Kiderült: alhatsz-e egy ágyban a kutyusoddal

Fény derült egy sokakat égető kérdésre.

Szerző: Alexa
Létrehozva: 2025.09.11. 15:30
Módosítva: 2025.09.11. 15:37
Amennyiben a kutyád az ágyadban alszik, hallgasd meg egy szakértő véleményét valójában mennyire veszélyes a kutyával aludni?

Veszélyes a kutyával aludni? Egy hölgy a kutyájával játszik az ágyon.
Veszélyes a kutyával aludni? Fotó: unsplash.com/Képünk illusztráció

Sok kutyatulajdonos számára egyértelmű, hogy esténként házikedvencével alszik. Az azonban, hogy ez jó-e bármelyik félnek, évek óta viták tárgyát képezi. Egy tanulmány lezárta ezt a kérdést. A kutyával való alvás melegséget, biztonságérzetet és kényelmet nyújthat – olyan előnyöket, amelyeket sok gazdi nagyra értékel. Emellett erősítheti a kutya és gazdája közötti érzelmi köteléket. 

Veszélyes a kutyával aludni?

Az egészségügyi szakemberek körében azonban, továbbra is felvillan a vörös zászló a higiénia, az allergia és a nyugtalan alvási szokások miatt. Végső soron az, hogy a kutyádnak az ágyadban kell-e aludnia, számos tényezőtől függhet, beleértve a kutya egészségügyi állapotát, viselkedését és a saját alvásod minőségét.

Kutatások szerint teljesen biztonságos a kutyával aludni, feltéve, ha mindketten egészségesek vagytok. A Mayo Clinic Proceedings című folyóiratban publikált tanulmány szerint a háziállattal való közös alvás összességében javíthatja az alvási minőséget.

A háziállat-tulajdonosok megnyugodhatnak, tudván, hogy (a kutya jelenléte az ágyukban) nem befolyásolja negatívan az alvásukat

– idézi az Express Lois Krahnt, az alvásgyógyászati központ alvásgyógyász szakorvosát. 

 

Kutyával alvás? Mindig van megoldás

A PetMD szerint a háziállat-tulajdonosoknak egy általános aggodalma, hogy a házikedvenccel való alvás betegséghez vezet-e. Nagyon ritka lenne, hogy ilyesmi történjen, amennyiben a háziállat és a gazdája is jó egészségnek örvend. Míg egyes kutyák és gazdik jól érzik magukat közös ágyban, mások külön alvási berendezésekben találták meg a megoldást.

 

 

 

