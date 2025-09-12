Ez a 7 ártalmatlannak tűnő szokás titokban rombolja az agyat

A szokások átformálása nem könnyű. Az egyik nem csak agyunkra van káros hatással, de az életünket is megrövidítheti.
A szokások olyan viselkedések, amelyeket szinte automatikusan végzünk – gondolkodás nélkül. Az agyunk frontális lebenyének része, a prefrontális kéreg irányítja ezek kialakítását, legyen szó jó vagy rossz rutinokról.
„Amikor a PFC egészséges és erős, segít kialakítani az egészséges szokásokat” – mondta Dr. Daniel Amen, kaliforniai pszichiáter és agykutató a New York Postnak. „Ha azonban gyenge, átveszik az irányítást az impulzusok, és könnyen berögződhetnek káros rutinok.”
Szakértők szerint a rossz szokásoktól való megszabaduláshoz érdemes elkerülni a kiváltó ingereket, egészséges alternatívákat keresni, és önmagunkkal szemben együttérzést gyakorolni, ha elcsúszunk. Amen szerint van hét ártalmatlannak tűnő szokás, amely valójában komolyan károsíthatja az agyat. - írja a New York Post.
A szakértő szerint a szokások átformálása nem könnyű, de hosszú távon kulcsfontosságú, ha meg akarjuk őrizni agyunk egészségét és élettartamunkat.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.