Egy szelet London a Duna-parton – a Te kertedbe is kerülhet az ikonikus piros emeletes busz
Kevés jellegzetesebb jelenség létezik a világon, mint az angol főváros utcáit egykoron uraló tűzpiros, emeletes autóbusz. Bár ezek a matuzsálemek már évtizedekkel ezelőtt nyugdíjba vonultak Londonban, néhány példány Magyarországra is eljutott, hogy új életet kezdjen. Most az egyik ritkaság arra vár, hogy valaki újra élettel töltse meg.
A budapesti 11. kerület Duna-parti szakaszán mindenki ismeri a londoni piros buszokat, ahol a főváros legfinomabb lángosát mérik. A hely lelke, Tihi Róbert harminc éve kötelezte el magát a típus mellett.
Az első buszomat három évtizede vettem, pont akkor, amikor Angliában elkezdték kivonni ezeket a forgalomból. Akkoriban egy magyar rendezvényszervező cég több darabot is behozott az országba, mi tőlük vásároltuk meg az első példányt
– emlékszik vissza Róbert. A tulajdonos bevallottan rajong mindenért, ami extra, különleges és jól néz ki. A Dunaparty Megálló egyedi arculatát is azért építette ezekre a járművekre, mert valami megismételhetetlent akart alkotni. Az eladásra kínált darabot például stílusosan a McDonald’s-tól vásárolta meg évekkel ezelőtt, és hosszú ideig születésnapi buliknak adott otthont.
Az idő vasfoga nem fog a londoni buszokon
Bár a most eladósorba került busz már 15 éve egyhelyben áll, az állapota meglepően jó. Ennek titka a gyártási technológiában rejlik, hiszen a járművek karosszériája szinte teljes egészében alumíniumból készült.
Ezeket a buszokat a hatvanas években gyártották, és a nyolcvanas évek végéig koptatták London aszfaltját. Mivel nem vasból vannak, az idő vasfoga nem tudta megenni őket az évtizedek alatt
– magyarázta a tulajdonos. Róbert egy hihetetlen történetet is megosztott velünk a típus szívósságáról: egy másik, Békásmegyeren vásárolt busza nyolc évvel ezelőtt, 15 évnyi állás után, egy akkumulátorcserét követően pöccre indult, a benne maradt régi üzemanyaggal.
A mostani eladó busz azonban már nem akar az utak királya lenni. A 4 méter 30 centis magassága miatt a magyar utakon egyébként sem közlekedhetne (a korlátozás 4 méter), így a leendő tulajdonosnak kamionmentővel kell gondoskodnia az elszállításáról.
Senki ne gondolja, hogy ez a busz valaha forgalomba kerül még egyszer. Nem üzemképes, és nem is lesz az, soha nem fogja már saját erejéből az utakat róni
– tette hozzá őszintén tulajdonosa.
Apartman a felső szinten?
Róbert nem titkolja, hogy a busz az utóbbi időben méltatlan szerepkörbe kényszerült: funkció nélkül állt, illetve raktárként használták. Éppen ezért döntött úgy, hogy megválik tőle, hátha valaki meglátja benne azt a fantáziát, amit ő harminc éve.
Azt gondolom, jobb sorsra érdemes, vigyen bele valaki életet! Tökéletes alap lehetne egy extrém apartmannak, vagy egyedi Food Truck is válhat belőle. Olyan embernek szeretném eladni, aki lát benne fantáziát, és nem csak egy darab fémként tekint rá
– mondta.
A hirdetés stílusa is tükrözi Róbert egyenes jellemét: nem ígér légvárakat, de nem is akarja mindenáron elherdálni az értéket.
„Nincs túlárazva, nem eladó 5-6 millióért, nem hasonlítható semmihez. Igen, a kamionmentős szállítás sokba kerül, és igen, ilyenből már nincs sok az országban. De nem sürgős az eladás, megvárom azt a vevőt, aki érzi, miről szól ez a történet.”
A lángos marad a Duna-parton
A gyűjtőknek és a rajongóknak nem kell aggódniuk, a budapesti utcakép nem változik meg gyökeresen. Bár ez a konkrét busz új helyre költözik, a Dunaparty Megállóban továbbra is ott marad a másik két emeletes legenda. Aki tehát nem akar saját buszt venni, csak a hangulatot élvezné, az továbbra is falatozhat a 60 éves veteránok tövében, közvetlenül a Duna-parton.
