Mentőhelikopter érkezett Rajmundért, mégsem élte túl a szörnyű balesetet
Öt ember került kórházba és egy ember meghalt, miután egy sofőr áttért a szemközti sávba a 13-as főúton. A halálos baleset Nagyigmánd közelében történt, a vétlen kocsi sofőrje, Rajmund pedig azonnal meghalt. Úgy tudni, hogy a vétkes sofőr drogozhatott vezetés előtt.
Csupán aszfaltra rajzolt jelek, törmelékek darabjai és néma gyász emlékeztet arra a borzalmas tragédiára, ami a 13-as főúton történt vasárnap (május 24.) este Komárom-Esztergom vármegyében. A halálos baleset Nagyigmánd közelében történt: úgy tudni, hogy egy autó menet közben áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy ott robogó kocsival, ami pedig egy harmadik autónak csapódott neki. A kocsikban összesen hatan utaztak, közülük 5 ember megsérült, míg egyikük életét már nem lehetett megmenteni.
A halálos baleset Nagyigmándon történt, meghalt a vétlen sofőr
A baleset helyszíne borzalmasan festett: a három kocsi egymástól távol, sérülten hevert, kettő az úton, az egyik félig az árokba csapódva. Úgy tudni, hogy a balesetet okozó 36 éves sofőr egyedül utazott az autóban, ő és még egy férfi és az egyik nő könnyebben sérültek, míg egy másik nő súlyosan, egy harmadik nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vitt kórházba a mentőhelikopter. Információink szerint őt és egy társát tűzoltók szabadították ki a kocsiból, majd koponyasérülésekkel vitték el.
Három gépkocsi ütközött össze a 13-as főút 14-es kilométerszelvényénél, Nagyigmánd térségében. A jármű utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével
– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.
A 42 éves halálos áldozat, V. Rajmund a harmadik kocsiban ült: ő vezette azt a piros kocsit, aminek a másik vétlen sofőr nekicsapódott. Információink szerint a baleset helyszínétől nem messze eső Kisbéren élt, vélhetően éppen otthonába tartott hazafelé, amikor a tragédia megtörtént. Úgy tudjuk, hogy a férfihez már hiába rohantak a mentők: szinte azonnal szörnyethalt. A kétgyermekes apát azóta is összetörten gyászolják, munkahelye is szívszaggató szavakkal emlékezett meg róla:
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, V. Rajmund tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy csodálatos embert veszítettünk el, aki nemcsak kiváló kolléga volt, hanem igazi csapattárs és barát is
– írták bejegyzésükben.
Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy a férfi miért tért át a másik sávba, a Tények úgy tudja, hogy a férfi drogot fogyasztott. A rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja a baleset körülményeit.
