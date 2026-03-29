A főispán elmondta: ezért nem működik Budapest

A BP Műhely bemutatta az átfogó helyzetértékelését Budapestről. A BP Riport konferencián részt vett Sára Botond is, Budapest főváros főispánja, meg is kérdeztük tőle, ő hogyan látja Budapest jelenlegi helyzetét és a jövőjét.

Budapest az összeomlás fele sodródik (Fotó: NurPhoto via AFP / AFP)

Sára Botond a Metropol kérdésére elmondta: Budapest legnagyobb gondja, hogy a főváros nemcsak rossz irányba halad, hanem veszélyesen közel került a pénzügyi összeomláshoz is. A politikus szerint a legnagyobb probléma, hogy Budapestnek nincs világos célja, nincs kijelölt iránya.

Alapvetően inkább egy probléma térképet vázoltak föl a BP Műhely szakértői, de ennek a városnak akkor van jövője, ha politikai értelemben meg tudja határozni, hogy mit akar 30 év múlva. Hova pozicionálja magát az országban, Európában vagy akár a világban.

Sára Botond éles ellentmondást lát: miközben Magyarország nemzetközi súlya nő, Budapest ebből semmit nem profitál.

Ez egy óriási lehetőség lenne Budapest számára, de a város inkább tiltakozik, minthogy kihasználná azt, amit az ország biztosít.

Sára Botond elmondta: a főváros működése politikai értelemben is akadozik. Példaként a főpolgármester-helyettes hiányát hozta fel, ami szerinte többet mond minden elemzésnél:

Egy nem bonyolult kérdést sem tudnak megoldani. Ez szimbolikus: azt mutatja, hogy alapvető döntéseket sem képes meghozni a városvezetés. Politikai értelemben nincs menedzselve Budapest.

A pénzügyi helyzetet még súlyosabbnak látja. Kifejtette: a főváros hatalmas hiánnyal küzd, miközben a bevételek nőttek:

Százmilliárdos hiányról beszélünk, amit nem ismernek be. Már most 50 milliárddal emelték a hitelkeretet, miközben az iparűzési bevételek megduplázódtak. Azt látjuk, hogy a város a csőd szélén áll.

Sára Botond szerint a nemzetközi visszajelzések sem hízelgők: Budapest megítélése romlik, miközben a turizmus még tartja a várost, de az sem a jelenlegi vezetés érdeme.

A város az alapvető adottságain túl még mindig abból él, amit korábban építettek fel. A fejlesztések, a felújítások, a nagy beruházások hozzák ide a turistákat.

A politikus világossá tette: amíg nincs egyértelmű politikai irány, addig minden más vita csak mellébeszélés.

Amíg nincs cél, hogy Budapest közép-európai gazdasági központ legyen, addig teljesen felesleges a közlekedésről vagy a városszerkezetről vitatkozni. Ezek mind csak eszközök.

Budapest főváros főispánja szerint Budapest előtt komoly lehetőségek állnak, de ezek kihasználásához együttműködés kellene. Budapestnek fel kellene ismernie, hogy a kormányzati háttér lehetőség, nem akadály.