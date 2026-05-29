Halálos busztragédia: 5 ember meghalt, 34-en megsérültek

A hatóságok szerint a forgalom egy közelgő útépítési szakasz miatt lassult le, a busz azonban nem fékezett időben

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.05.29. 22:03
baleset tragédia autópálya

Tragikus buszbaleset történt péntek hajnalban az Egyesült Államokban, Virginiában. A New Jersey állam rendőrség közlése szerint a baleset több államot összekötő I-95-ös autópályán történt, ahol útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött.

 Tragikus buszbaleset történt az Egyesült Államokban, melyben 5.en életüket vesztették, és 34-en megsérültek / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A buszbaleset több életet, és még több sérültet követelt

A helyszíni értesülések alapján öten életüket vesztették, és legalább harmincnégyen megsérültek a közúti szerencsétlenségben. A kórházba szállítottak közül több sérült helyzete kritikus. A hatósági tájékoztatás alapján az elhunytak mindegyike a busz által eltalált gépkocsikban ült, az autóbusz utaslétszámáról egyelőre nincsenek pontos információk.

A helyszíni felvételek tanúsága szerint a jármű az ütközés erejétől lesodródott az autópályáról, és a menti árokba csapódva állt meg. A rendőrség már megkezdte a körülmények tisztázását és a felelősök felkutatását, miközben a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Szervezet (NTSB) vizsgálóbizottsága is kivonult a tragédia helyszínére - írja az MTI.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
