"Büszkék vagyunk rád!" - Nem akárki üzent Gáspár Evelinnek
Több támadás is érte mostanság Gáspár Győző lányát. Nemrég L.L. Junior biztosította a támogatásáról.
Méltán lehet büszke Gáspár Evelinre a családja. Mindamellett, hogy közgazdászként ő első az diplomás a famíliában, angolból és franciából is felsőfokú nyelvvizsgája van, illetve elvégezte a TV2 Akadémiát is. Végzettségei és a Brüsszelben szerzett nemzetközi tapasztalatai vezettek oda, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stábjában sajtóreferensként kapott állást, ám emiatt többen támadni kezdték a baloldali hírességek közül. Korábban a nagybátyja, Gáspár Zsolti már kiállt mellette, nemrég pedig L.L. Junior üzent neki nyilvánosan.
Ezt üzente L.L. Junior Gáspár Evelinnek
Kedves Evelin! Tudd, hogy csodálatos vagy és nagyszerű, amit csinálsz, és nagyon sokunk nevében állíthatom, hogy büszkék vagyunk rád! Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet, de ez így van jól, ez így oké. Nem kell és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Néha receptként íratnám fel a »leszarom« & »Just SelfFocus« tabletta szedését. Mindenkinek. Mindenhova. Balra és jobbra is. Keep on goin’ Sista
- olvasható a rapper 24 óráig elérhető Instagram-történetében.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre