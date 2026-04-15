Évtizedes metrótervek várnak megvalósításra Budapesten - mutatjuk

Miközben a főváros közlekedésfejlesztési vitái gyakran a felszínről szólnak, villamosokról, biciklisávokról és dugókról, a valódi áttörést a föld alatt rejtőző projektek hozhatnák el. A metrótervek ha megvalósulnának, nemcsak gyorsabb, de élhetőbb is lenne Budapest.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 05:00
Több, régóta tervezett metró- és HÉV-fejlesztés van Budapesten, amik  nemcsak gyorsabbá, hanem élhetőbbé is tehetnék Budapestet. A gond csak az a metrótervekkel, hogy ezek a kulcsfontosságú beruházások évek óta forráshiány és halogatás miatt vesztegelnek.

A metrótervek régóta a fiók mélyén vannak

Korábban már részletesen és többször  foglalkozott  a BP Műhely azzal, milyen villamosfejlesztések hozhatnának érdemi változást a főváros közlekedésében. Azonban legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb a kötöttpályás rendszerek másik pillére: a metró- és HÉV-hálózat - hívták fel a figyelmet a műhely szakértői.

Kihangsúlyozták: ezek azok a fejlesztések, amelyek valódi alternatívát kínálhatnának az autóval szemben, csökkentve a belváros terhelését, miközben gyors és kiszámítható közlekedést biztosítanak több százezer ember számára.

M3: észak felé félúton megállva

A Budapest Metro Line M3 meghosszabbítása Káposztásmegyer irányába régóta napirenden van, és már a 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklus tervei között is szerepelt. A projekt nem pusztán egy egyszerű hosszabbítás lenne:

  • 2,4 kilométer új pálya épülne
  • korszerűsödne az energiaellátás
  • és új járművek beszerzése is megvalósulna

Mindezek ellenére a kivitelezés a mai napig nem indult el. A fő ok: a szükséges források hiánya. Így Észak-Pest egyik legnépesebb térsége továbbra is gyors metrókapcsolat nélkül marad.

M4: rövid szakasz, nagy hatás

A Budapest Metro Line M4 nyugati meghosszabbítása szintén kulcsprojekt lenne. A tervek szerint:

  • 2,12 kilométerrel bővülne a vonal
  • a beruházás mintegy 85 milliárd forintba kerülne
  • és három év alatt megvalósítható lenne
     A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a 3–5 ezer férőhelyes P+R parkolókapacitás, amely jelentősen csökkenthetné a dél-budai autóforgalmat. Ez a projekt tehát nemcsak közlekedési, hanem városélhetőségi szempontból is kulcsfontosságú lenne.

M2: egy be nem fejezett történet

A Budapest Metro Line M2 Rákospalota felé történő meghosszabbítása már az építés idején is szerepelt a tervekben. A finanszírozás azonban elfogyott, így több kulcsfontosságú állomás,  például a Dózsa György út, a Hungária körút, a Róna utca és a Bosnyák tér végül nem valósult meg.

Pedig ennek a szakasznak a hiánya komoly következményekkel jár: a belvárosi Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely forgalomcsillapítása gyakorlatilag elképzelhetetlen egy ilyen kapacitású kötöttpályás kapcsolat nélkül.

A metrótervek mellett a HÉV-kapcsolat is kulcsfontosságú

Az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező projekt az M2-es metró és a H8–H9 HÉV-vonalak összekötése. A terv szerint:

  • Cinkotáig metróüzem jönne létre
  • a teljes, mintegy 27 kilométeres szakaszt felújítanák
  • és egy korszerű elővárosi gyorsvasúti rendszer alakulna ki

Ez a fejlesztés már nem csak Budapestet, hanem az agglomerációt is új szintre emelné közlekedési szempontból, versenyképes alternatívát kínálva az autózással szemben.

5-ös metró: a nagy álom

A hosszú távú tervek között szerepel az úgynevezett 5-ös metró is, amely az északi és déli HÉV-vonalakat kötné össze egy belváros alatti alagúttal. Ez a rendszer:

  • közel egymillió ember közlekedését javíthatná
  • alapjaiban alakíthatná át Budapest és az agglomeráció kapcsolatát
  • egy valódi, európai szintű elővárosi vasúti hálózatot hozhatna létre

A teljes projekt ugyan még távoli, de a szakértők szerint már most elengedhetetlen a tudatos, ütemezett előkészítés.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

