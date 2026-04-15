Évtizedes metrótervek várnak megvalósításra Budapesten - mutatjuk

Több, régóta tervezett metró- és HÉV-fejlesztés van Budapesten, amik nemcsak gyorsabbá, hanem élhetőbbé is tehetnék Budapestet. A gond csak az a metrótervekkel, hogy ezek a kulcsfontosságú beruházások évek óta forráshiány és halogatás miatt vesztegelnek.

A metrótervek régóta a fiók mélyén vannak

Korábban már részletesen és többször foglalkozott a BP Műhely azzal, milyen villamosfejlesztések hozhatnának érdemi változást a főváros közlekedésében. Azonban legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb a kötöttpályás rendszerek másik pillére: a metró- és HÉV-hálózat - hívták fel a figyelmet a műhely szakértői.

Kihangsúlyozták: ezek azok a fejlesztések, amelyek valódi alternatívát kínálhatnának az autóval szemben, csökkentve a belváros terhelését, miközben gyors és kiszámítható közlekedést biztosítanak több százezer ember számára.

M3: észak felé félúton megállva

A Budapest Metro Line M3 meghosszabbítása Káposztásmegyer irányába régóta napirenden van, és már a 2021–2027-es uniós fejlesztési ciklus tervei között is szerepelt. A projekt nem pusztán egy egyszerű hosszabbítás lenne:

2,4 kilométer új pálya épülne

korszerűsödne az energiaellátás

és új járművek beszerzése is megvalósulna

Mindezek ellenére a kivitelezés a mai napig nem indult el. A fő ok: a szükséges források hiánya. Így Észak-Pest egyik legnépesebb térsége továbbra is gyors metrókapcsolat nélkül marad.

M4: rövid szakasz, nagy hatás

A Budapest Metro Line M4 nyugati meghosszabbítása szintén kulcsprojekt lenne. A tervek szerint:

2,12 kilométerrel bővülne a vonal

a beruházás mintegy 85 milliárd forintba kerülne

és három év alatt megvalósítható lenne

A fejlesztés egyik legfontosabb eleme a 3–5 ezer férőhelyes P+R parkolókapacitás, amely jelentősen csökkenthetné a dél-budai autóforgalmat. Ez a projekt tehát nemcsak közlekedési, hanem városélhetőségi szempontból is kulcsfontosságú lenne.

M2: egy be nem fejezett történet

A Budapest Metro Line M2 Rákospalota felé történő meghosszabbítása már az építés idején is szerepelt a tervekben. A finanszírozás azonban elfogyott, így több kulcsfontosságú állomás, például a Dózsa György út, a Hungária körút, a Róna utca és a Bosnyák tér végül nem valósult meg.