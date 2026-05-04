Hatalmas titkot árult el a Szívek szállodája sorozat sztárja – nem nézett bele a sorozatba!
A színész az egyik fő karaktert alakította. A Szívek szállodája sármos színésze sokáig nem nézett bele a munkájába.
A Szívek szállodája című sorozat jóképű étteremtulajdonosát alakító színész elárulta, hogy sokáig nem látta a sorozatot, hiába volt az egyik főszereplője. Scott Patterson csak húsz évvel a sorozat premierje után nézte meg az epizódokat. Patterson a Mike Jerrick által vezetett műsorban árulta el, hogy milyen ok áll ennek hátterében.
A Szívek szállodája színésze túl sokat dolgozott a sorozaton
Mint mondja, a forgatások annyira kimerítőek voltak, hogy eszébe sem jutott utána visszanézni a már elkészült felvételeket. „Mert napi 14 órán át készítettem a »kolbászt«, nem volt kedvem megenni is. Egyszerűen nem érdekelt, hogy újra átéljem, miután ennyi időt töltöttem vele. Amikor egy sorozatban dolgozik az ember, alig marad ideje enni, aludni vagy akár zuhanyozni” – mondta a színész.
Scott Patterson mindenki kedvenc étteremtulajdonosát, Luke-ot alakította, aki a Lauren Graham által megformált főszereplő Lorelai Gilmore visszatérő szerelme volt. A Szívek szállodája a kétezres évek egyik legnépszerűbb sorozata volt, melyet 2000 és 2007 között forgattak.
Scott még 2021-ben indított egy podcastot az iHeartRadio együttműködésével, s ennek apropóján nézett bele először a sorozatba. „Felkerestem az iHeartot, megállapodtunk, ez volt az ötletem. Soha nem láttam korábban a részeket. Azt kérdezték: »Tényleg?« Szinte megsajnáltak, és ezért adtak műsort” – mesélte, majd miután leült megnézni a sorozatot, kifejezetten megszerette. „Megértettem, miről beszélnek a rajongók. Vicces, szerethető, kedves, szokatlan, kicsit absztrakt és kísérletező.”
Érti már, hogy miért rajonganak érte ennyire
A sorozat híres alkotópárosát Amy Sherman-Palladinót és Daniel Palladinót is kiemelte: „Két rendkívül egyedi alkotó, igazi kivételes tehetségek. A sorozat az ő hátterükből és élettapasztalataikból táplálkozik, és tele van humorral.”
Patterson Graham karakterére is kitért, akit úgy írt le, mint egy Borscht Belt-i humoristát, aki a kisvárosi életen vezeti végig a nézőt, miközben profitál a nézőpontból. Saját szerepéről is nyilatkozott, arról azt mondta: „Én inkább egyfajta stabil pont voltam, aki teret ad a poénjainak. Epizódonként ötven viccet mond el, aminek csak a felét értik meg elsőre, a másik felét később kell újranézni.”
Scott szerint az adja a Szívek szállodája időtállóságát, hogy a rajongók az életkoruk előrehaladtával teljesen másként kapcsolódnak a sorozathoz. „Ezért nézik újra és újra. Tizenhat évesen más karakterekkel azonosulnak, harmincévesen már teljesen más élmény, ötvenévesen pedig megint egészen új jelentést kap.”
A sorozatban helyet kapott még Alexis Bledel (A szolgálólány meséje), Jared Padalecki (Odaát), Milo Ventimiglie (Hősök), Melissa McCarthy (Női szervek) és Edward Herrmann (Richie Rich: Rosszcsont beforr) is – írta a PEOPLE magazin.
