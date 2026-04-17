Mától gyerekek tervezhetik át Budapestet-elstartol az ArchiKids fesztivál
Április 17-18-án a gyerekek átvehetik az irányítást Budapest felett. Kezdetét veszi ugyanis az ArchiKids fesztivál, ahol felszabadíthatják a kicsik a bennük rejlő városfejlesztőt. Íme a programok!
Mozgó metropolisz vagy úszó öko-falu? Az ArchiKids fesztiválon nincsenek szabályok, csak kreativitás. A Kortárs Építészeti Központ (KÉK) nyolcadik alkalommal várja a családokat, hogy makettekkel és izgalmas küldetésekkel közösen találják ki a jövő fenntartható otthonait. A rendezvény célja, hogy a gyerekek ne csak használják, hanem értsék és alakítsák is a környezetüket. Az ArchiKids során a kicsik valódi partnerként, játékos formában ismerkedhetnek meg a várostervezés titkaival. A részvétel ingyenes, de a legnépszerűbb workshopok regisztrációhoz kötöttek. A fesztivál részletes programjai itt találhatók!
És ha már építkezés, ezen a napon vezették be az egységes mértékrendszert is
A mai nap egyik fontos mérföldköve, hogy 152 évvel ezelőtt ezen a napon vezették be az egységes mértékrendszert. Azóta használjuk itthon a métert, a kilogrammot és a litert, mint mértékegységet. És, hogy kinek köszönhetjük mindezt? I. Ferenc József osztrák császár és magyar király szentesítette az erről szóló törvénycikket.
A villámhárító feltalálója ezen a napon hunyt el
Április 17-e többek között arról is nevezetes, hogy ezen a napon hunyt el Benjamin Franklin, volt amerikai elnök. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szemüveg és a villámhárító feltalálása, de sikeres nyomdász és tehetséges író is volt. Hírnevet és megbecsülést szinte megszámlálhatatlan dologgal szerzett: 1753-ban átalakította az amerikai postaforgalmat, létrehozott közkönyvtárat, tűzoltóegyletet, kórházat, egyetemet és biztosítótársaságot. Londonban és Franciaországban diplomáciai feladatokat is végzett, Pennsylvania kormányzójaként pedig egyike volt az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat aláíróinak.
5 helyen lesz ma véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 10:30-14:30 között a Westendben (1062. Budapest, Váci út 1-3.)
- 16:00-19:00 óra között pedig a Millenáris Parkban (1024. Budapest, Kis Rókus utca 16-20.)
Változékony lesz a hétvége időjárása
A koponyeg.hu szerint pénteken hosszabb-rövidebb napos időszakokra számíthatunk, ugyanakkor észak felől egyre több gomolyfelhő érkezik, amelyekből helyenként zápor előfordulhat. A hőmérséklet 20 fok körül alakul. Szombaton a délelőtti naposabb időt követően főként délután erősödik meg a gomolyfelhő-képződés, ekkor záporok, akár zivatarok is kialakulhatnak. A maximumok 16 és 22 fok között alakulnak. Vasárnap pedig túlnyomóan napos idő ígérkezik, időnként gomolyfelhőkkel, amelyekből elszórtan zápor előfordulhat. Az északi szél gyenge marad. Délután 17–22 fok valószínű.
Ezek a változások várhatók a közösségi közlekedésben
- A BKK tájékoztatása szerint a H5-ös HÉV Szentendre és Pomáz között Szentendre irányú vágányon közlekedik majd április 17., péntek 23:30-tól – üzemzárásig.
- A H6-os HÉV Tököl és Szigetszentmiklós-Gyártelep között Ráckeve irányú vágányon közlekedik majd április 18., szombat üzemkezdettől - április 19., vasárnap üzemzárásig.
- A 3-as és 69-es villamos vonalán autóbuszos pótlás lesz a Bosnyák tér és a Mexikói út között április 18., szombat üzemkezdettől - április 19., vasárnap üzemzárásig.
- Emellett pedig a 6-os villamos vonalán is autóbuszos pótlás lesz a teljes vonalon április 19., vasárnap 23:50-tól - április 20., hétfő 4:00-ig.
Szombaton nyílt nap lesz a Szépilona kocsiszínben
Az alacsonypadlós CAF-ok érkezésével fokozatosan háttérbe szorulnak a Tatra villamosok, de még ma is, lassan 50 éve Budapesten szolgálva, sokak kedvencei. A rendezvényen részt vevők mindkét típussal közelebbről is megismerkedhetnek, mellettük pedig számtalan érdekes járművet csodálhatnak meg, egyik-másikkal utazhatnak is.
Április 18-án lesz a műemlékvédelmi világnap is
Az UNESCO egyik szervezetének javaslatára április 18-át Nemzetközi Műemléknappá nyilvánították 1983-ban. Először 1984-ben tartottak ehhez kapcsolódó rendezvényeket. Ezen a napon főleg azokra a műemlékekre hívják fel a figyelmet, amik veszélyben vannak. Magyarország már a meghirdetés évében csatlakozott a kezdeményezéshez.
Einstein halálának évfordulója is most szombaton lesz
Albert Einstein német Nobel-díjas fizikus 1955. április 18-án hunyt el. Ő volt a XX. század fizikai gondolkodásának egyik legnagyobb hatású forradalmasítója. 1933-tól az USA-ban élt. Kiemelkedő szellemi alkotása, az általános relativitáselmélet (1916), amely kimondja az egymáshoz képest tetszés szerinti mozgást végző koordináta rendszerek egyenértékűségét a fizikai jelenségek leírása szempontjából és megadja a gravitáció új, geometriai elméletét.
A Rongyos Gárda is egy április 18-ai napon alakult
Méghozzá 1919-ben. Az önszerveződő fegyveres csoport célja a tanácsköztársaság ideje alatt a kommunistákkal szembeni ellenállás, a trianoni békeszerződésben Magyarországtól elvett Sopron környéki területek megtartása volt, de más területeket is vissza akart szerezni Magyarország számára. Megakadályozták az osztrák reguláris hadsereget a vidék elfoglalásában, a mai Burgenland területét elfoglalták, ahol kikiáltották a Lajtabánságot. Ez vezetett az 1921. december 14–16. közötti soproni népszavazás megtartásához.
Szombaton lesz I bike Budapest felvonulás is
Április 18-án 15 órától újra nagy tavaszi bringás felvonulást szervez a Magyar Kerékpárosklub. A biciklibarát Budapestért mozgalom részeként megvalósuló túra útvonala Óbudán indul és a Városligetnél ér véget. Áthalad a főváros számos fontos pontján, úgymint a pesti alsó rakparton, a Lánchídon és az Oktogonon. A kapcsolódó programok itt találhatók.
Vasárnap lesz 198 éve, hogy megszületett Zsolnay
Zsolnay Vilmos keramikus 1828. április 19-én látta meg a napvilágot. Később egy tőkehiánnyal küszködő, fejlesztést és gépesítést nélkülöző műhelyt megmentett az elárverezéstől azzal, hogy 1865-ben átvette Ignác bátyjától. Az üzem világhírű gyárrá való fejlődése ezután kezdődött el.
Soltész Rezső is április 19-én született
Méghozzá 1945-ben. Apja filmforgalmazási szakember, nagyapja producer volt, akinek a nevéhez fűződik az első magyar hangosfilmek néhány darabja. Soltész 1963-tól amatőr zenész volt a Rangers együttesben, 1968-ban pedig a Ki mit tud? után megalakult Corvina együttes vezetője volt. 1972-ben részt vett a táncdalfesztiválon. A Corvina megszűnése után 1978-ban megalapította az Oxigén együttest, 1979–től pedig szólóénekes lett. 1981-ben a Szóljon hangosan az ének! című slágerével aratott sikert. 2000-ben vehette át Magyar Köztársaság Elnökének Aranyérmét példamutató, kiváló, művészi tevékenységéért és a szellemi fogyatékosok jobb társadalmi beilleszkedéséért tett tevékenységéért.
Ingyenes családi nap lesz a Pestszentimrei Agorán
Április 19-én felpezsdül a XVIII. kerület és egy fergeteges családi nap veszi kezdetét a Pestszentimrei Agorán, Hello Tavasz címmel. A harmadik alkalommal megrendezett ingyenes eseményen kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, állatsimogatóval és meglepetéssel is várják a család apraja-nagyját. A részletes programok itt találhatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre