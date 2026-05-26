Mentőhelikopter érkezett Rajmundért, mégsem élte túl a szörnyű balesetet

Csupán aszfaltra rajzolt jelek, törmelékek darabjai és néma gyász emlékeztet arra a borzalmas tragédiára, ami a 13-as főúton történt vasárnap (május 24.) este Komárom-Esztergom vármegyében. A halálos baleset Nagyigmánd közelében történt: úgy tudni, hogy egy autó menet közben áttért a szemközti sávba, ahol összeütközött egy ott robogó kocsival, ami pedig egy harmadik autónak csapódott neki. A kocsikban összesen hatan utaztak, közülük 5 ember megsérült, míg egyikük életét már nem lehetett megmenteni.

A halálos baleset Nagyigmándon történt, Rajmund perceken belül elhunyt / Fotó: Csépi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A halálos baleset Nagyigmándon történt, meghalt a vétlen sofőr

A baleset helyszíne borzalmasan festett: a három kocsi egymástól távol, sérülten hevert, kettő az úton, az egyik félig az árokba csapódva. Úgy tudni, hogy a balesetet okozó 36 éves sofőr egyedül utazott az autóban, ő és még egy férfi és az egyik nő könnyebben sérültek, míg egy másik nő súlyosan, egy harmadik nőt pedig életveszélyes sérülésekkel vitt kórházba a mentőhelikopter. Információink szerint őt és egy társát tűzoltók szabadították ki a kocsiból, majd koponyasérülésekkel vitték el.

Három gépkocsi ütközött össze a 13-as főút 14-es kilométerszelvényénél, Nagyigmánd térségében. A jármű utasai közül két embert a nagyigmándi önkormányzati tűzoltók szabadítottak ki feszítővágó segítségével

– közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

A 42 éves halálos áldozat, V. Rajmund a harmadik kocsiban ült: ő vezette azt a piros kocsit, aminek a másik vétlen sofőr nekicsapódott. Információink szerint a baleset helyszínétől nem messze eső Kisbéren élt, vélhetően éppen otthonába tartott hazafelé, amikor a tragédia megtörtént. Úgy tudjuk, hogy a férfihez már hiába rohantak a mentők: szinte azonnal szörnyethalt. A kétgyermekes apát azóta is összetörten gyászolják, munkahelye is szívszaggató szavakkal emlékezett meg róla:

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kollégánk, V. Rajmund tragikus hirtelenséggel elhunyt. Egy csodálatos embert veszítettünk el, aki nemcsak kiváló kolléga volt, hanem igazi csapattárs és barát is

– írták bejegyzésükben.