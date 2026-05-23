Egy szelet London a Duna-parton – a Te kertedbe is kerülhet az ikonikus piros emeletes busz

A budapesti 11. kerület Duna-parti szakaszán mindenki ismeri a londoni piros buszokat, ahol a főváros legfinomabb lángosát mérik. A hely lelke, Tihi Róbert harminc éve kötelezte el magát a típus mellett.

Eladó egy valódi londoni legenda Fotó: Faludi Koppány

Az első buszomat három évtizede vettem, pont akkor, amikor Angliában elkezdték kivonni ezeket a forgalomból. Akkoriban egy magyar rendezvényszervező cég több darabot is behozott az országba, mi tőlük vásároltuk meg az első példányt

– emlékszik vissza Róbert. A tulajdonos bevallottan rajong mindenért, ami extra, különleges és jól néz ki. A Dunaparty Megálló egyedi arculatát is azért építette ezekre a járművekre, mert valami megismételhetetlent akart alkotni. Az eladásra kínált darabot például stílusosan a McDonald’s-tól vásárolta meg évekkel ezelőtt, és hosszú ideig születésnapi buliknak adott otthont.

Az idő vasfoga nem fog a londoni buszokon

Bár a most eladósorba került busz már 15 éve egyhelyben áll, az állapota meglepően jó. Ennek titka a gyártási technológiában rejlik, hiszen a járművek karosszériája szinte teljes egészében alumíniumból készült.

Ezeket a buszokat a hatvanas években gyártották, és a nyolcvanas évek végéig koptatták London aszfaltját. Mivel nem vasból vannak, az idő vasfoga nem tudta megenni őket az évtizedek alatt

– magyarázta a tulajdonos. Róbert egy hihetetlen történetet is megosztott velünk a típus szívósságáról: egy másik, Békásmegyeren vásárolt busza nyolc évvel ezelőtt, 15 évnyi állás után, egy akkumulátorcserét követően pöccre indult, a benne maradt régi üzemanyaggal.

Az eladó londoni busz már nem akar az utak királya lenni. A 4 méter 30 centis magassága miatt a magyar utakon egyébként sem közlekedhetne Fotó: Faludi Koppány

A mostani eladó busz azonban már nem akar az utak királya lenni. A 4 méter 30 centis magassága miatt a magyar utakon egyébként sem közlekedhetne (a korlátozás 4 méter), így a leendő tulajdonosnak kamionmentővel kell gondoskodnia az elszállításáról.

Senki ne gondolja, hogy ez a busz valaha forgalomba kerül még egyszer. Nem üzemképes, és nem is lesz az, soha nem fogja már saját erejéből az utakat róni

– tette hozzá őszintén tulajdonosa.

Apartman a felső szinten?

Róbert nem titkolja, hogy a busz az utóbbi időben méltatlan szerepkörbe kényszerült: funkció nélkül állt, illetve raktárként használták. Éppen ezért döntött úgy, hogy megválik tőle, hátha valaki meglátja benne azt a fantáziát, amit ő harminc éve.

Azt gondolom, jobb sorsra érdemes, vigyen bele valaki életet! Tökéletes alap lehetne egy extrém apartmannak, vagy egyedi Food Truck is válhat belőle. Olyan embernek szeretném eladni, aki lát benne fantáziát, és nem csak egy darab fémként tekint rá

– mondta.