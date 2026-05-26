RETRO RÁDIÓ

Mentőhelikopter érkezett Rajmundért, mégsem élte túl a szörnyű balesetet

Öt ember került kórházba és egy ember meghalt, miután egy sofőr áttért a szemközti sávba a 13-as főúton. A halálos baleset Nagyigmánd közelében történt, a vétlen kocsi sofőrje, Rajmund pedig azonnal meghalt. Úgy tudni, hogy a vétkes sofőr drogozhatott vezetés előtt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.26. 14:40
Módosítva: 2026.05.26. 14:59
halálos baleset családapa Nagyigmánd

Csupán aszfaltra rajzolt jelek, törmelékek darabjai és néma gyász emlékeztet arra a borzalmas tragédiára, ami a 13-as főúton történt vasárnap (május 24.) este Komárom-Esztergom vármegyében. A halálos baleset Nagyigmánd közelében történt: úgy tudni, hogy egy autó menet közben áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy ott robogó kocsival, ami pedig egy harmadik autónak csapódott neki. A kocsikban összesen hatan utaztak, közülük 5 ember megsérült, míg egyikük életét már nem lehetett megmenteni.

halálos baleset Nagyigmánd
A halálos baleset Nagyigmándon történt, Rajmund perceken belül elhunyt / Fotó: Csépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A halálos baleset Nagyigmándon történt, meghalt a vétlen sofőr

A baleset helyszíne borzalmasan festett: a három kocsi egymástól távol, sérülten hevert, kettő az úton, az egyik félig az árokba csapódva. Úgy tudni, hogy a balesetet okozó 36 éves sofőr egyedül utazott az autóban, ő és még egy férfi és az egyik nő könnyebben sérültek, míg egy másik nő súlyosan, egy harmadik nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vitt kórházba a mentőhelikopter. Információink szerint őt és egy társát tűzoltók szabadították ki a kocsiból, majd koponyasérülésekkel vitték el.

Három gépkocsi ütközött össze a 13-as főút 14-es kilométerszelvényénél, Nagyigmánd térségében. A jármű utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével

közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A 42 éves halálos áldozat, V. Rajmund a harmadik kocsiban ült: ő vezette azt a piros kocsit, aminek a másik vétlen sofőr nekicsapódott. Információink szerint a baleset helyszínétől nem messze eső Kisbéren élt, vélhetően éppen otthonába tartott hazafelé, amikor a tragédia megtörtént. Úgy tudjuk, hogy a férfihez már hiába rohantak a mentők: szinte azonnal szörnyethalt. A kétgyermekes apát azóta is összetörten gyászolják, munkahelye is szívszaggató szavakkal emlékezett meg róla:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, V. Rajmund tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy csodálatos embert veszítettünk el, aki nemcsak kiváló kolléga volt, hanem igazi csapattárs és barát is

– írták bejegyzésükben.

Bár egyelőre nem tudni pontosan, hogy a férfi miért tért át a másik sávba, a Tények úgy tudja, hogy a férfi drogot fogyasztott. A rendőrség jelen pillanatban is vizsgálja a baleset körülményeit.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu