65 éve indult útjára az első csuklós busz, a világon elsőként Budapesten
1960-ban ezen a napon indult útjára az első olyan busz, ami a korábbiaknál több embert tudott szállítani, mégis egy légtérben volt a vezető és az utasok. Mutatjuk melyik vonalon közlekedett az első csuklós busz!
Miközben Németországban a Mercedes még csak kísérletezett vele, Magyarországon már utasokat kezdett szállítani a világ első csuklós busza. A GA 12-00-ás rendszámú busz az azóta megszűnt budapesti 1-es vonalon közlekedett a Kelenföldi pályaudvar és a Dózsa György út között. 35 ezer kilométert futott, különösebb hiba nélkül. A BKV elődjének (Fővárosi Autóbusz Üzem) Autóbusz Főműhelyében három fiatal mérnök, Rózsa László, Lassú Gábor és Színi Béla készítette el az első járműveket. Egy levágott farú Ikarus 60-asból, egy, az első részétől megfosztott TR 5-ösből, valamint a Vörös Csillag Traktorgyár golyóskoszorús zsámolyából jött létre az ITC 600-as típusjelű csuklós busz.
A Blahánál lévő aluljárót 59 éve adták át
Méghozzá 1966. november 5-én. Ez volt Budapest második aluljárója, az elsőt három évvel ez előtt adták át az Astorián. Az új, Blaha Lujza téri aluljáró jó nagyra sikeredett. A megnyitás után óránként 20.000 gyalogos haladt át rajta, ennyivel is enyhítve a felszínen zajló közlekedési káoszt.
42 éve rabolták ki a Szépművészeti Múzeumot
1983-ban ezen a napon 7 nagy értékű festményt loptak el a Szépművészetiből, köztük Raffaello Eszterházi Madonna című alkotását is. A közvélemény november 6-án este, a Magyar Televízió A Hét című műsorából értesült a bűncselekményről. A lakosságtól több bejelentés is érkezett, de egyik sem vezetett a képek nyomára. A múzeumtól egy zsaroló levelében hatmillió forintot követelt a képekért cserébe. De ennek az esetnek a felderítése sem a valódi betörőkhöz vezetett-írja a Wikipédia. Végül kiderült, az elkövetők magyarok és olaszok voltak. A magyar elkövetőket, Kovács Gusztávot 12 év fegyházra, Raffai Józsefet hét év börtönre, Jónás Katalint pedig 6 hónap felfüggesztettre ítélték a rablás miatt.
34 éves lett a második magyar űrhajós
Kapu Tibor gépészmérnök, űrhajós 1991. november 5-én született Vásárosnaményben. A második magyar asztronauta 21 napot és 12 órát töltött az űrben, így ő a leghosszabb ideig az űrben tartózkodó magyar kutatóűrhajós, Farkas Bertalan után.
Ma van az Európai kereskedelmi nap is
Az Európai kereskedelmi nap 1993-ban jött létre a brüsszeli székhelyű EuroCommerce lobby-szervezet kezdeményezésére. A nap célja, hogy támogassa és védje a szektor érdekeit, felhívja az Európai Unió döntéshozóinak figyelmét a kereskedelem európai gazdaságban betöltött szerepére, javítsa a jogi szabályozását, informálja tagjait az őket érintő uniós fejlesztésekről és nem utolsó sorban az, hogy aktívan részt vegyen a társadalmi párbeszédben.
Csapadékmentes de hűvös idő várható ma
A koponyeg.hu szerint szerdán változó felhőzet mellett többfelé napos idő valószínű, csapadék nélkül. A hajnali 5 fok után a nappali hőmérséklet 14-15 fok körül alakul.
Itt kell ma forgalmi változásokra számítani
- A BKK szerint sávlezárás lesz a II. kerületben a Rákóczi Ferenc úton szerda este 20:00 és november 07., péntek 04:30 között.
- Lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában ma 13:00 és 18:00 óra között.
- Jelzőlámpahibára kell számítani a III. kerületben a Vörösvári úton 08:00 és 14:00 óra között.
- Útszűkületre kell számítani a III. kerületben Czetcz János utcában ma 06:00 óra és november 10., hétfő 23:00 óra között.
Cziffra Fesztivál lesz a Müpában
November 5-én ünnepi gálakoncerttel zárja 10. jubileumi évét a Cziffra Fesztivál, melynek az impozáns Müpa ad otthont Budapesten. A „század tenorsztárja”, José Cura idén ismét visszatér a fővárosba, hogy a szintén világhírű Miklósa Erika koloratúrszoprán énekesnővel, valamint Balázs János Kossuth-díjas zongoraművésszel közös előadásukban emlékezzenek meg a fesztivál alapítójáról, Cziffra Györgyről. Az esemény további részletei itt olvashatók.
