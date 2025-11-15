50 évesnél is idősebb Ikarussal utazhatunk idén télen - hamarosan útjára indul az első nosztalgiajárat!
Budapest újra ünnepi fénybe borult utcáin zakatolnak végig idén télen a legendás magyar autóbuszgyártás ikonikus járművei: egy Ikarus 311-es és egy „Farosnak” becézett Ikarus 66-os. Mutatjuk a jegyfoglalási lehetőségeket!
A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum teljeskörűen restaurált oldtimer buszai 2025 decemberétől egészen 2026 január közepéig várják a nosztalgia szerelmeseit a Mozgó Múzeum program keretében. Ez azt jelenti, hogy még mindig vannak helyek a téli Ikarus járatokra. Ne maradj le, foglalj te is helyet a gyönyörű, kivilágított budapesti járatokra!
Budapest szívének öröksége - Ikarus 311-es és Faros Ikarus 66-os
A különleges járatok a főváros kedvelt helyszínein haladnak végig, miközben a résztvevők megismerhetik az Ikarus-gyár történetét, a busztípusok egyediségeit, és olyan élményt kapnak, amelyet ma már alig néhány jármű képes nyújtani. A nagyközönség ráadásul ünnepi díszbe öltöztetett járművekkel is találkozhat, bizonyos alkalmakon pedig élőzene teszi teljessé az utazást.
A járatok 2025. december 6. és 2026. január 11. között, szombaton és vasárnap, 16:00-kor és 17:30-kor indulnak a Verona angyalai utcai megállóból. A mintegy 50 perces körút kizárólag online elővételben vásárolt jeggyel vehető igénybe, a www.mozgomuzeum.hu felületén keresztül. A szombati napok igazi különlegessége a Zenélő Busz, amelyen válogatott meglepetésfellépők gondoskodnak a karácsonyi hangulatról.
Nagy öröm számunkra, hogy a 2024. évi kényszerű szünetet követően ismét megrendezhetjük egyik legnépszerűbb sorozatunkat, a Mozgó Múzeumot – azt a kor- és járműtörténeti kitekintéssel egybekötött múzeumpedagógiai programot, amely 2022-ben és 2023-ban is telt házzal valósult meg, és amelynek köszönhetően több ezer látogatónkkal találkozhattunk, akikkel megoszthattuk járműveink iránti szeretetünket és az ünnepi hangulatot
– emeli ki dr. Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.
Az Ikarus márka neve máig megdobogtatja sokak szívét: a szárnyas emblémájú buszok évtizedekig határozták meg a magyar városok utcáit, és nagy szerepük volt abban is, hogy hazánk világszerte ismertté vált a járműgyártás területén. Az Ikarus gyárai fénykorukban évente mintegy 13 ezer buszt készítettek, és 2003-ig közel 300 000 darabot értékesítettek világszerte, az Egyesült Államoktól egészen Egyiptomig.
A Közlekedési Múzeum jelenleg 20 darab Ikarus autóbuszt őriz gyűjteményében, amelyek közül kettő most újra forgalomba áll a téli hétvégéken. A programban szereplő Ikarus 311-es 1971-ben, míg az Ikarus 66-os 1973-ban készült. Mindkettő egykor méhészbuszként szolgált, ám ma már teljes körűen restaurált, korhű állapotban tér vissza az utakra, nemcsak járművekként, hanem élő történelemként.
A téli Mozgó Múzeum így nem csupán egy hangulatos buszozás, hanem időutazás is: egy különleges élmény, amely felidézi a múlt báját, miközben megmutatja, hogyan válhat egy technikatörténeti örökség újra a város színes, élő részévé és szívévé.
