tőlünk

– állt a levélben, amit egy hölgy rajongó küldött neki.