Gáspár Evelin újabb nagy eredményt ért el, záporoznak a gratulációk

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Gáspár Evelin elkísérte Moszkvába Szijjártó Pétert. Ám most kiderült, hogy az influenszer ott volt a külgazdasági és külügyminiszterrel Isztambulban is. Gáspár Evelin Törökország egyik legfontosabb kulturális és diplomáciai központjából adott betekintést a kulisszák mögé. Evelin egy TikTok-videóban számolt be az útról, amely nemcsak diplomáciai, hanem spirituális és kulturális szempontból is különleges volt.

Gáspár Evelin Szijjártó Péterrel újabb fontos diplomáciai útra ment Fotó: Markovics Gábor

Gáspár Evelin Isztambulba utazott Szijjártó Péterrel

„A kora reggeli órákban érkeztünk Isztambulba, ahol az első utunk a Szent Antal-templomba vezetett” – mondta Evelin. Mint kiderült, Szijjártó Péter az adventi időszakban minden napját szentmisével indítja, függetlenül attól, éppen melyik országban tartózkodik. Ez Evelinre is mély benyomást tett:

Számomra ez egy nagyon inspiráló példa, mert bárhol jár, Péter a misét nem hagyja ki hajnalban

– fogalmazta meg az influenszer. Az angol nyelvű szentmise után a delegáció a Dolmabahçe palotába látogatott, amely Isztambul egyik legismertebb történelmi helyszíne.

Fontos kérdéseket vitattak meg

Az esemény Magyarország számára is kiemelt jelentőséggel bír, hiszen a Türk Államok Szervezetének ülésén az energetikai együttműködés állt a középpontban, ami hazánk számára egyaránt fontos volt kulturális és külpolitikai szempontból is: „Végre egy hely, ahol az energia nem politikai vagy ideológiai kérdés” – tette hozzá Evelin. Magyarország bár megfigyelőként vett részt, a jelenlétünk aktív volt.

Özönlöttek a gratulációk

A TikTok-videó alatt rövid időn belül rengeteg hozzászólás gyűlt össze, a gratulációk pedig szinte elárasztották Evelin oldalát: „Nagyon büszke vagyok Evelinre. Bebizonyította, hogy ha tanulsz, kinyílik előtted a világ” – írta egy kommentelő. Egy másik hozzászóló így bátorította: „Csináld csak, majd belejössz. Sok sikert kívánok neked a politikai karrieredhez” . Többen pedig társadalmi jelentőséget is tulajdonítottak a szerepvállalásának: „Gratulálok, Evelin. A roma társadalom nevében is!