Liam Neeson egyetlen okból nem bírja megnézni ezt a világhírű filmet!

A sármos színész, Liam Neeson a The Graham Norton Show keretein belül árulta el, miért nem bírja megnézni a sokak által kedvelt A szürke ötven árnyalata című filmet.

Liam Neeson egy okból nem bírja megnézni A szürke ötven árnyalata című pikáns filmet / Fotó: AFP

Liam Neeson tréfát nem ismerve mondta el véleményét

A szürke ötven árnyalata filmsorozat az E. L. James által írt 2011 és 2021 között kiadott könyvek alapján készült el. A történet eredetileg egy Twilight-fanfictionként indult. A gazdag vezérigazgatóról szóló sztori, akinek különös hajlama van a nőkkel való durva bánásmódra, világszerte hatalmas sikert aratott nők és férfiak körében. A főszerepben Dornan, mint Christian Grey, míg Dakota Johnson a tapasztalatlan Anastasia Steele szerepében látható. Szinte lehetetlen olyan embert találni, aki legalább egy részt ne látott volna.

Az interjú során Neeson, Dornan és Helen Mirren megnéztek egy jelenetet a filmből. Ezután a 8 évvel ezelőtti interjúban Neeson elmondta, hogy egyetlen részt sem látott, és ennek oka régi emlékekben keresendő Dakota Johnsonnal.

Azt kell mondanom, imádom ezt a srácot a The Fall-ból, fantasztikus sorozat. De nem tudom megnézni ezeket a filmeket, mert évekkel ezelőtt együtt dolgoztam Dakota édesanyjával, és kétéves korában én dobáltam őt a levegőbe. Nem tudom őt felnőttként nézni, bocsánat

- mondta nevetve a színész.

Neeson azért került közel Johnsonhoz gyerekkorában, mert 1992-ben együtt dolgozott az édesanyjával, Melanie Griffith-fel a Shining Through című filmen. A David Seltzer rendezte alkotásban Michael Douglas is szerepelt, és a náci Németországban játszódik. Griffith karaktere egy kém főnökének dolgozik, majd végül Berlinbe jut egy titkos küldetés során, ahol Neeson karakterével találkozik - írja a LadBible.