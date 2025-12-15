Gáspár Evelin újabb nagy eredményt ért el, záporoznak a gratulációk
Noha, néhány napja zárult le a moszkvai út, Szijjártó Péterék már Isztambulban vannak. Gáspár Evelin által ezúttal is beláthatunk a kulisszák mögé.
Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Gáspár Evelin elkísérte Moszkvába Szijjártó Pétert. Ám most kiderült, hogy az influenszer ott volt a külgazdasági és külügyminiszterrel Isztambulban is. Gáspár Evelin Törökország egyik legfontosabb kulturális és diplomáciai központjából adott betekintést a kulisszák mögé. Evelin egy TikTok-videóban számolt be az útról, amely nemcsak diplomáciai, hanem spirituális és kulturális szempontból is különleges volt.
Gáspár Evelin Isztambulba utazott Szijjártó Péterrel
„A kora reggeli órákban érkeztünk Isztambulba, ahol az első utunk a Szent Antal-templomba vezetett” – mondta Evelin. Mint kiderült, Szijjártó Péter az adventi időszakban minden napját szentmisével indítja, függetlenül attól, éppen melyik országban tartózkodik. Ez Evelinre is mély benyomást tett:
Számomra ez egy nagyon inspiráló példa, mert bárhol jár, Péter a misét nem hagyja ki hajnalban
– fogalmazta meg az influenszer. Az angol nyelvű szentmise után a delegáció a Dolmabahçe palotába látogatott, amely Isztambul egyik legismertebb történelmi helyszíne.
Fontos kérdéseket vitattak meg
Az esemény Magyarország számára is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Türk Államok Szervezetének ülésén az energetikai együttműködés állt a középpontban, ami hazánk számára egyaránt fontos volt kulturális és külpolitikai szempontból is: „Végre egy hely, ahol az energia nem politikai vagy ideológiai kérdés” – tette hozzá Evelin. Magyarország bár megfigyelőként vett részt, a jelenlétünk aktív volt.
Özönlöttek a gratulációk
A TikTok-videó alatt rövid időn belül rengeteg hozzászólás gyűlt össze, a gratulációk pedig szinte elárasztották Evelin oldalát: „Nagyon büszke vagyok Evelinre. Bebizonyította, hogy ha tanulsz, kinyílik előtted a világ” – írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló így bátorította: „Csináld csak, majd belejössz. Sok sikert kívánok neked a politikai karrieredhez” . Többen pedig társadalmi jelentőséget is tulajdonítottak a szerepvállalásának: „Gratulálok, Evelin. A roma társadalom nevében is!
A kommentelők nem kímélték a tiszás politikusokat
A kommentmezőben politikai hangvételű vélemények is megjelentek. Egy hozzászóló nem kertelt: „Ja, ott tartunk, hogy Evelinnek több végzettsége van, mint tiszások felének, úgyhogy hajrá, Evelin!” . Úgy tűnik, Gáspár Evelin nemcsak a közösségi médiában, hanem a közéleti diskurzusban is egyre hangsúlyosabb szereplővé válik, és minden egyes külföldi útjával tovább erősíti ezt a pozíciót – írja a Bors.
