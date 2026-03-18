Szentkirályi Alexandra: A legfontosabb, hogy megvédjük Magyarország békéjét és szuverenitását

A legfontosabb, hogy megvédjük Magyarország békéjét és szuverenitását

- kezdte Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalán közzétett bejegyzését.

A budapesti Fidesz elnöke ezután így folytatta a posztját:

„Nemet kell mondanunk a háborúpárti erőkre, akik Brüsszel érdekeit képviselik a magyaroké helyett. Kaposvár és Eger is egyértelműen megüzente Brüsszelnek és Kijevnek: a magyarok békét akarnak, és egy olyan tapasztalt, bátor vezetőre bízzák az országot, aki képes megvédeni a nemzeti érdeket. A Tisza Párt ezzel szemben Kijev minden követelését végrehajtaná, ami a magyar családok számára a családtámogatások végét és a rezsiszámlák drasztikus emelkedését jelentené. Egy háborús politika a nyugdíjasok megélhetését is tönkretenné, hiszen a háborús infláció elértéktelenítené a nyugdíjakat, és lerombolná azt a biztonságot, amiért egy életen át dolgoztak. Mondjunk nemet a háborúra és azokra, akik a hatalomra kerülésük érdekében leszerződtek Brüsszellel! A Fidesz a biztos választás!”