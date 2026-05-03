RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes buszbaleset – Kilencen megsérültek

Vasárnap reggel történt a közlekedési baleset Dobrá Niva (Zólyomi járás) községben.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 14:57
Módosítva: 2026.05.03. 15:06
buszbaleset Zólyom baleset

Vasárnap reggel közlekedési baleset történt Dobrá Niva (Zólyomi járás) községben, az I/66-os úton. A balesethez számos szárazföldi, valamint egy légi mentőegységet is riasztottak, szerencsére azonban senki nem sérült meg súlyosabban, noha sokan könnyebben.

Az autóbusz lesodródott az útról, majd felborult a balesetben
Az autóbusz lesodródott az útról, majd felborult a balesetben
Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Durva baleset – Lesodródott az útról az autóbusz, majd felborult

A helyszínen három szárazföldi mentőegység, valamint légimentők is beavatkoznak – tájékoztatott a Központi Mentőszolgálat műveleti központja (OS ZZS) a közösségi hálón.

A 155-ös segélyhívó operátorai tömeges sérüléssel járó eseményt koordinálnak, amely nem sokkal reggel nyolc óra előtt történt Dobrá Niva községben

– közölte az operatív központ.

A tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset idején 16 utas és a két sofőr tartózkodott a buszon. „A baleset következtében több személy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett. A helyszínre a Tűzoltó- és Mentőszolgálat evakuációs autóbuszát is kirendelték” – közölték a tűzoltók a közösségi oldalon.

„A busz egy fakultatív kirándulásra tartott Horvátországból Lengyelországba” – tájékoztatta a TASR-t a Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková. A szóvivő szerint a járműben magyar, lengyel, ukrán és szlovák nemzetiségű utasok tartózkodtak, írja a Paraméter.

A baleset után kilenc sérültet szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A helyszínre légimentők is érkeztek, akik egy 27 éves lengyel nő ellátását vették át.

A rendőrség továbbra is dokumentálja a baleset helyszínét, az I/66-os főút részlegesen járható. „A baleset okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik” – tette hozzá Žabková.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu