Kutyapiszok miatt kért online segítséget egy háztulajdonos, akinek a kertjébe egy kutya ürít folyamatosan. Már többször jelezte az ismeretlen gazdi felé, hogy ez a helyzet nem elfogadható, de nem jutott el az üzenet a kutyás szomszédhoz.

Kutyapiszok miatt kért segítséget egy háztulajdonos, akinek a kertjébe viszi üríteni a szomszédja a kedvencét

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Kutyapiszokkal „ajándékozza” meg a szomszéd a háztulajdonost

A szomszéd állandóan a kertembe hozza a kutyáját üríteni – Mit tegyek?

A Redditen osztotta meg egy felhasználó azt a történetet, amelyben kellemetlen tapasztalatáról számolt be: valakinek a kutyája rendszeresen az ő kertjébe piszkít, a „csomagot” pedig otthagyja, nem szedi fel az állat után. A felhasználó, aki a Momshie-mo nevet használja elmondta, hogy a probléma mostanában kezdődött, emiatt új szomszédjára gyanakszik, aki nemrég költözött a környékre.

A helyzet már annyira zavaró lett, hogy Momshie-mo még egy figyelmeztető táblát is kihelyezett, illetve egyszer még egy zacskóba gyűjtött ürüléket is kirakott egy üzenettel, amelyet a kutya gazdájának címzett, hogy szedje fel rendesen a kedvence ürülékét. Nem járt sikerrel, a probléma ugyanis még azután sem szűnt meg, emiatt döntött úgy, hogy a Redditen kér segítséget. „Van valakinek tippje arra, hogyan lehetne rávenni az ismeretlen szomszédot, hogy ne hagyja a kutyáját a kertembe üríteni, és ne hagyja ott?” A tulajdonos már azon is gondolkozott, hogy egy kamerát is beszerez, hogy be tudja azonosítani az illetőt.

A többi felhasználó ösztönözte a kamera felszerelésére, ami lehet valódi, de álkamera is. Sokan megosztották a saját tapasztalataikat is, akiknek a kamera segített megszüntetni a problémát. Valaki röviden ezt írta: „A legjobb megoldás a kamera, és tetten érni az illetőt.” Ezt a tulajdonos is jó ötletnek tartja, szerinte akár egy figyelmeztető táblával együtt hatásos lehet, amin a szabálysértőket figyelmeztetik.

Szigorúan büntetik a szabálytalankodókat

Az Egyesült Királyságban pénzbüntetéssel büntetik azokat, akik nem szedik fel a kutyák után az ürüléket, súlyosabb esetben még nagyobb büntetést is kiszabhatnak bírósági eljárás során. Jogszabályok szerint a kutyatartók kötelesek felszedni a kutyapiszkot kedvencük után a közterületeken, ellenkező esetben hatósági eljárást indítanak ellenük.