Döbbenetes buszbaleset – Kilencen megsérültek
Vasárnap reggel történt a közlekedési baleset Dobrá Niva (Zólyomi járás) községben.
Vasárnap reggel közlekedési baleset történt Dobrá Niva (Zólyomi járás) községben, az I/66-os úton. A balesethez számos szárazföldi, valamint egy légi mentőegységet is riasztottak, szerencsére azonban senki nem sérült meg súlyosabban, noha sokan könnyebben.
A helyszínen három szárazföldi mentőegység, valamint légimentők is beavatkoznak – tájékoztatott a Központi Mentőszolgálat műveleti központja (OS ZZS) a közösségi hálón.
A 155-ös segélyhívó operátorai tömeges sérüléssel járó eseményt koordinálnak, amely nem sokkal reggel nyolc óra előtt történt Dobrá Niva községben
– közölte az operatív központ.
A tűzoltók tájékoztatása szerint a baleset idején 16 utas és a két sofőr tartózkodott a buszon. „A baleset következtében több személy különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett. A helyszínre a Tűzoltó- és Mentőszolgálat evakuációs autóbuszát is kirendelték” – közölték a tűzoltók a közösségi oldalon.
„A busz egy fakultatív kirándulásra tartott Horvátországból Lengyelországba” – tájékoztatta a TASR-t a Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője, Nikola Žabková. A szóvivő szerint a járműben magyar, lengyel, ukrán és szlovák nemzetiségű utasok tartózkodtak, írja a Paraméter.
A baleset után kilenc sérültet szállítottak kórházba könnyebb sérülésekkel. A helyszínre légimentők is érkeztek, akik egy 27 éves lengyel nő ellátását vették át.
A rendőrség továbbra is dokumentálja a baleset helyszínét, az I/66-os főút részlegesen járható. „A baleset okai és körülményei további vizsgálat tárgyát képezik” – tette hozzá Žabková.
