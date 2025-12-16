RETRO RÁDIÓ

Gáspár Evelin megcsillogtatta francia nyelvtudását

Vlogot forgatott Gáspár Evelin Szijjártó Péter legutóbbi diplomáciai útján, ezúttal Brüsszelben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.16. 16:55
Gáspár Evelin Szijjártó Péter influenszer

Újabb diplomáciai úton kísérte el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Gáspár Evelin Brüsszelbe.

Gáspár Evelin
Gáspár Evelin Fotó: metropol

Az influenszer a közösségi médiában osztotta meg legújabb videóját brüsszeli útjukról. A beszámoló szerint a delegáció napja hajnali 4 órakor indult, a belga fővárosba már napfelkeltére megérkeztek, innen mentek tovább a külügyminiszteri tanács ülésére. Gáspár Evelin a korai kelés miatt egy kávét is megkívánt, amelyet franciául rendelt meg egy helyi kávézóban. 

Gáspár Evelin felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angolból és franciából. Korábban kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként, ahová nyelvtudása és szakmai tapasztalata alapján került be - írja az Index.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu