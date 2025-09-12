Ez a 7 ártalmatlannak tűnő szokás titokban rombolja az agyat

A szokások olyan viselkedések, amelyeket szinte automatikusan végzünk – gondolkodás nélkül. Az agyunk frontális lebenyének része, a prefrontális kéreg irányítja ezek kialakítását, legyen szó jó vagy rossz rutinokról.

Az agyunk egészségének védelme fontos a hosszú élethez Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

„Amikor a PFC egészséges és erős, segít kialakítani az egészséges szokásokat” – mondta Dr. Daniel Amen, kaliforniai pszichiáter és agykutató a New York Postnak. „Ha azonban gyenge, átveszik az irányítást az impulzusok, és könnyen berögződhetnek káros rutinok.”

Szakértők szerint a rossz szokásoktól való megszabaduláshoz érdemes elkerülni a kiváltó ingereket, egészséges alternatívákat keresni, és önmagunkkal szemben együttérzést gyakorolni, ha elcsúszunk. Amen szerint van hét ártalmatlannak tűnő szokás, amely valójában komolyan károsíthatja az agyat. - írja a New York Post.

Túl sok mindent vállalni: Nem kell mindenre igent mondani. Amen szerint érdemes inkább így válaszolni: „Meg kell gondolnom.” Egyszerre túl sok feladatot zsonglőrködni: A multitasking rontja a fókuszt, a memóriát és a döntéshozatalt. „Növeli a stresszt és a szorongást is” – figyelmeztet Amen, aki azt javasolja, minimalizáljuk a zavaró tényezőket, és mindig egy dologra koncentráljunk. Egészségtelen ételek fogyasztása: Az ultrafeldolgozott ételek – chips, keksz, fagylalt – akár az amerikai étrend 70%-át is kiteszik. Ezek összefüggésbe hozhatók elhízással, 2-es típusú cukorbetegséggel, rákkal, depresszióval, szorongással, sőt korai halállal is. „Ne feledd: a rossz étel nem jutalom, hanem büntetés” – mondja Amen. Mozgásszegény életmód: A lustálkodás csökkenti az agy vérellátását, amely Amen szerint „az Alzheimer-kór első számú előrejelzője az agyi képalkotó vizsgálatokon”. A mozgás javítja a hangulatot, a fókuszt és a véráramlást. Mérgező kozmetikumok használata: Sok testápolási termék tartalmaz parabéneket, ftalátokat vagy formaldehid-kibocsátó anyagokat, amelyek felboríthatják a hormonháztartást, és fáradtságot, depressziót, agyi ködöt vagy ADHD-szerű tüneteket okozhatnak. „Ellenőrizd a termékeidet például a Think Dirty appban, és dobd ki a mérgezőeket” – javasolja a szakértő. Belefásulni a rutinba: „Amikor abbahagyod a tanulást, az agyad elkezd meghalni” – figyelmeztet Amen. Új ismeretek szerzése elengedhetetlen a memória és az agy egészségének megőrzéséhez. Fejsérülés kockázatával járó tevékenységek: Egy friss kutatás szerint az Egyesült Államokban a felnőttek 3,3%-a, a gyerekek 2,2%-a szenvedett agysérülést egyetlen év alatt. Amen a sisakviselést biciklizéskor, a korlát használatát lépcsőzéskor és a telefon mellőzését vezetés közben ajánlja. „Még az enyhe ütések is szorongást, depressziót, memóriaproblémákat okozhatnak” – hangsúlyozza.

A szakértő szerint a szokások átformálása nem könnyű, de hosszú távon kulcsfontosságú, ha meg akarjuk őrizni agyunk egészségét és élettartamunkat.