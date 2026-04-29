Túrázó talált rá az emberi koponyára az erdőben - Hónapokba telhet, mire azonosítani tudják

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.29. 21:30
koponya erdő emberi maradvány

Egy túrázó talált rá az emberi koponyára a Raceway Woods erdőrezervátumban. A koponyát már a Kane megyei halottkém vizsgálja, amire április 26-án, helyi idő szerint körülbelül 17:12-kor az illinoisi Carpentersville-ben bukkantak rá. Egyelőre nem találtak a koponyához tartozó további csontokat.

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Rejtélyes felfedezést tett a túrázó, aki egy emberi koponyát talált az erdőben, Carpentersville-ben. A túrázó helyi idő szerint 17:12 körül értesítette a Carpentersville-i rendőrséget, miután egy, emberi koponyának tűnő tárgyat talált – mondta Paul Burger, a Kane megyei erdőrezervátum rendőrfőnöke a Daily Heraldnak.

A nyomozásban a Fox Valley Major Crimes Task Force is segíti a helyi rendőrséget. A koponyát most átadták a Kane megyei halottkém hivatalának törvényszéki vizsgálatra és azonosításra. Hónapokba telhet, mire azonosítják, kihez tartozik.

Hetekbe vagy hónapokba telhet, mire meg tudjuk állapítani a nemet, a jellemzőket vagy DNS-t. Egyelőre nem lesznek végleges eredményeink

– mondta Maureen Kelly, a halottkém hivatal szóvivője.

Az előzetes vizsgálat megállapította, hogy a koponya valóban emberi eredetű, és már hosszabb ideje ki volt téve az időjárás viszontagságainak

– tette hozzá.

Eddig más csontokat nem találtak a helyszínen. A hatóságok továbbra is vizsgálják az ügyet, írja a People.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
