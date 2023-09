Hová dobjuk a kutyapiszkot?

A Fanny magazin segít a kutyatulajdonosoknak kiigazodni, hogy a nap végén senki se bosszankodjon:

1.

Ez kutya kötelességünk!

A kutyapiszok felszedése nem épp a legszórakoztatóbb feladat, felelős gazdiként azonban kötelességünk megtenni. Amennyiben erről nem gondoskodunk, köztisztasági szabálysértést követünk el. Ezért fontos, hogy mindig legyen nálunk kakizacskó, amivel a piszok könnyedén felszedhető és a következő szemetesig szállítható.

2.

Megvan a maga helye

A kutyaürülék hulladék, amely szennyvíznek minősül, így a csatornába is dobható. A legcélravezetőbb, ha kutyusunk zacskóba szedett székletét elsősorban az erre a célra telepített hulladékgyűjtőbe helyezzük. De a közúti kanálisba is bedobhatjuk vagy lehúzhatjuk a WC-n – ehhez azonban használjunk lebomló ürülékszedő zacskót.

3.

Komposztáljuk megfelelően

Bármilyen meglepő, de a kutyagumi is komposztálható, csak arra ügyeljünk, hogy az ürülék soha ne kerüljön a veteményesbe – virágos kertek alá azonban ideális. A legjobb erre a célra egy fedeles műanyag vödör, amit kilyuggatunk a szellőzéshez és szúnyoghálóval kibélelünk, hogy ne szálljanak bele a legyek.

4.

Tegyünk a környezetünkért

A kutyás közösségnek sajnos elég nagy az ökológiai lábnyoma. A jó hír viszont, hogy ma már számtalan zero waste megoldás létezik: mint a komposztálható kakizacsi, az újrahasználható tasak vagy ha épp nincs semmi a kezünk ügyében, a használt reklámújság is megteszi.

5.

Vigyázzunk a szennyezéssel!

A válaszunk egyértelműen nem. A kutya-piszok elföldelése az egyik legrosszabb módja az ürülék eltüntetésének. A kutya széklete veszélyes kórokozókat tartalmazhat, amelyek a talajba szivárogva szennyezhetik a tavakat, patakokat, valamint az emberi fogyasztásra szánt termőterületeket.

Fotó: Pixabay

6.

Pénzbírsággal is büntethetnek

Ha a kutyánk ürülékét a közterületről nem távolítjuk el, szabálysértést követünk el, és szabálysértési

bírság róható ki ránk. Szabálysértési eljárás esetén a rendőrség jár el. A bírság összege 5 ezer forinttól 150 ezer forintig is terjedhet.

7.

Komoly veszélyt jelenthet

Kedvencünk ürülékének eltávolítása esztétikai és egészségügyi szempontból is fontos. A barna végtermék ugyanis milliónyi olyan élősködőt tartalmazhat, melyek az emberre is veszélyes fertőzéseket terjeszthetnek. Bizonyos esetekben a férgek lárvái vakságot is okozhatnak.

8.

Figyeljünk az állagára

Kiskutyánk széklete számos fontos információt árul el az aktuális egészségi állapotáról. Ha a megszokott eledel mellett kedvencünk széklete megváltozik, érdemes felkeresnünk állatorvosunkat, aki eldönti, szükség van-e további vizsgálatokra.

9.

Tisztaság fél egészség

Noha négylábú barátaink általában nem jelentenek komolyabb veszély az egészségükre, vannak olyan betegségek, amelyek ránk is ártalmasak lehetnek. Éppen ezért az alapos kézmosásról sosem feledkezhetünk meg simogatás, etetés után – különösen igaz ez a gyerekekre, a várandós anyákra és a krónikus betegekre.