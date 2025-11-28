Így nézett ki az első villamos Budapesten 138 éve – Galéria

138 éve, november 28-án indult útjának az első budapesti villamos, a Nyugati pályaudvar és a Király utca között. Igazi újdonságnak számított a jármű az utakon, amíg meg nem szokták a jelenlétét, időnként besegített egy-egy lovas rendőr a villamos közlekedésébe. A szerelvény 10 km/h sebességgel haladt, az áramot pedig föld alatti vezeték rendszeren és nem felsővezetéken kapta. Az első villamos biztonságosnak bizonyult, igaz, az elindulást követő napokban egy tejeskocsival ütközött, de mindkét jármű annyira lassan haladt, hogy nem lett nagyobb baj. Az első villamosvonal elindítása nagyban befolyásolta a budapesti közösségi közlekedés kialakulását.

1894-es kép az Erzsébet körútról. A villamos inkább lovaskocsihoz hasonlított, ló nélkül

Fotó: Fortepan/Klösz György

A villamos magánvállalkozásban indult el 1887-ben

Balázs Mór fejéből pattant ki a villamosvonal ötlete, ő készített el korábban egy tervet arra, hogy a városnak gőz-, vagy villamoshálózatot kellene létrehoznia. Meggyőzte Siemens & Halske céget, amely végül vállalta a villamosvonal megépítését és a járművek szállítását. A megvalósításhoz végül megalakult a Budapesti Városi Vasút vagyis a BVV, illetve az indulás utáni szervezeti formák. Tehát a villamos nem állami költségvetésből indult, hanem magánvállalkozásként.

A villamos felsővezeték nélkül haladt 1903-ban. Háttérben a Keleti pályaudvar Fotó: Fortepan/Saly Noémi

Hogy fogadta a város a villamost? Az első vonalat „próba­vonalnak” tekintették. A járművek két motorkocsiból és egy pótkocsiból álltak. A próbavonal sikeresnek bizonyult, az új technológia megnyerte a főváros és a városlakók bizalmát.

Az első próba sikerén felbuzdulva 1888–89-ben a BVV, a Siemens & Halske és a partnerek normál nyomtávú villamoshálózat kiépítésébe kezdtek. Az első ilyen vonal 1889. július 30-án nyílt meg, ez volt az „igazi" villamoshálózat első állomása. Ezzel együtt a korábbi lóvasúti rendszerek is fokozatosan villamosítás alá kerültek így a város közlekedése gyorsan modernizálódott. A XX. század elejére a villamoshálózat nagyon sűrűvé és kiterjedté vált: a város különböző pontjait összekötő, egymással versengő társaságok hálózatai épültek ki.

1925. Boráros tér, háttérben a 73-as villamos Fotó: Fortepan/Somogyvári Gergő

