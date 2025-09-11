Kiderült: alhatsz-e egy ágyban a kutyusoddal

Fény derült egy sokakat égető kérdésre.
Amennyiben a kutyád az ágyadban alszik, hallgasd meg egy szakértő véleményét valójában mennyire veszélyes a kutyával aludni?
Sok kutyatulajdonos számára egyértelmű, hogy esténként házikedvencével alszik. Az azonban, hogy ez jó-e bármelyik félnek, évek óta viták tárgyát képezi. Egy tanulmány lezárta ezt a kérdést. A kutyával való alvás melegséget, biztonságérzetet és kényelmet nyújthat – olyan előnyöket, amelyeket sok gazdi nagyra értékel. Emellett erősítheti a kutya és gazdája közötti érzelmi köteléket.
Az egészségügyi szakemberek körében azonban, továbbra is felvillan a vörös zászló a higiénia, az allergia és a nyugtalan alvási szokások miatt. Végső soron az, hogy a kutyádnak az ágyadban kell-e aludnia, számos tényezőtől függhet, beleértve a kutya egészségügyi állapotát, viselkedését és a saját alvásod minőségét.
Kutatások szerint teljesen biztonságos a kutyával aludni, feltéve, ha mindketten egészségesek vagytok. A Mayo Clinic Proceedings című folyóiratban publikált tanulmány szerint a háziállattal való közös alvás összességében javíthatja az alvási minőséget.
A háziállat-tulajdonosok megnyugodhatnak, tudván, hogy (a kutya jelenléte az ágyukban) nem befolyásolja negatívan az alvásukat
– idézi az Express Lois Krahnt, az alvásgyógyászati központ alvásgyógyász szakorvosát.
A PetMD szerint a háziállat-tulajdonosoknak egy általános aggodalma, hogy a házikedvenccel való alvás betegséghez vezet-e. Nagyon ritka lenne, hogy ilyesmi történjen, amennyiben a háziállat és a gazdája is jó egészségnek örvend. Míg egyes kutyák és gazdik jól érzik magukat közös ágyban, mások külön alvási berendezésekben találták meg a megoldást.
