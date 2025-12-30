Halottnak nyilvánították a nagypapát, balzsamozáskor tért magához

Sokkoló történet látott napvilágot a Mississippi állambeli Porter and Sons temetkezési vállalatról, akik hátborzongató pillanatnak lehettek szemtanúi. Balzsamozás közben tért ugyanis magához az a halottnak nyilvánított 78 éves Walter Williams, akit korábban hospice otthonban kezeltek. A 15 unokával rendelkező nagypapát ugyanis szívelégtelenséggel kezelték.

Halottnak nyilvánították, még élt. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A 78 évest hullazsákba rakva szállították a temetkezési vállalathoz, ahol már a balzsamozáshoz készülődtek, amikor Walter hirtelen magához tért. Először a lábai kezdtek el mozogni, majd a mellkasa is emelkedni kezdett.

Úgy tűnik, csodák igenis léteznek. Tanulságos

- közölte Dexter Howard, megyei halottkém.

Halottnak nyilvánították, még élt

Walter unokaöccse, Eddie Hester látta, ahogy nagybátyját elszállítják, majd később megtudta a sokkoló hírt, hogy még életben van.

Ott álltam, és végignéztem, ahogy beteszik egy halottas zsákba és felcipzározzák. Ez este fél tizenegykor volt, majd hajnali fél háromkor felhívott az unokatestvérem, és azt mondta: "Még nem." Kérdeztem: "Hogy érted, hogy még nem?" Ő azt mondta: "Apa még itt van."

Walter lánya, Martha Lewis így nyilatkozott:

Úgy tűnt, mintha újra élet költözött volna belé. Halleluja, köszönöm, Jézus. Nem volt még itt az én apám ideje. Nem tudom, meddig lesz még velünk és áld meg minket a jelenlétével, de most hálát adunk érte.

Tragikus körülmények azonban Walter rokonai nem örülhettek sokáig, mivel a súlyos orvosi hiba után az idős férfi két héttel később végül tényleg elhunyt, írja a LadBible.