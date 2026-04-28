Mennyire ismered Budapest rakpartjait? Kvíz

Tudtad, hogy mindegyikük egy-egy fontos történelmi személy nevét viseli? A budapesti rakpartok az utcáinkhoz és a tereinkhez hasonlóan mesélnek a történelemről. Te mennyire ismered őket?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.28. 14:30
Ki volt Slachta Margit? Milyen embermentő tevékenységeket folytatott Angelo Rotta? Milyen kapcsolata volt a lengyel Henryk Sławiknak az egykori magyar miniszterelnökkel? Az a közös ezekben a nevekben, hogy mindegyiket egy-egy budapesti rakpart viseli. Te mit tudsz róluk? 

Belgrád rakpart
Ilyen ma a Belgrád rakpart. Tudod, mi volt a régi neve? Fotó: Metropol

Kiről kapta nevét a Bem rakpart? 

Amikor gördülékenyen áthaladunk rajtuk, vagy a bedugult forgalomban bosszankodunk, talán bele se gondolunk, hogy milyen történelmet rejtenek a budapesti rakpartok

Budapest rakpartjainak története szorosan összefonódik a Duna szabályozásával és a város fejlődésével. A 19. század közepéig a folyópartok rendezetlenek voltak, gyakori árvizek veszélyeztették a települést. Az 1838-as nagy árvíz után megindult a rakpartok kiépítése, kőfalakat emeltek, feltöltötték a partmenti területeket, kialakították a mai alsó és felső rakpartok rendszerét.

A dualizmus korában a rakpartok nemcsak árvízvédelmi, hanem közlekedési és reprezentatív szerepet is kaptak. Paloták, hidak és középületek sora épült melléjük. A 20. században a közúti forgalom vált meghatározóvá, napjainkban pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyalogosbarát és rekreációs hasznosítás. A budapesti rakpartok ma a világörökség részei.

Az összesen 12 rakpart neve között olyan történelmi személyek bukkannak fel, akik áldozatukkal, humanitárius tevékenységükkel és példamutató életvitelükkel maradtak fenn az utókornak. Az Árpád híd és a Margit híd között húzódó rakpart például Slachta Margit nevét őrzi, aki keresztényszocialista politikusként ellenezte a zsidótörvényeket, rendházában pedig zsidókat bújtatott. Egész élete és munkássága a nők jogainak kiszélesítéséről szólt, Keresztény Női Tábor néven mozgalmat is alapított, amellyel pártként az országgyűlésbe is bejutott, később viszont többször is kitiltották őket. 1949-ben emigrált Ausztriába, majd az Egyesült Államokban, ahol újraalapította rendházát. Itt hunyt el 89 évesen.

Hozzá hasonlóan a felsorolt személyek sokat tettek azért, hogy az emberélet, az értékek és az emlékezet fontosságát megőrizzék. Így mesélnek a budapesti rakpartok.

Lássuk, mennyire ismered a rakpartjainkat! 

1.
1. Kiről nevezték el a Dráva utca és a Margit híd közötti rakpartot?
2.
2. Ki is volt Carl Lutz?
3.
3. Kiről NEM neveztek el rakpartot Budapesten?
4.
4. Hol húzódik az idősebb Antal Józsefről elnevezett rakpart?
5.
5. Melyik rakpart helyezkedik el a parlamenttel szemben?
6.
6. Kinek a nevét viseli a Batthyány tér és a Margit híd közötti rakpart?
7.
7. Ki volt Salkaházi Sára? Melyik szakaszon található a róla elnevezett rakpart?
8.
8. Melyik rakpart NEM létezik?
9.
9. Mi volt a Belgrád rakpart régi neve?
10.
10. Melyik rakpart viseli egy misszionárius nevét?

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
