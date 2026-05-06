Most érkezett: megdöbbentő hírt közölt a magyar rendőrség

megdöbbentő hírt közölt a magyar rendőrség

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 07:38
Módosítva: 2026.05.06. 07:39
Közzétette a magyar rendőrség a budapesti traffiboxok áprilisi méréseinek számát: több mint 1500 gyorshajtó! Mindez úgy, hogy köztudott: a közlekedési balesetek jelentős része fakad a gyorshajtásból! Jöjjenek a részletek!

A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. áprilisában a II. kerületben 813, a III. kerületben 163, a VI. kerületben 246, a XI. kerületben 34, a XV. kerületben 123, a XX. kerületben 204 gyorshajtót mértek be. 70 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a III. kerületben volt; az Batthyány úton egy sofőr 133 km/órával közlekedett, amiért 140 ezer forint közigazgatási bírságot szabtak ki. Arányaiban a legnagyobb gyorshajtás a VI. kerületi Andrássy úton 50 helyett 115 km/h volt, amiért 210 ezer forint közigazgatási bírság jár – olvasható a szerda reggel közzétett tájékoztatásban.

Hangsúlyozzák: a Budapesti Rendőr-főkapitányság továbbra is kiemelt figyelmet fordít a közlekedésbiztonságra, különösen a gyorshajtások visszaszorítására. Ennek érdekében a jövőben is rendszeresen tartanak sebességméréseket. A rendőrség nyomatékosan kéri: Mindig tartsák be a sebességhatárokat… „hogy mindenki hazaérjen!”

 

