Rémálommá vált nyaralás - nem tud hazamenni a súlyosan megsérült nő

Csak a születésnapját szerette volna megünnepelni a családja körében. Egy súlyos baleset miatt azonban rémálommá vált nyaralással szembesült.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.23. 12:30
Rémálommá vált nyaralás miatt szorul segítségre egy fiatal sminkes, aki súlyos balesetet szenvedett a születésnapi kiruccanása alatt. Az eddigi kezelések miatt hatalmas összeget kellett kifizetnie, emiatt nem tud hazatérni a szülőhazájába, illetve egyelőre a további kezeléseket sem tudja még finanszírozni.

Egész életében emlegetni fogja a rémálommá vált nyaralást a fiatal sminkes
Fotó: GoFundMe/Help Nina Recover After falling off a bridge

Rémálommá vált nyaralás miatt rekedt egy idegen országban

Mexikóban ragadt egy kaliforniai sminkes azután, hogy súlyos balesetet szenvedett a nyaralása során. Nina Bakhshizadeh Cancúnban ünnepelte meg születésnapját a családjával, azonban egy quadtúra során szörnyű balesetet szenvedett; barátja járművének kereke beakadt egy vezetékbe, mindketten felborultak és lezuhantak. A nő azóta is Mexikóban van, és szeretne hazajutni.

A baleset során Nina végig eszméleténél volt, így pontosan visszatudja idézni a pillanatokat. Mint mondja a zuhanás után nem kapott levegőt. 

Őszintén azt hittem, hogy fel fogok ébredni egy rémálomból. Pont olyan érzés volt, mint amikor álmunkban zuhanunk, és közvetlenül a földet érés előtt felriadunk. Folyamatosan ezt a pillanatot vártam.

A balesetről felvétel is készült, amelyen jól látható, ahogy Nina több métert zuhant, miközben valaki nevét kiálltja. Nina a mentésre is tisztán emlékszik, a családja mások segítségével a vállukon cipelték vissza a park központjába. Azonnal mentőt hívtak hozzá, akik ismeretlen okból nem érkeztek meg, így autóval, egy óra alatt tudták csak kórházba szállítani.

Adománygyűjtést indított, hogy hazajuthasson

A kórházba érkezéskor a vizsgálatok alapján kiderült, hogy a nyaka és a háta is eltört, így azonnali műtétre volt szüksége. Ezután egy másik kórházba szállították, ahol 25 ezer dolláros, mintegy 9 millió forintos előleget kellett fizetnie a beavatkozás előtt. A családja és barátai közösen dobták össze az elképesztő összeget, végül 28 órával a baleset után sor kerülhetett a műtétre.

Nina a műtét után négy napig maradt kórházban, és jelenleg egy bérelt lakásban tartózkodik, és a hazajutását próbálja megoldani. „Egyelőre nincs konkrét tervem. Megnéztük az egészségügyi repülőjáratokat, de azok túl drágák voltak.” - mondta Nina.

Mivel hatalmas összeget kellett kifizetniük a műtét előlegeként, Nina most egy adománygyűjtő oldalon próbál meg anyagi segítséget kérni, ahol eddig összesen 50 ezer dollárt, kb. 18 millió forintot sikerült összegyűjtenie. Az összeggel fedezni tudja a további kezeléseit, valamint arra is lehetősége lesz, hogy visszafizesse a segítői számára az előleg összegét. A teljes felépüléshez még nagyon hosszú út áll, amiben sok támogatást kap a közösségétől, amiért Nina rendkívül hálás: „Még mindig próbálom feldolgozni a történteket, de minden üzenet és segítség azt éreztette velem, hogy nem vagyok egyedül. Emlékeztetett arra, hogy még mindig sok emberség van a világban.” - mondta a PEOPLE magazin cikkében.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
