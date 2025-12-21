RETRO RÁDIÓ

"Büszkék vagyunk rád!" - Nem akárki üzent Gáspár Evelinnek

Több támadás is érte mostanság Gáspár Győző lányát. Nemrég L.L. Junior biztosította a támogatásáról.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 08:42
Méltán lehet büszke Gáspár Evelinre a családja. Mindamellett, hogy közgazdászként ő első az diplomás a famíliában, angolból és franciából is felsőfokú nyelvvizsgája van, illetve elvégezte a TV2 Akadémiát is. Végzettségei és a Brüsszelben szerzett nemzetközi tapasztalatai vezettek oda, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stábjában sajtóreferensként kapott állást, ám emiatt többen támadni kezdték a baloldali hírességek közül. Korábban a nagybátyja, Gáspár Zsolti már kiállt mellette, nemrég pedig L.L. Junior üzent neki nyilvánosan.

Gáspár Evelin
L.L. Junior üzent Gáspár Evelinnek / Fotó: Markovics Gábor

Ezt üzente L.L. Junior Gáspár Evelinnek

Kedves Evelin! Tudd, hogy csodálatos vagy és nagyszerű, amit csinálsz, és nagyon sokunk nevében állíthatom, hogy büszkék vagyunk rád! Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet, de ez így van jól, ez így oké. Nem kell és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Néha receptként íratnám fel a »leszarom« & »Just SelfFocus« tabletta szedését. Mindenkinek. Mindenhova. Balra és jobbra is. Keep on goin’ Sista

- olvasható a rapper 24 óráig elérhető Instagram-történetében.

 

