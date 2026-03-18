Hazatért a nemzet írója – Wass Albert hagyatéka az Országos Széchényi Könyvtárban

A diaszpórában őrzött magyar írói örökségek közül a legnagyobb gyűjteménynek számító anyag kéziratokat, gépelt műveket, jegyzeteket, könyveket, folyóiratokat és eddig ki nem adott írásokat is tartalmaz.

Fotó: Országos Széchényi Könyvtár

Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter beszédében hangsúlyozta, hogy a hagyaték hazatérése a magyar nemzet összetartozásának jelképe. Mint fogalmazott, a történelmi esemény nem csupán egy irodalmi életmű fizikai megérkezése, hanem a nemzeti öntudat és a kulturális folytonosság megerősítése is. Wass Albert gondolatai a magyarság szellemi gyökereiről és küldetéséről ma is irányt mutatnak a közösség számára.

A hagyaték szállítása március 12-én hajnalban indult az Egyesült Államokból. Jacksonville-ből két nagy ládában, összesen huszonnégy kisebb egységben érkeztek meg az anyagok, amelyek Memphis és Párizs érintésével jutottak el a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre. A miniszter meghatottságról beszélt, amikor először megérinthették az értékes dokumentumokat, majd másnap már az Országos Széchényi Könyvtár falai között szemlélhették azokat.

Hankó Balázs köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak a hagyaték hazahozatalához, kiemelve, hogy a magyar kultúra megerősítése és a nemzeti egység ápolása az elmúlt másfél évtized egyik legfontosabb állami törekvése volt. A projekt megvalósításában kiemelt szerepet játszott a Czegei Wass Albert Alapítvány és Takaró Mihály Széchenyi-díjas irodalomtörténész.

A miniszter beszédében utalt arra is, hogy a kormány az elmúlt években mintegy 650 milliárd forintot fordított a magyar kulturális értékek megőrzésére és fejlesztésére a Kárpát-medence egész területén. Hangsúlyozta, hogy a határokon átívelő nemzeti összetartozás gondolata nemcsak történelmi örökség, hanem jelenkori feladat is.

A hagyaték bemutatását kísérő kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban nyílik meg, ahol a látogatók betekintést nyerhetnek Wass Albert életművének eddig kevéssé ismert részleteibe. A rendezvény célja, hogy a magyar irodalom kiemelkedő alakjának szellemi örökségét szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tegye, és hozzájáruljon a nemzeti kulturális emlékezet erősítéséhez.