Halálos busztragédia: 5 ember meghalt, 34-en megsérültek

Tragikus buszbaleset történt péntek hajnalban az Egyesült Államokban, Virginiában. A New Jersey állam rendőrség közlése szerint a baleset több államot összekötő I-95-ös autópályán történt, ahol útfelújítás miatt feltorlódott autósornak ütközött.

Tragikus buszbaleset történt az Egyesült Államokban, melyben 5.en életüket vesztették, és 34-en megsérültek / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A buszbaleset több életet, és még több sérültet követelt

A helyszíni értesülések alapján öten életüket vesztették, és legalább harmincnégyen megsérültek a közúti szerencsétlenségben. A kórházba szállítottak közül több sérült helyzete kritikus. A hatósági tájékoztatás alapján az elhunytak mindegyike a busz által eltalált gépkocsikban ült, az autóbusz utaslétszámáról egyelőre nincsenek pontos információk.

A helyszíni felvételek tanúsága szerint a jármű az ütközés erejétől lesodródott az autópályáról, és a menti árokba csapódva állt meg. A rendőrség már megkezdte a körülmények tisztázását és a felelősök felkutatását, miközben a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Szervezet (NTSB) vizsgálóbizottsága is kivonult a tragédia helyszínére - írja az MTI.