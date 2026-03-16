Tavaszi nagytakarítás: ezzel a trükkel gyerekjáték az ablaktisztítás

A tavasz egyik kevésbé kedvelt velejárója a húsvéti nagytakarítás. A portörlés és a porszívózás még hagyján, de az ablaktisztítás sokaknál kiveri a biztosítékot a tavaszi takarítás során. Bár alapvetően nem lenne egy bonyolult művelet, ám amikor az ember azt hiszi, végzett, sokszor kiderül, hogy zavaró csíkok maradtak az üvegen. Bárcsak lenne rá megoldás!

Gyerekjáték az ablaktisztítás: ha nem soronként haladsz és nem emeled fel az ablaktörlő eszközt, jó eséllyel csíkmentesen száradhat az ablakod!

(Fotó: Pexels/Nathan Cowley – Képünk illusztráció)

Ablaktisztítás – jó eséllyel csíkmentesen!

„A nagybácsimtól tanultam ezt!” – olvasható a Liz & Jeff Facebook-oldalon közzétett videó elején. A lényeg az, hogy a hagyományos, sorról sorra, sávról sávra haladó mozdulatsor helyett az ablaktisztítóval befújt üvegen úgy mozgatjuk az ablaktörlőt, hogy egyszer sem emeljük fel, amíg végig nem haladtunk a teljes üvegfelületen. Hogy lehet mindezt kivitelezni? Az alábbi videóból kiderül: