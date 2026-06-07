RETRO RÁDIÓ

Közel félmilliót fizethet: nem hiszed el, mennyivel száguldott a rekorder sofőr!

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Lefotózták a magyar rendőrök a gyorshajtót. Száguldott, most fizethet.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.07. 08:15
gyorshajtó bírság rendőrség

A csepeli rendőrök május 18. és 31. között összesen 805 gyorshajtót mértek be a XXI. kerületben. A rekorder sofőr a Weiss Manfréd úton a megengedett 50 helyett 129 kilométeres óránkénti sebességgel száguldott, amiért 468 000 forint közigazgatási bírságot fizethet.

Száguldott, most fizethet az autós – közel félmilliós bírságot kapott
Száguldott, most fizethet az autós – közel félmilliós bírságot kapott (Fotó: Purger Tamás – Képünk illusztráció)

Száguldott – repült a félmillás bírság

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelt figyelmet fordít az egyik legfőbb baleseti veszélyforrás, a gyorshajtás visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen lesznek sebességmérések. A száguldókra pedig súlyos bírság vár. Muszáj szó szerint megfékezni a gyorshajtókat: a legtöbb közlekedési baleset a sebességtúllépés miatt történik.

A gyorshajtóról készült fotó ITT látható.

 

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