Gáspár Evelin megcsillogtatta francia nyelvtudását
Vlogot forgatott Gáspár Evelin Szijjártó Péter legutóbbi diplomáciai útján, ezúttal Brüsszelben.
Újabb diplomáciai úton kísérte el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Gáspár Evelin Brüsszelbe.
Az influenszer a közösségi médiában osztotta meg legújabb videóját brüsszeli útjukról. A beszámoló szerint a delegáció napja hajnali 4 órakor indult, a belga fővárosba már napfelkeltére megérkeztek, innen mentek tovább a külügyminiszteri tanács ülésére. Gáspár Evelin a korai kelés miatt egy kávét is megkívánt, amelyet franciául rendelt meg egy helyi kávézóban.
Gáspár Evelin felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angolból és franciából. Korábban kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként, ahová nyelvtudása és szakmai tapasztalata alapján került be - írja az Index.
