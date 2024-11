Az évszázad bűnügye történt 41 éve Budapesten

Kirabolták a Szépművészeti Múzeumot

1983. november 5-én, a budapesti Szépművészeti Múzeumban elkövetett betörés során a múzeum hét festményét, köztük Raffaello Eszterházi Madonna című alkotását lopta el egy magyar és olasz tagokból álló bűnbanda. A műkincseket feltételezhetően egy görög milliomos megrendelésére tulajdonították el. Egy képet 1983 decemberében Törökbálinton elásva, a többi hatot 1984 januárjában a görögországi Aigion környékén lévő Panagia Trypiti kolostorban, egy bőröndben találták meg. „Az évszázad bűnügyeként” elhíresült eset végül szerencsésen végződött, a tetteseket elfogták, a képek pedig visszakerültek a helyükre.

Az évszázad bűnügyének beillő lopást hajtottak végre 1983. november 5-én a Szépművészeti Múzeumból Fotó: Fortepán/Magyar Rendőr

Üzembe helyezték Budapesten a világ első csuklós buszát

A BKV elődjének számító Autóbusz Főműhelyében három fiatal mérnök, Rózsa László, Lassú Gábor és Színi Béla készítette el az első ilyen járműveket. Egy levágott farú Ikarus 60-asból, egy, az első részétől megfosztott TR 5-ösből, valamint a Vörös Csillag Traktorgyár golyóskoszorús zsámolyából jött létre az ITC 600-as típusjelű csuklósbusz, ami az azóta megszűnt budapesti 1-es vonalon közlekedett a Kelenföldi pályaudvar és a Dózsa György út között. A jármű 35 ezer kilométert futott, különösebb hiba nélkül, miután 1960. november 5-én üzembe helyezték, Azért született, mert olyan buszra volt szükség, ahol a vezető és az utasok egy légtérben vannak, de az eddigieknél több utast tudott szállítani. Az ITC 600-asból, népszerű nevén FAÜ-csuklósból 267 darabot gyártottak, de egyetlen egy sem maradt fenn belőle.

103 éve született Cziffra György

1921. november 5-én született Cziffra György, világhírű zongoraművész. A nyugati határ 1956-os, átmeneti megnyitását kihasználva – a határig egy oldalkocsis motorkerékpáron utazva, majd gyalogolva – családjával elhagyta Magyarországot. Először egy ausztriai táborba kerültek, de három nap múlva kikerültek onnan, és Cziffra a bécsi Brahms Saalban adott fergeteges sikerű zongorahangversenyt, amelyről még a The New Yorkerben is méltatás jelent meg. Az év végén Franciaországba hívták. 1956 decemberében érkeztek Párizsba. 1966-ban elindította a Festival de la Chaise Dieu-t, megvásárolta és felújította a rendkívül rossz állapotban lévő, addig autójavító műhelyként használt senlisi Saint Frambourg-kápolnát, ahol koncertek sorát adta, de képzőművészeti kiállításoknak is helyet adott benne. 72 éves korában egy Párizs környéki klinikán – szívroham következtében elhunyt. Magyarországon 1956-ban Liszt Ferenc-díjat kapott, 1993-ban pedig a Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét adományozták neki. Franciaországban – szintén 1993-ban – megkapta a Becsületrend tiszti fokozatát.