Ez a 4 csillagjegy fog a legtöbbet profitálni a Teliholdból!

A mai napon, 2025. augusztus 9-én bekövetkező Telihold, különleges spirituális és asztrológiai jelentőséggel bír bizonyos csillagjegyek számára. Ez az égi esemény nem csupán lenyűgöző látvány, hanem sokak számára szerencsét és bőséget is hozhat. Az indiai hagyományban Púrnimának is nevezett időpontot a spiritualitás fénye és az új lehetőségek energiája hatja át. Ez a telihold a sötétségben fényként működik, és megtalálod az utat a bőség felé. A szerencse a te oldaladon áll.

A Telihold különleges spirituális és asztrológiai jelentőséggel bír bizonyos csillagjegyek számára Fotó: ardacegela / Képünk illusztráció: Shutterstock

A csillagjegyek közül néhány különösen kedvező hatásokat tapasztalhat a Telihold idején

A horoszkóp szerint négy jegy kiemelten jól járhat.

Oroszlán

Az Oroszlánokat a Nap uralja, és most teljes formájukban ragyoghatnak. Az energia alacsonyról magasra vált, és energikusnak érzik majd magukat. A Telihold számukra szeretetet, törődést és stabil párkapcsolatot hozhat. Házassági ajánlatok, elköteleződés vagy akár új szerelmi kapcsolat is kilátásban van. Pénzügyi gyarapodás szintén várható.

Szűz

A Szűz jegy szülöttei most túlléphetnek a nehézségeken és az állandó túlgondoláson. A mostani időszak nagy változást hoz: a rosszról a jóra billen az egyensúly. A Telihold számukra anyagi és érzelmi stabilitást is hozhat.

Nyilas

A Nyilasokat a Jupiter vezeti, és ez a Telihold számukra anyagi gyarapodást és új lehetőségeket ígér. Ha munkahelyváltáson gondolkodtál, most különböző karrierlehetőségek nyílnak meg előtted. Az egyedülállók számára új és különleges személy érkezhet az életükbe, míg a párkapcsolatban élők tisztábban láthatják a jövőjüket, akár az elköteleződés irányába.

Vízöntő

A Vízöntő jegyűek életében is pénzügyi és szakmai fejlődés várható. Ez a telihold sok pénzt, vagyoni gyarapodást és azt a növekedést hozza meg, amire már hónapok óta vártak. Új üzleti lehetőségek, karrierbeli előrelépések és pozitív hírek érkeznek az útjukba. A szerencse kifejezetten az oldalukra áll.

