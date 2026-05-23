Rémálommá vált nyaralás - nem tud hazamenni a súlyosan megsérült nő
Csak a születésnapját szerette volna megünnepelni a családja körében. Egy súlyos baleset miatt azonban rémálommá vált nyaralással szembesült.
Rémálommá vált nyaralás miatt szorul segítségre egy fiatal sminkes, aki súlyos balesetet szenvedett a születésnapi kiruccanása alatt. Az eddigi kezelések miatt hatalmas összeget kellett kifizetnie, emiatt nem tud hazatérni a szülőhazájába, illetve egyelőre a további kezeléseket sem tudja még finanszírozni.
Rémálommá vált nyaralás miatt rekedt egy idegen országban
Mexikóban ragadt egy kaliforniai sminkes azután, hogy súlyos balesetet szenvedett a nyaralása során. Nina Bakhshizadeh Cancúnban ünnepelte meg születésnapját a családjával, azonban egy quadtúra során szörnyű balesetet szenvedett; barátja járművének kereke beakadt egy vezetékbe, mindketten felborultak és lezuhantak. A nő azóta is Mexikóban van, és szeretne hazajutni.
A baleset során Nina végig eszméleténél volt, így pontosan visszatudja idézni a pillanatokat. Mint mondja a zuhanás után nem kapott levegőt.
Őszintén azt hittem, hogy fel fogok ébredni egy rémálomból. Pont olyan érzés volt, mint amikor álmunkban zuhanunk, és közvetlenül a földet érés előtt felriadunk. Folyamatosan ezt a pillanatot vártam.
A balesetről felvétel is készült, amelyen jól látható, ahogy Nina több métert zuhant, miközben valaki nevét kiálltja. Nina a mentésre is tisztán emlékszik, a családja mások segítségével a vállukon cipelték vissza a park központjába. Azonnal mentőt hívtak hozzá, akik ismeretlen okból nem érkeztek meg, így autóval, egy óra alatt tudták csak kórházba szállítani.
Adománygyűjtést indított, hogy hazajuthasson
A kórházba érkezéskor a vizsgálatok alapján kiderült, hogy a nyaka és a háta is eltört, így azonnali műtétre volt szüksége. Ezután egy másik kórházba szállították, ahol 25 ezer dolláros, mintegy 9 millió forintos előleget kellett fizetnie a beavatkozás előtt. A családja és barátai közösen dobták össze az elképesztő összeget, végül 28 órával a baleset után sor kerülhetett a műtétre.
Nina a műtét után négy napig maradt kórházban, és jelenleg egy bérelt lakásban tartózkodik, és a hazajutását próbálja megoldani. „Egyelőre nincs konkrét tervem. Megnéztük az egészségügyi repülőjáratokat, de azok túl drágák voltak.” - mondta Nina.
Mivel hatalmas összeget kellett kifizetniük a műtét előlegeként, Nina most egy adománygyűjtő oldalon próbál meg anyagi segítséget kérni, ahol eddig összesen 50 ezer dollárt, kb. 18 millió forintot sikerült összegyűjtenie. Az összeggel fedezni tudja a további kezeléseit, valamint arra is lehetősége lesz, hogy visszafizesse a segítői számára az előleg összegét. A teljes felépüléshez még nagyon hosszú út áll, amiben sok támogatást kap a közösségétől, amiért Nina rendkívül hálás: „Még mindig próbálom feldolgozni a történteket, de minden üzenet és segítség azt éreztette velem, hogy nem vagyok egyedül. Emlékeztetett arra, hogy még mindig sok emberség van a világban.” - mondta a PEOPLE magazin cikkében.
