Kiderült: alhatsz-e egy ágyban a kutyusoddal

Amennyiben a kutyád az ágyadban alszik, hallgasd meg egy szakértő véleményét valójában mennyire veszélyes a kutyával aludni?

Veszélyes a kutyával aludni? Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

Sok kutyatulajdonos számára egyértelmű, hogy esténként házikedvencével alszik. Az azonban, hogy ez jó-e bármelyik félnek, évek óta viták tárgyát képezi. Egy tanulmány lezárta ezt a kérdést. A kutyával való alvás melegséget, biztonságérzetet és kényelmet nyújthat – olyan előnyöket, amelyeket sok gazdi nagyra értékel. Emellett erősítheti a kutya és gazdája közötti érzelmi köteléket.

Veszélyes a kutyával aludni?

Az egészségügyi szakemberek körében azonban, továbbra is felvillan a vörös zászló a higiénia, az allergia és a nyugtalan alvási szokások miatt. Végső soron az, hogy a kutyádnak az ágyadban kell-e aludnia, számos tényezőtől függhet, beleértve a kutya egészségügyi állapotát, viselkedését és a saját alvásod minőségét.

Kutatások szerint teljesen biztonságos a kutyával aludni, feltéve, ha mindketten egészségesek vagytok. A Mayo Clinic Proceedings című folyóiratban publikált tanulmány szerint a háziállattal való közös alvás összességében javíthatja az alvási minőséget.

A háziállat-tulajdonosok megnyugodhatnak, tudván, hogy (a kutya jelenléte az ágyukban) nem befolyásolja negatívan az alvásukat

– idézi az Express Lois Krahnt, az alvásgyógyászati központ alvásgyógyász szakorvosát.

Kutyával alvás? Mindig van megoldás