Nem a szolidaritási hozzájárulás miatt van csődben Budapest – több pénzből gazdálkodhat Karácsony, mint Tarlós

Karácsony Gergely főpolgármester a kormányt vádolja a főváros kivéreztetésével, miközben számok mutatják: Budapest több forrásból gazdálkodhat, mint Tarlós István idején. A csőd oka Wintermantel Zsolt, a BP Műhely vezető szakértője szerint inkább a rossz döntésekben keresendők.
A csődhelyzet Budapesten önmagában is durva és pédátlan, de a számok ismeretében még inkább. Ennyi pénzből bukni már művészet. A csődpolgármester a kormányt hibáztatja mindenért, de a számok nem hazudnak: Budapest bevételei rekord magasak, a kiadások elszálltak, az eredmény pedig egy sodródó, leállásokkal küzdő város.
A város szó szerint hitelből működik. Most, hogy inkasszózták a szolidaritási hozzájárulás legújabb részletét a főváros tartozása megközelíti a 70 milliárd forintot. Budapestet 2019-ben Karácsony több mint 200 milliárd tartalékkal vette át.
Wintermantel Zsolt, a BP Műhely szakértője emlékeztetett: Tarlós István utolsó „tiszta” évében, 2019 előtt, a főváros 149 milliárd forint iparűzési adót szedett be. Ebből mindössze 5 milliárd forintot kellett szolidaritási hozzájárulásként befizetnie, így 144 milliárd forint maradt a város működtetésére.
Ehhez képest a 2024-es lezárt évben már 303 milliárd forint adóbevételt könyvelhetett el a főváros. Ebből ugyan 75 milliárdot kellett szolidaritási hozzájárulásként befizetni, de így is 228 milliárd forint maradt Karácsony Gergely kezében.
Vagyis: míg Tarlós idején 144 milliárd forint állt rendelkezésre, addig most 228 milliárd – ez még a kumulált infláció figyelembevételével is jelentős többlet.
A hozzájárulást a tehetősebb önkormányzatok fizetik, hogy a gazdaságilag gyengébb települések is elláthassák közfeladataikat. Budapestnek tehát azért kell nagyobb összeget befizetnie, mert kiemelkedő gazdasági potenciállal bír, és több száz milliárd forintos iparűzési adóbevétele van.
2019 és 2024 között mindössze 6 méter új villamossín épült Budapesten. Az is csak egy korábban megkezdett projekt befejezése volt. A nagyívű ígéretek helyett szinte csak visszalépések történtek:
De hova lett a pénz? Erre egyelőre nincs válasz. A főváros ugyanis nem ad ki olyan költségvetési adatokat, amit elemezhetni lehetne, csak egy összefoglaló nyilvános a költségvetési adatokból. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a személyi és dologi kiadások extrém módon megnőttek, tanácsadók fizetése több millió forintos szinten mozog, és közben még egy ingatlanvásárlás is belefért: 50,9 milliárd forintért vették meg Rákosrendezőt.
