Képlopás a Szépművészeti Múzeumban
Az évszázad műkincsrablásaként tartják számon Magyarországon a lassan 42 évvel ezelőtt történt esetet. A Szépművészeti Múzeumban történt képlopások sztorija máig legendás.
Az 1983. november 5-én a budapesti Szépművészeti Múzeumban elkövetett betörés során a múzeum hét festményét lopta el egy magyar és olasz tagokból álló bűnbanda. A műkincseket feltételezhetően egy görög milliomos megrendelésére tulajdonították el. A képlopás és az azt követő nyomozás mára legendássá vált.
A nagy képlopás a Szépművészetiből
1982-ben a Szépművészeti Múzeum külső tatarozása miatt az épület hátsó szakaszát beállványozták, míg a régi képtárban egy ideiglenesen telepített riasztót helyeztek üzembe, amelynek egyik infraérzékelője 1983. augusztus 3-án elromlott, ezért kiiktatták a rendszerből. November 1-jén az ideiglenes riasztó üzemképtelenné vált, megnyitva ezzel az utat az olasz és magyar elkövetőkből verbuválódott bűnbanda előtt, akik az évszázad műkincsrablását hajtották végre.
A képre kattintva kvízünkből megtudhatod, mennyire vagy képben az évszázad magyar műkincsrablását illetően!
1. Összesen hány képet loptak el a betörők a Szépművészeti Múzeumból?
2. Melyik volt művészettörténeti szempontból a legjelentősebb alkotás az ellopottak közül?
3. Hol jutottak be a tolvajok a Szépművészeti Múzeumba?
4. Hány őr teljesített szolgálatot a Szépművészetiben, amikor ellopták a képeket?
5. Meddig tudta követni a nyomozókutya a tolvajok nyomait?
6. Mennyit ajánlottak az olasz tolvajok magyar bűntársaiknak a segítségért cserébe?
7. Hol kerültek elő az ellopott festmények?
8. Milyen címmel készült olasz dokumentumfilm a képrablásról?
9. Hogy hívták a nyomozás kulcsfiguráját, az akkor 17 éves magyar lányt?
10. Mikor került elő az összes elrabolt festmény?
