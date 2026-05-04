Halálos baleset Alsónemesapátiban: vezetés közben halt meg Gyuri bácsi

Az idős férfi vélhetően rosszul lett vezetés közben, amikor oszlopnak csapódott. A halálos baleset Alsónemesapáti területén történt, a nyugdíjas életét már nem lehetett megmenteni. Gyuri bácsit az egész környék gyászolja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.04. 17:25
Az idős férfi május elsején késő este akart átautózni a községen, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról és egy távközlési oszlopnak csapódott. Bár a mentősök és a tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek és a mentősök rögtön megkezdték a nyugdíjas ellátását, életét már nem lehetett megmenteni. A halálos baleset Alsónemesapátiban teljesen sokkolta a közvéleményt, többen ugyanis ismerték az autót vezető Gyuri bácsit. Ők kizártnak tartották, hogy az idős férfi gyorsan hajtott volna, hamarosan pedig valóban kiderült: vélhetően rosszullét okozhatta a balesetet és a férfi halálát is. 

A halálos baleset Alsónemesapátiban történt, Gyuri bácsi vélhetően rosszul lett a volánnál    Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Halálos baleset Alsónemesapátiban: rosszul lett a volánnál a nyugdíjas Gyuri bácsi

A késő esti idő ellenére a baleset után többen is felriadtak, ők azonnal kirohantak a baleset helyszínére. Információink szerint a helyiek először nem gondoltak semmi rosszara, hiszen Toyota, bár összetört, de nem tűnt életveszélyesnek. Az autó felől azonban nem érzékeltek mozgást, úgy tudjuk, hogy vélhetően a sofőr ekkor már nem is volt magánál. Információink szerint a kiérkező mentősök megpróbálták ugyan újraéleszteni és hosszan harcoltak az életéért, de megmenteni már nem tudták. A volánnál ülő Gyuri bácsit azonban sokan ismerték, úgy tudni, hogy sokan szerették és tisztelték Zalában, most több tucatnyi ember gyászolja. Így ők rögtön sejtették, hogy nem az őrült száguldozás okozta a balesetet: 

Már csak a koránál fogva sem száguldozott, inkább megfontoltan, mintsem gyorsan vezetett. Kizártnak tartottuk, hogy Gyuri bácsi halálát a sebesség okozta volna

 - szögezte le a férfi egyik ismerőse. Hamarosan kiderült, hogy nagy valószínűséggel igazuk volt: a férfi ugyanis már a baleset előtt rosszul lehetett a volánnál, majd vélhetően ezért is rohant neki a távközlési oszlopnak, így egyáltalán nem kizárt, hogy nem a konkrét baleset, hanem a korábbi rosszulléte okozta a végzetes tragédiát.

Nem ez volt az egyetlen halálos baleset a megyében, a közelmúltban Zajkon csapódott hídfőnek egy férfi. Mint arról akkor a Metropol is írt, O. József először az árokba, majd a hídfőnek csapódott, végül pedig egy ház alapjának ütközött neki. A férfi életét ez esetben sem lehetett megmenteni.  

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
