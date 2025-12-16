Gáspár Evelin megcsillogtatta francia nyelvtudását

Újabb diplomáciai úton kísérte el Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert Gáspár Evelin Brüsszelbe.

Gáspár Evelin Fotó: metropol

Az influenszer a közösségi médiában osztotta meg legújabb videóját brüsszeli útjukról. A beszámoló szerint a delegáció napja hajnali 4 órakor indult, a belga fővárosba már napfelkeltére megérkeztek, innen mentek tovább a külügyminiszteri tanács ülésére. Gáspár Evelin a korai kelés miatt egy kávét is megkívánt, amelyet franciául rendelt meg egy helyi kávézóban.

Gáspár Evelin felsőfokú nyelvvizsgával rendelkezik angolból és franciából. Korábban kiderült, hogy a Külgazdasági és Külügyminisztérium kommunikációs stábjában dolgozik sajtóreferensként, ahová nyelvtudása és szakmai tapasztalata alapján került be - írja az Index.