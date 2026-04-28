Mennyire ismered Budapest rakpartjait? Kvíz

Ki volt Slachta Margit? Milyen embermentő tevékenységeket folytatott Angelo Rotta? Milyen kapcsolata volt a lengyel Henryk Sławiknak az egykori magyar miniszterelnökkel? Az a közös ezekben a nevekben, hogy mindegyiket egy-egy budapesti rakpart viseli. Te mit tudsz róluk?

Ilyen ma a Belgrád rakpart. Tudod, mi volt a régi neve?

Kiről kapta nevét a Bem rakpart?

Amikor gördülékenyen áthaladunk rajtuk, vagy a bedugult forgalomban bosszankodunk, talán bele se gondolunk, hogy milyen történelmet rejtenek a budapesti rakpartok.

Budapest rakpartjainak története szorosan összefonódik a Duna szabályozásával és a város fejlődésével. A 19. század közepéig a folyópartok rendezetlenek voltak, gyakori árvizek veszélyeztették a települést. Az 1838-as nagy árvíz után megindult a rakpartok kiépítése, kőfalakat emeltek, feltöltötték a partmenti területeket, kialakították a mai alsó és felső rakpartok rendszerét.

A dualizmus korában a rakpartok nemcsak árvízvédelmi, hanem közlekedési és reprezentatív szerepet is kaptak. Paloták, hidak és középületek sora épült melléjük. A 20. században a közúti forgalom vált meghatározóvá, napjainkban pedig egyre nagyobb hangsúlyt kap a gyalogosbarát és rekreációs hasznosítás. A budapesti rakpartok ma a világörökség részei.

Az összesen 12 rakpart neve között olyan történelmi személyek bukkannak fel, akik áldozatukkal, humanitárius tevékenységükkel és példamutató életvitelükkel maradtak fenn az utókornak. Az Árpád híd és a Margit híd között húzódó rakpart például Slachta Margit nevét őrzi, aki keresztényszocialista politikusként ellenezte a zsidótörvényeket, rendházában pedig zsidókat bújtatott. Egész élete és munkássága a nők jogainak kiszélesítéséről szólt, Keresztény Női Tábor néven mozgalmat is alapított, amellyel pártként az országgyűlésbe is bejutott, később viszont többször is kitiltották őket. 1949-ben emigrált Ausztriába, majd az Egyesült Államokban, ahol újraalapította rendházát. Itt hunyt el 89 évesen.

Hozzá hasonlóan a felsorolt személyek sokat tettek azért, hogy az emberélet, az értékek és az emlékezet fontosságát megőrizzék. Így mesélnek a budapesti rakpartok.

