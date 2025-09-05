Ismerd meg a magyar Rambót: a rendőrkutya fél fejét még egy bomba is levitte az ukrán fronton

Vajon milyen sorsot szánt a sors Rambónak, a különleges rendőrkutyának, ami szeptember 1-én a rendőrség kötelékében részt vett a Zuglói Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói számára tartott, a gyerekek biztonságos iskolába jutásáról szóló bemutatón. Már ekkor rögtön feltűnt mindenkinek, hogy egy füle van. Majd a gazdája Stein Mária alezredes elmondta, hogy Rambó ukrán veterán. A Metropol külön riportban járt utána a nem mindennapi rendőrkutya történetének.

Rambó rendőrkutya Deskó Gyula alezredessel és Stein Mária rendőr alezredes Zinával / Fotó: Metropol

A háborús veterán rendőrkutya nagyon barátságos

Mindannyian emlékszünk az "igazi" Rambóra, Silvester Stallone ikonikus filmszerepére! Rambó a vietnámi háborúból hazatérve ugyanazokkal a megoldási módszerekkel próbálta kezelni a konfliktusokat, mint a dzsungelben a harcok idején. Ez rengeteg bajba sodorta. Nos ez a veszély a mi Rambónkat egyáltalán nem fenyegeti. A gyerekek legnagyobb örömére. Valóságos sztárként köszöntötték az iskolások. Pedig neki is lehet traumája bőven. Rambó kutya fél fejét Ukrajnában még egy bomba is „levitte". Szépen felgyógyult, bár az egyik fülét a fronton hagyta.

A Metropol olvasóit Stein Mária alezredes avatta be Rambó nem mindennapi történetébe.

Egy hirdetés alapján találtunk rá. Miután örökbe fogadtuk, Rambó beilleszkedett a többi rendőrkutya közé. Ma már teljes jogú csapattag, pedig ő a kiképzést 3 éves korában kezdte el, míg a többi kutya kölyökként. Ritka, hogy ennyire sikeres egy ilyen próbálkozás. Ami még különösebb, hogy hiányosságai ellenére a többi kutya is befogadta. Már szerelme is van a csapatból.

Stein Mária alezredes fontosnak tartja Rambó történetén keresztül elmondani az iskolás gyerekeknek a közlekedési szabályok mellett, hogy egymásra is figyeljenek oda. Segítsék egymás beilleszkedését, azokét is, akik mások, mint az átlag, akiknek esetleg valamiért nehezebb, mert ez szolgálja igazán a biztonságot. Ahogy Rambót is elfogadták a már kiképzett rendőrkutyák.

Az egy fülű Rambó sorsa nem mindennapi / Fotó: Metropol

Rambóból feltétel nélküli szeretet árad

A Budapesti Rendőr-főkapitányság Rambót azért fogadta örökbe, mert megláttak benne valamit. Senkinek nem kellett. Még fél év után is az állatmentőknél volt. De ők ennek ellenére hittek benne. Azt is látták, hogy nagyon szereti a gyerekeket. Arra gondoltak, hogy mennyire jó lenne egy ilyen láthatóan sérült kutyán keresztül megmutatni a gyerekeknek, hogy a hiányosságok, a nehéz sors ellenére bármit meg lehet tanulni.

Azóta is nagy hatással van a gyerekekre. Nagyon sok mindent megértenek Rambó történetén keresztül. És sugárzik belőle az állatokra jellemző feltétel nélküli szeretet, és remélem, hogy ebből valamit át tudunk adni a gyerekeknek is

- zárta szavait Stein Mária.