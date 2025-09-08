Így ismerik fel a kutyák a szeretetet - egy apró jel, amit a gazdik talán észre sem vesznek

A kutyabarátok majd elolvadtak, amikor kiderült, mennyire kifinomult módon képesek a kutyák érzékelni, hogy a gazdáik valóban szeretik-e őket, vagy sem.

A kutyák szó szerint kiszimatolják a szeretetet / Fotó: Pexels (Képünk illusztráció)

A kutyák különleges szaglásukkal megérzik a szeretetet

Bár szoros és mély kapcsolat fűzi őket az emberekhez, a kutyák valójában nagyon másként dolgozzák fel a világot, mint mi. Az érzékszerveik, különösen a szaglásuk, messze felülmúlja a miénket: a Pet MD szerint a kutyáknak mintegy 300 millió szaglóreceptoruk van, szemben az ember hatmilliójával - írja a Mirror.

Azt tartják, hogy a kutyák szó szerint megérzik, ha egy ember szereti őket, azoknak a kiemelkedően fejlett érzékeknek köszönhetően, amelyek lehetővé teszik számukra azt, hogy észrevegyék azokat a dolgokat, amik felett mi átsiklunk. Ez befolyásolja, hogyan értelmezik az érzéseinket feléjük. Úgy vélik, a kutyák képesek megérezni egy ember hangulatát: mivel az érzékeik rendkívül fejlettek, észlelik az emberek fizikai és érzelmi jelzéseit.

Egy népszerű TikTok-videóban be is mutatták, hogyan fest ez a gyakorlatban.

A rövid klipben egy kölyökkutya látható, amint épp összebújik a gazdáival, mialatt a képernyőn a következő felirat olvasható:

Ma jöttem rá arra, hogy a kutyák megérzik, ha szereted őket. Érzékelik az oxitocin, a szeretet hormonjának megnövekedett szintjét az agyadban, és ettől ők is boldognak érzik magukat.

A videó alá számtalan hozzászólás érkezett. Valaki azt írta: „A szeretet szó szerint a levegőben van.”

Egy másik kommentelő pedig azt: „Hat hónapja veszítettem el a kutyusomat, és a tudat, hogy ő is érezte, mennyire szerettem, egy kicsit enyhített a fájdalmamon.”