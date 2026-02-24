Megdöbbentek a Retro Rádió hallgatói: Bochkor Gábor összepakolt és elhagyta az országot!

Meglepődtek hétfő reggel a Retro Rádió hallgatói, amikor a reggeli műsorra kapcsoltak. Bochkor Gábor hangját ugyanis csak felvételről hallhatták, mint kiderült, a műsorvezető Marokkóba utazott, csütörtökön onnan jelentkeznek be Háder Gyurival a Bamako raliról.

Bochkor Gábor párja helyett kollégájával, Háder Györggyel utazott el (Fotó: Retro Rádió)

Marokkóba utazott Bochkor Gábor

Nagyon izgalmas kaland vár a legendás rádiósra és kollégájára, csütörtök reggel ugyanis a marokkói Daklából jelentkeznek be élőben a reggeli adásban. Bochkor Gábor és kollégája, barátja, Háder Gábor ott találkozik majd a Tankcsapda tagjaival, akik 2026. február 16-án indultak útnak a Budapest–Bamako Rally Adventure Extra futamára. Bár a műsorvezető vezetni nem fog, de így is kerülhetnek veszélyes helyzetbe. A múlt héten téma is volt ez az egyik reggeli adásban, miután az egyik magyar sofőr heréjét odakint megharapta egy kígyó és szívrohamot kapott.

Végül az orvosok a harapás nyomaiból arra a következtetésre jutottak, hogy egy fekete kobráról lehetett szó. Volt a kórházban ellenméreg, amit be is adtak neki, de ekkor Krisztián kapott egy szívrohamot is és lélegeztetőgépre kellett őt kötni. A kórházban nem volt oxigén, de szerencsére a mi mentőseink fel voltak szerelve

– mesélte Bochkor Gáboréknak élő adásban Villám Géza, a Bamako főszervezője.

A műsorvezető mindennel felszerelkezve utazott Bécsbe, majd onnan Casablancába, ahonnan be is jelentkeztek Gyurival a Retro Rádió Bochkor Facebook oldalán.

Bochkor Gábor jelenti be a Tankcsapda új tagját

Február 25-én Bochkor Gáborék is ott lesznek a tankok sivatagi koncertjén, amit egy nomád sátorban adnak majd. Ott derül majd ki, ki lesz a Tankcsapda végleges harmadik tagja. Mint ismert, tavaly márciusban jelentették be, hogy 12 év után Sidlovics Gábor Sidi kiválik a zenekarból. Az együttes azóta váltott vendég gitárosokkal koncertezett. De a szerdai koncerten bemutatják az új tagot, akinek a nevét másnap reggel a Retro Rádió hallgatóinak Bochkor Gábor jelenti be.