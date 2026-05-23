Bochkor Gábor 40 év után szokott le a dohányzásról: „Aggódom az egészségemért”

Bochkor Gábor őszintén mesélt arról Till Attila Optima Zóna című podcastjében, hogyan sikerült végleg leszoknia a dohányzásról. A rádiós műsorvezető 18 éves korában kezdett cigarettázni, vagyis összesen 43 éven át dohányzott, igaz, közben volt néhány rövidebb-hosszabb időszak, amikor letette a cigit. Elmondása szerint összességében körülbelül 40 évet dohányzott végig, napi egy doboz cigarettát szívott el, végül pedig tavaly októberben sikerült végleg búcsút mondania a szenvedélyének.

Bochkor Gábor tizenévesen dohányzott először

Korábban többször lerakta, de aztán újra rászokott

Sok leszokási módszert kipróbált, de sokáig egyik sem vált be

Lánya és párja végig támogatták a leszokásban

Bochkor Gábor elárulta, hogy az évek során rengetegen próbálták rávenni arra, hogy szokjon le.

„Nagyon sokáig kaptam másoktól az ívet, hogy le kéne szokni. Ezer más forrásból, a háziorvosommal kezdve mindenhonnan.”

A műsorvezető többször is megpróbálta letenni a cigarettát, de sokáig egyik módszer sem működött igazán nála.

„Sokszor elhatároztam, hogy leszokom a dohányzásról. Én mindenfélével próbálkoztam az akaraterőtől kezdve a különböző ilyen dohányzó tapaszok, tabletták és rágókig. Sokat jártam Kubába, és ott volt egy barátom, aki egy szivarcsempész volt, és mindig hoztam haza Kubából szivarokat. Mindig elhatároztam, hogy akkor van ennyi kubai szivarom, ezt elszívom, és ha az utolsó kubai szivaromat elszívom, akkor én leszokom a dohányzásról. És akkor beindult a szenvedés, majd egy barátom egyszer megkínált szivarkával. (…) Áttértem arra, és azzal hitegettem magam, hogy egyrészt kevesebbet szívok belőle, másrészt nem tüdőzöm le, vagy nem tüdőzöm le annyira, mert baromi ütős.”

Bochkor Gábor lánya Nóri is azt akarta, hogy apja tegye le a cigit

Az utóbbi években már kizárólag ezt a szivarkát szívta, közben azonban egyre többet foglalkoztatta az egészsége is.

Szerettem dohányozni, de aggódom nyilván az egészségemért. Óhatatlanul aggódom érte, ezért is hagytam abba. Nem volt jele, nem voltam olyan vizsgálaton, ami azt mondta volna, hogy..., de köhögni köhögtem, de nem vészesen.

„Ilyen nem volt, hogy valamitől nagyon megijedtem volna, és akkor gyorsan lerakom, hanem az volt, hogy elmúltam 60, tudom, hogy nem jó, nyilván a lányom is sokszor mondta.”