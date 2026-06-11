Több mint négy évtizede nyoma veszett – Most megtalálták az eltűnt nő maradványait
A nyomozók már le is zárták az ügyet. Az emberi maradványok egy régen eltűnt személyhez tartoznak.
Emberi maradványokra bukkantak egy erdős területen. A nyomozás és a vizsgálatok során kiderült, hogy a maradványok egy közel négy évtizede eltűnt nőhöz tartoznak.
Emberi maradvány az erdőben – a rejtély megoldódni látszik?
Emberi maradványokat azonosítottak a hatóságok, amelyekre Washington államban bukkantak egy erdős területen. A maradványok egy közel négy évtizede eltűnt nőhöz tartoznak. A maradványokról még tavaly májusban kaptak bejelentést a Chelan megyei seriff hivatalban.
A halottkém hivatala egy részleges emberi koponyát gyűjtött be a helyszínen. Ezt követően a hatóságok és a nyomozók átfogó kutatást kezdeményeztek, amiben önkéntes kereső- és mentőcsapatok, és kutyás egységek is segédkeztek, azonban nem találtak további maradványokat, sem pedig bizonyítékokat.
A King megyei igazságügyi orvosszakértői hivatal bejelentette, hogy a maradványok Patricia L. Colyerhez tartoznak, akiknek 38 éves korában veszett nyoma még 1986. július 4-én. Eltűnését a barátja jelentette a Nemzeti Eltűnt és Azonosítatlan Személyek Rendszerében.
Átvette más terület a nyomozást
Earl Crowe, a Chelan megyei halottkém elmondta, hogy a nő azonosítása DNS-vizsgálat segítségével sikerült, minekután Colyer egyik rokona több mint 20 évvel ezelőtt adott le mintát. A személyazonosságot meg tudták állapítani, a halál okát azonban nem tudták meghatározni, mivel csak részleges koponyát találtak, emiatt Colyer ügyét „ismeretlen” besorolással zárták le.
Az ügyet végül a tacomai rendőrség vette át, akik igyekeznek megtalálni Colyer halálának az okát és körülményeit. A hatóság közölte, hogy jelenleg nincs sem nyom, sem pedig gyanúsított, olvasható a People cikkében.
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