Képlopás a Szépművészeti Múzeumban

Az 1983. november 5-én a budapesti Szépművészeti Múzeumban elkövetett betörés során a múzeum hét festményét lopta el egy magyar és olasz tagokból álló bűnbanda. A műkincseket feltételezhetően egy görög milliomos megrendelésére tulajdonították el. A képlopás és az azt követő nyomozás mára legendássá vált.

A képlopás helyszíne, a budapesti Szépművészeti Múzeum – Fotó: Sabina Kallari / Pexels (illusztráció)

A nagy képlopás a Szépművészetiből

1982-ben a Szépművészeti Múzeum külső tatarozása miatt az épület hátsó szakaszát beállványozták, míg a régi képtárban egy ideiglenesen telepített riasztót helyeztek üzembe, amelynek egyik infraérzékelője 1983. augusztus 3-án elromlott, ezért kiiktatták a rendszerből. November 1-jén az ideiglenes riasztó üzemképtelenné vált, megnyitva ezzel az utat az olasz és magyar elkövetőkből verbuválódott bűnbanda előtt, akik az évszázad műkincsrablását hajtották végre.

