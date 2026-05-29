Halálos busztragédia: 5 ember meghalt, 34-en megsérültek
A hatóságok szerint a forgalom egy közelgő útépítési szakasz miatt lassult le, a busz azonban nem fékezett időben
Tragikus buszbaleset történt péntek hajnalban az Egyesült Államokban, Virginiában. A New Jersey állam rendőrség közlése szerint a baleset több államot összekötő I-95-ös autópályán történt, ahol útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött.
A buszbaleset több életet, és még több sérültet követelt
A helyszíni értesülések alapján öten életüket vesztették, és legalább harmincnégyen megsérültek a közúti szerencsétlenségben. A kórházba szállítottak közül több sérült helyzete kritikus. A hatósági tájékoztatás alapján az elhunytak mindegyike a busz által eltalált gépkocsikban ült, az autóbusz utaslétszámáról egyelőre nincsenek pontos információk.
A helyszíni felvételek tanúsága szerint a jármű az ütközés erejétől lesodródott az autópályáról, és a menti árokba csapódva állt meg. A rendőrség már megkezdte a körülmények tisztázását és a felelősök felkutatását, miközben a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Szervezet (NTSB) vizsgálóbizottsága is kivonult a tragédia helyszínére - írja az MTI.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!