Mától gyerekek tervezhetik át Budapestet-elstartol az ArchiKids fesztivál

Mozgó metropolisz vagy úszó öko-falu? Az ArchiKids fesztiválon nincsenek szabályok, csak kreativitás. A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) nyolcadik alkalommal várja a családokat, hogy makettekkel és izgalmas küldetésekkel közösen találják ki a jövő fenntartható otthonait. A rendezvény célja, hogy a gyerekek ne csak használják, hanem értsék és alakítsák is a környezetüket. Az ArchiKids során a kicsik valódi partnerként, játékos formában ismerkedhetnek meg a várostervezés titkaival. A részvétel ingyenes, de a legnépszerűbb workshopok regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál részletes programjai itt találhatók!

És ha már építkezés, ezen a napon vezették be az egységes mértékrendszert is

A mai nap egyik fontos mérföldköve, hogy 152 évvel ezelőtt ezen a napon vezették be az egységes mértékrendszert. Azóta használjuk itthon a métert, a kilogrammot és a litert, mint mértékegységet. És, hogy kinek köszönhetjük mindezt? I. Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette az erről szóló törvénycikket.

A villámhárító feltalálója ezen a napon hunyt el

Április 17-e többek között arról is nevezetes, hogy ezen a napon hunyt el Benjamin Franklin, volt amerikai elnök. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szemüveg és a villámhárító feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett: 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosítótársaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett, Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláíróinak.

5 helyen lesz ma véradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

10:30-14:30 között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)

16:00-19:00 óra között pedig a Millenáris Parkban (1024. Budapest, Kis Rókus utca 16-20.)

Változékony lesz a hétvége időjárása

A koponyeg.hu szerint pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezik, amelyekből helyenként zápor előfordulhat. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton a délelőtti naposabb időt követően főként délután erősödik meg a gomolyfelhő-képződés, ekkor záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 16 és 22 fok között alakulnak. Vasárnap pedig túlnyomóan napos idő ígérkezik, időnként gomolyfelhőkkel, amelyekből elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű.