Megdöbbentek a Retro Rádió hallgatói: Bochkor Gábor összepakolt és elhagyta az országot!
Hétfő óta best of adásokkal megy a Retro Rádió reggeli műsora. Bochkor Gábor ugyanis elutazott, ma már Casablancából jelentkezett be és azt is megmutatta, kit vitt magával.
Meglepődtek hétfő reggel a Retro Rádió hallgatói, amikor a reggeli műsorra kapcsoltak. Bochkor Gábor hangját ugyanis csak felvételről hallhatták, mint kiderült, a műsorvezető Marokkóba utazott, csütörtökön onnan jelentkeznek be Háder Gyurival a Bamako raliról.
Marokkóba utazott Bochkor Gábor
Nagyon izgalmas kaland vár a legendás rádiósra és kollégájára, csütörtök reggel ugyanis a marokkói Daklából jelentkeznek be élőben a reggeli adásban. Bochkor Gábor és kollégája, barátja, Háder Gábor ott találkozik majd a Tankcsapda tagjaival, akik 2026. február 16-án indultak útnak a Budapest–Bamako Rally Adventure Extra futamára. Bár a műsorvezető vezetni nem fog, de így is kerülhetnek veszélyes helyzetbe. A múlt héten téma is volt ez az egyik reggeli adásban, miután az egyik magyar sofőr heréjét odakint megharapta egy kígyó és szívrohamot kapott.
Végül az orvosok a harapás nyomaiból arra a következtetésre jutottak, hogy egy fekete kobráról lehetett szó. Volt a kórházban ellenméreg, amit be is adtak neki, de ekkor Krisztián kapott egy szívrohamot is és lélegeztetőgépre kellett őt kötni. A kórházban nem volt oxigén, de szerencsére a mi mentőseink fel voltak szerelve
– mesélte Bochkor Gáboréknak élő adásban Villám Géza, a Bamako főszervezője.
A műsorvezető mindennel felszerelkezve utazott Bécsbe, majd onnan Casablancába, ahonnan be is jelentkeztek Gyurival a Retro Rádió Bochkor Facebook oldalán.
Bochkor Gábor jelenti be a Tankcsapda új tagját
Február 25-én Bochkor Gáborék is ott lesznek a tankok sivatagi koncertjén, amit egy nomád sátorban adnak majd. Ott derül majd ki, ki lesz a Tankcsapda végleges harmadik tagja. Mint ismert, tavaly márciusban jelentették be, hogy 12 év után Sidlovics Gábor Sidi kiválik a zenekarból. Az együttes azóta váltott vendég gitárosokkal koncertezett. De a szerdai koncerten bemutatják az új tagot, akinek a nevét másnap reggel a Retro Rádió hallgatóinak Bochkor Gábor jelenti be.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre