Halálos baleset Alsónemesapátiban: vezetés közben halt meg Gyuri bácsi

Az idős férfi május elsején késő este akart átautózni a községen, amikor egyik pillanatról a másikra letért az útról és egy távközlési oszlopnak csapódott. Bár a mentősök és a tűzoltók hamar a helyszínre érkeztek és a mentősök rögtön megkezdték a nyugdíjas ellátását, életét már nem lehetett megmenteni. A halálos baleset Alsónemesapátiban teljesen sokkolta a közvéleményt, többen ugyanis ismerték az autót vezető Gyuri bácsit. Ők kizártnak tartották, hogy az idős férfi gyorsan hajtott volna, hamarosan pedig valóban kiderült: vélhetően rosszullét okozhatta a balesetet és a férfi halálát is.

Halálos baleset Alsónemesapátiban: rosszul lett a volánnál a nyugdíjas Gyuri bácsi

A késő esti idő ellenére a baleset után többen is felriadtak, ők azonnal kirohantak a baleset helyszínére. Információink szerint a helyiek először nem gondoltak semmi rosszara, hiszen Toyota, bár összetört, de nem tűnt életveszélyesnek. Az autó felől azonban nem érzékeltek mozgást, úgy tudjuk, hogy vélhetően a sofőr ekkor már nem is volt magánál. Információink szerint a kiérkező mentősök megpróbálták ugyan újraéleszteni és hosszan harcoltak az életéért, de megmenteni már nem tudták. A volánnál ülő Gyuri bácsit azonban sokan ismerték, úgy tudni, hogy sokan szerették és tisztelték Zalában, most több tucatnyi ember gyászolja. Így ők rögtön sejtették, hogy nem az őrült száguldozás okozta a balesetet:

Már csak a koránál fogva sem száguldozott, inkább megfontoltan, mintsem gyorsan vezetett. Kizártnak tartottuk, hogy Gyuri bácsi halálát a sebesség okozta volna

- szögezte le a férfi egyik ismerőse. Hamarosan kiderült, hogy nagy valószínűséggel igazuk volt: a férfi ugyanis már a baleset előtt rosszul lehetett a volánnál, majd vélhetően ezért is rohant neki a távközlési oszlopnak, így egyáltalán nem kizárt, hogy nem a konkrét baleset, hanem a korábbi rosszulléte okozta a végzetes tragédiát.

Nem ez volt az egyetlen halálos baleset a megyében, a közelmúltban Zajkon csapódott hídfőnek egy férfi. Mint arról akkor a Metropol is írt, O. József először az árokba, majd a hídfőnek csapódott, végül pedig egy ház alapjának ütközött neki. A férfi életét ez esetben sem lehetett megmenteni.