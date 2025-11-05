65 éve indult útjára az első csuklós busz, a világon elsőként Budapesten

Miközben Németországban a Mercedes még csak kísérletezett vele, Magyarországon már utasokat kezdett szállítani a világ első csuklós busza. A GA 12-00-ás rendszámú busz az azóta megszűnt budapesti 1-es vonalon közlekedett a Kelenföldi pályaudvar és a Dózsa György út között. 35 ezer kilométert futott, különösebb hiba nélkül. A BKV elődjének (Fővárosi Autóbusz Üzem) Autóbusz Főműhelyében három fiatal mérnök, Rózsa László, Lassú Gábor és Színi Béla készítette el az első járműveket. Egy levágott farú Ikarus 60-asból, egy, az első részétől megfosztott TR 5-ösből, valamint a Vörös Csillag Traktorgyár golyóskoszorús zsámolyából jött létre az ITC 600-as típusjelű csuklós busz.

Így nézett ki az Ikarus ITC 600-as csuklós busz. Fotó: Fortepan

A Blahánál lévő aluljárót 59 éve adták át

Méghozzá 1966. november 5-én. Ez volt Budapest második aluljárója, az elsőt három évvel ez előtt adták át az Astorián. Az új, Blaha Lujza téri aluljáró jó nagyra sikeredett. A megnyitás után óránként 20.000 gyalogos haladt át rajta, ennyivel is enyhítve a felszínen zajló közlekedési káoszt.

42 éve rabolták ki a Szépművészeti Múzeumot

1983-ban ezen a napon 7 nagy értékű festményt loptak el a Szépművészetiből, köztük Raffaello Eszterházi Madonna című alkotását is. A közvélemény november 6-án este, a Magyar Televízió A Hét című műsorából értesült a bűncselekményről. A lakosságtól több bejelentés is érkezett, de egyik sem vezetett a képek nyomára. A múzeumtól egy zsaroló levelében hatmillió forintot követelt a képekért cserébe. De ennek az esetnek a felderítése sem a valódi betörőkhöz vezetett-írja a Wikipédia. Végül kiderült, az elkövetők magyarok és olaszok voltak. A magyar elkövetőket, Kovács Gusztávot 12 év fegyházra, Raffai Józsefet hét év börtönre, Jónás Katalint pedig 6 hónap felfüggesztettre ítélték a rablás miatt.

34 éves lett a második magyar űrhajós

Kapu Tibor gépészmérnök, űrhajós 1991. november 5-én született Vásárosnaményben. A második magyar asztronauta 21 napot és 12 órát töltött az űrben, így ő a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar kutatóűrhajós, Farkas Bertalan után.