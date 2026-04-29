Túrázó talált rá az emberi koponyára az erdőben - Hónapokba telhet, mire azonosítani tudják

Egy túrázó talált rá az emberi koponyára a Raceway Woods erdőrezervátumban. A koponyát már a Kane megyei halottkém vizsgálja, amire április 26-án, helyi idő szerint körülbelül 17:12-kor az illinoisi Carpentersville-ben bukkantak rá. Egyelőre nem találtak a koponyához tartozó további csontokat.

Még mindig rejtély! Nem tudják, kihez tartozik a túrázó által talált koponya

Rejtélyes felfedezést tett a túrázó, aki egy emberi koponyát talált az erdőben, Carpentersville-ben. A túrázó helyi idő szerint 17:12 körül értesítette a Carpentersville-i rendőrséget, miután egy, emberi koponyának tűnő tárgyat talált – mondta Paul Burger, a Kane megyei erdőrezervátum rendőrfőnöke a Daily Heraldnak.

A nyomozásban a Fox Valley Major Crimes Task Force is segíti a helyi rendőrséget. A koponyát most átadták a Kane megyei halottkém hivatalának törvényszéki vizsgálatra és azonosításra. Hónapokba telhet, mire azonosítják, kihez tartozik.

Hetekbe vagy hónapokba telhet, mire meg tudjuk állapítani a nemet, a jellemzőket vagy DNS-t. Egyelőre nem lesznek végleges eredményeink

– mondta Maureen Kelly, a halottkém hivatal szóvivője.

Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a koponya valóban emberi eredetű, és már hosszabb ideje ki volt téve az időjárás viszontagságainak

– tette hozzá.

Eddig más csontokat nem találtak a helyszínen. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, írja a People.