Ezek a női szokások idegesítik legjobban a férfiakat az autóban

Apró szokások, amelyek megnehezíthetik a közös utazást. Megmutatjuk, mely női szokások idegesítik legjobban a férfiakat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.08. 15:00
női szokások autó férfi vezetés

Sok férfi gondolkodásában él az a sztereotípia, hogy jobb sofőrök a nőknél, és gyakran nem értik, miért viselkednek a szebbik nem képviselői  másként az autóban. Most megmutatjuk, melyek azok a női szokások, amelyek a leginkább próbára teszik a teremtés koronáinak a türelmét.

Női szokások, amiktől felmegy a férfiak pulzusa
Női szokások, amiktől felmegy a férfiak pulzusa a kocsiban (Fotó: Pexels)

Ezek a női szokások idegesítik leginkább a férfiakat az autóban

Hosszú tükörben nézegetés elindulás előtt

A legtöbb férfit bosszantja, ha indulás előtt a nő még a tükörben igazítja a sminkjét, esetleg ott fejezi be azt. A kisebbik probléma, ha ezt kívülről látják, utasként azonban egészen más a helyzet: türelmetlenül várják az indulást, miközben ők már rég készen állnak. Férfiszemmel talán ez egy furcsa szokás, azonban a nők számára sokszor magától értetődő része az indulásnak.

Vezetés közben egyszerre több dologra figyelni

Sok férfi számára az egyik legrosszabb látvány, amikor a tükörhöz hajolva a sminkelő nő egyik kezében a szempillaspirált, a másikban pedig a mobiltelefonját tartja, miközben nem is érzékeli, hogy az autó lassan átsodródik a másik sávba. Bár a multitasking a hétköznapokban sokaknál jól működik, a volán mögött érdemes mellőzni.

Óriási szeméthegyek és kupi az autóban

Egy túlzsúfolt autó, tele táskákkal, ruhákkal, szeméttel és kozmetikumokkal könnyen frusztrálhatja a pasit. Míg sok férfi az egyik legféltettebb kincsének tekinti az autóját, nehezen tudja megérteni, hogy a nők miért csak egy eszközt látnak benne, ami nem csak egy közlekedési eszköz, de szekrény és kuka is lehet egyszerre.

Hangos éneklés és zeneváltogatás vezetés közben

Csend, béke és nyugalom – ez az, amire gyakran vágynak a férfiak vezetés közben A női sofőrök viszont nem egyszer torkuk szakadtából éneklik kedvenc slágereiket, ráadásul ritkán hallgatnak végig egy számot, inkább folyamatosan váltogatják a dalokat – írja a Life.hu internetes portál.

 

