"Büszkék vagyunk rád!" - Nem akárki üzent Gáspár Evelinnek

Kedves Evelin! Tudd, hogy csodálatos vagy és nagyszerű, amit csinálsz, és nagyon sokunk nevében állíthatom, hogy büszkék vagyunk rád! Kevesen látják a mindennapi küzdelmeidet, de ez így van jól, ez így oké. Nem kell és nem is lehet mindenkinek megfelelni. Néha receptként íratnám fel a »leszarom« & »Just SelfFocus« tabletta szedését. Mindenkinek. Mindenhova. Balra és jobbra is. Keep on goin’ Sista