„Miért zavar, ha egy roma elér valamit?” - Gáspár Zsolti keményen oda szólt Molnár Áronnak

Gáspár Evelin az első diplomás a Gáspár családban, amire a famíliája, köztük Gáspár Zsolti is, joggal büszke. Éppen ezért veszik rossz néven, amikor azért bírálják, mert a tanulmányai során megszerzett tudását a gyakorlatban is hasznosítja, és azon a területen dolgozik, amelyhez valóban ért. Evelin közgazdász diplomát szerzett, angolból és franciából is felsőfokú nyelvvizsgája van, majd elvégezte a TV2 Akadémiát is. Végzettségei és a Brüsszelben szerzett nemzetközi tapasztalatai vezettek oda, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter stábjában sajtóreferensként kapott állást - írja a Bors.

Gáspár Zsolti nem hallgat tovább. Kiáll Gáspár Evelin mellett (Fotó: Bors)

Gáspár Zsolti hatalmas tisztességnek tartja, hogy Evelin a külügyminiszer mellett dolgozhat

A fentiek ismeretében teljesen érthető és vitathatatlanul jogos is a Gáspár család felháborodása az Evelint ért támadások kapcsán. Sajnos, ha nem is hosszan, de azért sorolhatnánk, mely baloldali hírességek és félhírességek érezték úgy, hogy össztüzet kell zúdítaniuk a magasan kvalifikált lányra. Gáspár Győző egy veretes posztban állt ki lánya mellett, a testvére pedig a Borson keresztül üzent Molnár Áronnak, aki a kudarcos színészi karrierjét hagyta ott a kétes jövőjű politikai szerepvállalásért. „Evelin az első Gáspár, aki diplomát szerzett a családunkból, őt pedig az én lányom követte. Persze meg kell említenem Virágot és az én másik két gyermekemet, akik szintén tanultak és tanulnak ma is. Na, de térjünk vissza a bátyám nagyobbik lányára, akit az a hatalmas tisztesség ért, hogy Magyarország külügyminiszterének lehet a közvetlen munkatársa.”

Ha bárki azt hiszi, vagy feltételezi, hogy nem az érdemei és tudása alapján választatott a feladatra, akkor az bizony egy futóbolond

– kezdte a Borsnak a TV2 Farm VIP című műsorának gazdája.

Gáspár Zsolti helyretette az Evelint támadó noÁr-t (Fotó: Bors)

„Nagyon szeretném, ha nem köszörülné a nyelvét Evelinen”

Zsolti gazda egy személyes üzenetet is megfogalmazott Molnár Áron irányába, aki egy gúnyvideóban figurázta ki azt a fontos munkát, amit az unokahúga Szijjártó Péter közvetlen munkatársaként végez. „Véletlenül sem kisebbíteném a színész úr érdemeit, de be kell valljam, fogalmam sincs melyek is ezek. Talán éppen a saját kisszerűsége vezetett oda, hogy most mindenkinél nagyobbat akar mondani a TikTokon. Meg is értem, hiszen így legalább valamennyire látszik. Ettől függetlenül nagyon szeretném, ha nem köszörülné a nyelvét Evelinen, akinek tudásban a körme alatt is több van, mint neki valaha lesz. Őszintén nem értem, hogy miért zavarja ennyire Áront, ha egy roma fiatal nem illeszkedik a sokéves skatulyába és tanul, hogy boldoguljon? Áron, miért zavar, ha egy roma elér valamit?” – tette fel a kérdést Gáspár Zsolti, aki már most sejti, hogy Molnár Áron viszontválaszban reagál majd és összehord hetet-havat, hogy mentse az irháját. Egyúttal egy állást is ajánlott a helyét nem találó színésznek. Nagy szeretettel várja őt a tanyán, ahol mindig akad számára egy kis tennivaló.