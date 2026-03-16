„Fogom a kis kezét” – Drámai fordulat, a 10 éves, csontrákos Hanna kórházba került

Nincs megállás a próbatételekben: a bényei Zuckermann család élete az elmúlt napokban ismét a remény és az aggodalom kereszttüzébe került. A 10 éves Hanna, aki ötéves kora óta vívja hősies harcát a Ewing-szarkómával (egy ritka, agresszív, elsősorban gyermek- és fiatal felnőttkorban előforduló rosszindulatú daganat, amely a csontokból vagy a környező lágyrészekből indul ki), ismét kórházi ágyba kényszerült. Bár a család az utolsó pillanatig bízott abban, hogy az otthoni gondoskodás elég lesz, a kislány szervezete most újabb segítséget igényelt. A tüdőgyulladás mellett más aggasztó tünetei is vannak.

Hanna szervezete most újabb segítséget igényel, tüdőgyulladása és neurológiai tünetei vannak. /Fotó: olvasói

„Hanna annyira sírt, egyszerűen tehetetlennek éreztem magam”

Hanna állapota hirtelen fordult válságosra. Az éjszaka közepén, magas lázzal és olyan mellkasi fájdalmakkal került a Heim Pál Gyermekkórház sürgősségi osztályára, amelyek a legnehezebb időszakokat idézték fel a szülőkben. Az orvosok megállapították: a kislánynak súlyos tüdőgyulladása van, a szervezetében lévő gyulladást jelző érték (CRP) pedig a többszörösére, 250-re ugrott.

Itt vagyok vele, fogom a kis kezét, nézem az arcát, és egyszerűen szerintem fel sem fogom igazán mindennek a súlyát

– mesélte elcsukló hangon az édesanya, Krisztina. Hanna jelenleg vénásan kapja az erős antibiotikumokat, miközben folyamatosan édesanyja kezébe kapaszkodik. Bár a radiológus szerint a tüdőröntgen képe akár egy vírusos fertőzéshez is köthető, a család az előzmények miatt minden pillanatot óriási feszültségben él meg.

Tüdőgyulladás és neurológiai tünetek

A kislány apró szervezete a végsőkig kimerült. Január óta Hanna döbbenetes módon 10 kilogrammot fogyott, ami egy ilyen korú gyermeknél szinte felfoghatatlan veszteség. Nem eszik, nem alszik, az éjszakákat ébren, halkan nyöszörögve tölti. A legutóbbi neurológiai vizsgálat pedig újabb nyugtalanító kérdéseket vetett fel: Hanna lábaiban jelenleg egyáltalán nem válthatóak ki az alapvető reflexek.

Ki kell deríteni, mi az oka a reflexek kiesésének

– mondta az édesanya. Hétfőn egy speciális vizsgálat várt a kislányra, hogy megtudják, a gerincéből sugárzó fájdalom és a lábak zsibbadása pontosan honnan ered.