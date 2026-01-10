RETRO RÁDIÓ

Közlekedők, figyelem! Hosszabb menetidőre kell felkészülni a vonat- és a buszközlekedésben

Hosszabb menetidőre, kimaradó járatok várhatók a vonat és a buszközlekedésben.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 07:50
vonatok hosszabb menetidő közlekedés

A télies útviszonyok, illetve az esetleges váltóállítási problémák miatt országszerte hosszabb menetidővel közlekednek szombaton is a Volán-buszok és a vonatok, kimaradó járatokra is kell számítani - közölte a MÁV-csoport a honlapján.

vonat vasút
Hosszabb menetidőre kell felkészülni a vonat- és a buszközlekedésben / Fotó: Pexels (illusztráció)

Hosszabb menetidő várható a vonat- és a buszközlekedésben

Azt írták, a Volán-járatok közlekedésében késésekkel és kimaradó járatokkal kell számolni, egyes településeken kimaradhatnak megállók.

Néhány kivétellel szinte valamennyi település elérhető a buszokkal. Baranya vármegyében a járatok nem érintik Dinnyeberki, Magyarsarlós, Vajszló, Kórós, Borsod-Abaúj-Zemplénben Csenyéte, Kánó, Imola megállót, Komárom-Esztergomban Tagyospusztát, Somogyban Gadányt.

A téli időjárás miatt a vasúti közlekedésben is hosszabb menetidővel, kimaradó járatokkal lehet számolni, itt esetenként váltóállítási probléma nehezítheti a forgalmat.

Szombaton is pótlóbuszok közlekednek az S74-es vonatok helyett, Almásfüzitőn pedig továbbra is áthaladnak az S10-es vonatok, ezért Almásfüzitő-felsőről állomáspótló buszok járnak. A veresegyházi vonalon az S71-es vonatok csak Rákospalota-Újpestig járnak, a G71-es vonatok pedig kimaradnak.

A Dunántúlon a Gyékényes-Nagykanizsa szakaszon hosszabb eljutási időre kell számítani, mert fakidőlés miatt Őrtilos - Murakeresztúr között átmenetileg nem járnak a vonatok.

A vonatjegyek az ország valamennyi Volán-buszjáratán érvényesek, és visszavonásig a MÁV vonatain is elfogadják a buszokra érvényes jegyeket.

Az Útinform szombat reggeli tájékoztatása szerint szinte az egész országban csapadékmentes az idő, friss hóréteget nem jelentettek. Továbbra is ködfoltok nehezíthetik a közlekedést, azonban már csak Veszprém, a déli országhatár mentén és elszórtan a Dél-Alföld vármegyéiben. A gyorsforgalmi utak és a főutak mindenütt sónedvesek. A mellékutak latyakosak lehetnek; főleg a Dunántúl déli részén, illetve a keleti országhatár mentén, Csongrád-Csanád vármegyében havas burkolat is előfordulhat - írja az MTI.

 

