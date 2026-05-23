Ebola‑riasztás Kongóban: a WHO már nagyon magasnak minősíti a járványveszélyt
Eddig több mint 170 feltételezett halálesetet kötnek a járványhoz.
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) nagyon magasra emelte annak kockázatát, hogy a Bundibugyo ebolatörzs országos járvánnyá alakul a Kongói Demokratikus Köztársaságban.
A vírustörzset, amelyre nincs jóváhagyott vakcina vagy kezelés, a WHO vasárnap nemzetközi aggodalomra okot adó vészhelyzetnek nyilvánította.
„Most felülvizsgáljuk a kockázatértékelésünket, és nemzeti szinten nagyon magasra, regionális szinten magasra, globális szinten pedig alacsonyra emeljük” – mondta Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója.
Kongóban eddig 82 esetet erősítettek meg, hét megerősített halálesettel, 177 feltételezett halálesettel és közel 750 gyanús esettel. Ugandában a helyzet stabil, két megerősített esetet regisztráltak a Kongói Demokratikus Köztársaságból érkezőknél, az egyik halálos kimenetelű volt.
„Nagyon nagy a valószínűsége annak, hogy ez a vírus gyorsan terjed, és ez megváltoztatta az egész dinamikát” – mondta Abdirahman Mahamud, a WHO egészségügyi vészhelyzeti riasztási és reagálási műveleti igazgatója.
Az Ugandában hozott intézkedések, beleértve az intenzív kontaktkövetést és egy tömegrendezvény lemondását, hatékonynak tűntek a vírus terjedésének megfékezésében - közölte a Reuters.
Egy Kongóban dolgozó amerikai állampolgárnál megerősítették a vírusfertőzést, és Németországba szállították ellátásra. „Egy másik, magas kockázatú kontakttal rendelkező amerikai állampolgárról is tudomásunk van, akit Csehországba szállítottak” – tette hozzá tegnap Tedrosz.
